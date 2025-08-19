Special Story on Student Farmers : వ్యవసాయం దండుగ అని తల్లిదండ్రులు అప్పుల పాలవుతున్నారనే అభిప్రాయం పిల్లల్లో బలంగా నాటుకుపోయింది. అందుకే పొలం పనులు చేద్దువురా బిడ్డా అంటే నావల్ల కాదమ్మా అని చెబుతుంటారు. గ్రామాల్లో ఇది చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. ఇదే గమనించిన అక్కడి ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థినులకు వ్యవసాయంపై పూర్తిగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. బాలికలే రైతులుగా మారి పాఠశాల ఆవరణలోనే పలు రకాల పంటలు పండిస్తున్నారు.
విద్యార్థులకు వ్యవసాయ పాఠాలు : వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్న వీరంతా నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి బాలికల గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థినులు. పక్కనే ఉన్న వసతి గృహంలో ఉంటూ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. పాఠశాలలోని ఖాళీ స్థలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని. ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, ప్రస్తుతం వరిపంటను సాగుచేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఫర్టిలైజర్స్ వాడకుండా సహజ సిద్ధమైన ఎరువులను ఉపయోగించి పంటలు పండిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఈ పాఠశాలలో మెుత్తం 645 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. అందులో 9,10 తరగతుల విద్యార్థినిలతో పాటు ఇంటర్కు చెందిన 158మంది బాలికలు రోజు గంటకు పైగా పొలం పనులు చేస్తున్నారు. కూరగాయల సాగు మంచి ఫలితాలు ఇవ్వడంతో ప్రస్తుతం అరెకరం పొలంలో వరిసాగును చేపట్టామని చెబుతున్నారీ విద్యార్థినులు.
"ఓ పక్క చదువుతో పాటు ఫీల్డ్వర్క్ కూడా చేయిస్తారు. పొలంలో పంటలు ఎలా పండించాలి? ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పండించటం వల్ల ఉపయోగాలేంటి? స్వయంగా పండించడం వల్ల ప్రతి ధాన్యం గించ విలువ తెలుస్తుంది. వ్యవసాయంలో ఉండే కష్టనష్టాలను మేము తెలుసుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు అన్నం వృథా చేసేవాళ్లం ఇకపై అలా చేయం. మాకు వ్యవసాయంలో ఉండే ప్రాథమిక అంశాలపై ఉపాధ్యాయులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు"- విద్యార్థినులు
వ్యవసాయంలో ప్రాథమిక అంశాలపై తర్ఫీదు : ఇంటర్ బైపీసీలో వ్యవసాయ ఒకేషనల్ గ్రూప్ విద్యార్థినులు క్షేత్రస్థాయి శిక్షణలో భాగంగా ఇక్కడ అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు. పొలంలో ఏం పండిచాము రోజువారి వంటల్లో ఏయే కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వాడామనే అంశాలను రికార్డులు చేసుకుంటున్నారు మరో విద్యార్థినుల బృందం. వంట గదిలోని వ్యర్థాలను కంపోస్ట్గా తయారు చేసి ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తున్నామని వివరించారు.
ప్రతిరోజూ కొంత సమయాన్ని వ్యవసాయ పనులకు కేటాయిస్తూ పంటలను కంటికి రెప్ప లా కాపాడుకుంటున్నామని చెబుతున్నారీ విద్యార్థినులు. వరిపంటకు తెగుళ్లు రాకుండా పొలం చుట్టూ బంతిపూల మెుక్కలు నాటారు. పాఠశాల ఆవరణలో స్వయంగా వ్యవసాయం చేయడం ద్వారా రైతుల కష్టాల్ని తెలుసుకునేందుకు అవకాశం వచ్చిందన్నారు. విద్యార్థినుల ఎంతో ఆసక్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు ఉపాధ్యాయులు. పాఠ్యాంశాల్లోని అంశాలను ప్రయోగాత్మకంగా తెలుసుకుంటున్నారని ఈ కార్యక్రమం భవిష్యత్తులో వచ్చే కొత్త విద్యార్థులకు మరింత ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. రాబోయే సీజన్లో వరి, కూరగాయలతోపాటు చిరుధాన్యాలు పండించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు విద్యార్థినులు, ఉపాధ్యాయులు.
ఉచితంగా సాగు పాఠాలు.. నేర్చుకుందాం రండి!!