ETV Bharat / state

ఆకలి తీరుస్తున్న 'ఆ నలుగురు' - ఉచితంగా క్యారేజీలో భోజనం - FREE MEALS FOR ELDERS IN MUPPALLA

పల్నాడు జిల్లాలో 30 మంది వృద్ధులకు 2 పూటలా భోజనం - అన్నదానం చేస్తున్న షేక్ ఆదాంషా, శీలం పద్మ, సూరే అప్పారావు, ఊట్ల రామారావు

special story on four people
special story on four people (Etv)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 9:04 AM IST

3 Min Read

Meals For 30 Elder People In Palnadu District: ఎవరైనా కాలం చేస్తే కాటికి తీసుకెళ్లడానికి అప్పటికప్పుడైనా నలుగురు మనుషులు ముందుకొస్తారు. అదే నలుగురు బతికుండగానే ఓ ముద్ద పెడితే! వేళకు ఉచితంగా భోజనం పంపుతూ, జీవిత చరమాంకంలో కన్నబిడ్డలు లేని లోటు తీరుస్తుంటే! అంతకు మించిన మానవత్వం ఏముంటుంది? దానికి రక్త సంబంధమే ఉండక్కర్లేదు. కోట్లకు కోట్లు డబ్బులు ఉండాల్సిన పనిలేదు. మంచి మనసుంటే చాలు. ఆ ఊళ్లో అలాంటి మనసున్న మారాజులు నలుగురున్నారు. అందరూ ఉన్న అనాథల‌్లా మిగిలిన పండుటాకులకు రోజూ ఉచితంగా పట్టెడన్నం పెడుతున్నారు.

పల్నాడులో ఆకలి తీరుస్తున్న 'ఆ నలుగురు' (ETV)

రాష్ట్రంలో ఏ గ్రామానికి వెళ్లినా గుడి దగ్గరో, బడి దగ్గరో, రచ్చబండ దగ్గరో కూర్చున్న వృద్ధులు కనిపిస్తారు. 60, 70 ఏళ్లు దాటి, ఒంట్లో సత్తువ తగ్గి పనిచేయలేని స్థితిలో కుటుంబ సభ్యుల మీద ఆధారపడుతుంటారు. అయితే వీరిలో కన్నబిడ్డలు పట్టించుకోని వారే అధికం. తమ పిల్లల నిరాదరణతో కడుపు నింపుకునే మార్గం లేక ఆకలితో అవస్థలు పడుతుంటారు. పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ల గ్రామంలోని పలువురు వృద్ధులదీ 7 నెలల కిందట వరకు ఇదే పరిస్థితి. కడుపున పుట్టిన వారి నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఆ అభాగ్యులు నేడు కడుపు నిండా భోజనం చేస్తున్నారు. నలుగురు మంచి మనుషులు నిత్యం అందిస్తున్న అన్నదానంతో ఆకలి బాధ నుంచి ఉపశమనం పొందుతున్నారు.
ఆకలి తీరుస్తోన్న ఆ నలుగురు: ఆరేపల్లి ముప్పాళ్లకు చెందిన సూరే అప్పారావు, ఊట్ల రామారావు, షేక్ ఆదాంషా, శీలం పద్మ ఊళ్లో పండుటాకులు పస్తులుండడాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు. శీలం పద్మ శుభకార్యాలకు వంటలు చేస్తూ ఉపాధి పొందుతుండగా మిగతా ముగ్గురు గ్రామంలో చిరు వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు. ఈ నలుగురూ కలిసి 2024 డిసెంబరులో అన్నదానం ప్రారంభించారు. ఊళ్లో పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్న వృద్ధులు, కుటుంబ ఆదరణకు నోచుకోనివారు, మంచానపడ్డ వారు, ఇలా 30 మందిని గుర్తించి వారికి 2 పూటలా రుచికరమైన భోజనం అందిస్తున్నారు.

లాభాపేక్ష లేకుండా సాయం: దాదాపు 7 నెలలుగా గ్రామంలోని 30 మందికి అప్పారావు బృందం 2 పూటలకు సరిపోయేలా భోజనం క్యారేజీ కట్టి పంపిస్తున్నారు. 5 గిన్నెల క్యారేజీలో 2 బాక్సుల్లో అన్నం, 2 బాక్సుల్లో కూర, సాంబారు, ఒక బాక్సులో మజ్జిగ పెట్టి అందిస్తున్నారు. ఈ నలుగురిలో ముగ్గురు దాతల నుంచి నిధుల, సరుకులు సమీకరిస్తే, పద్మ వంటచేసి క్యారేజీలు సిద్ధం చేస్తారు. తమ పనులు చేసుకుంటూనే ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా వృద్ధుల ఆకలిని తీరుస్తున్నారు. వారికి విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పాలడుగు వెంకటేశ్వర్లు అండగా నిలుస్తున్నారు. తన పింఛను సొమ్ము నుంచి ప్రతి నెలా 30 వేల రూపాయలు అన్నదానం కోసం వెచ్చిస్తున్నారు.

ఈ నలుగురి సేవను చూసి గ్రామస్థులు సైతం ముందుకు వస్తున్నారు. తమ ఇళ్లలో శుభకార్యాలు, పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు వంటి వేడుకల వేళ వృద్ధులకు భోజనం సమకూర్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అన్నదానానికి సంబంధించి కొందరు మాట సాయం చేస్తుంటే, ఇంకొందరు వేళకు వచ్చి క్యారేజీలు తీసుకుని వెళ్లి మంచాల్లో ఉన్న ఆపన్నులకు అందిస్తున్నారు.

"నిరాదరణకు గురైన వృద్ధులకు సాయం చేయాలనే ఆసక్తితో మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. 2 పూటలకు సరిపోయేలా భోజనం క్యారేజీ కట్టి పంపిస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకా దాదాపు 30 మంది వృద్ధులకు రెండు పూటలా రుచికరమైన భోజనాన్ని అందిస్తున్నాం. గ్రామంలో అనాథలైన వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో నిరాదరణకు గురైన వారు పస్తులుంటున్నారని తెలిసి బాధపడి, ఎవరూ పస్తులుండకూడదనే ఉద్దేశంతో 2024 డిసెంబరు 27 నుంచి ప్రారంభించాం"- శీలం పద్మ

టీడీపీ అధికారంలోకి రాగానే అన్నా క్యాంటీన్లు పునరుద్ధరిస్తాం: నారా భువనేశ్వరి

అభాగ్యులకు ఆత్మీయుడు.. అన్నార్తులకు ఆప్తుడు

Meals For 30 Elder People In Palnadu District: ఎవరైనా కాలం చేస్తే కాటికి తీసుకెళ్లడానికి అప్పటికప్పుడైనా నలుగురు మనుషులు ముందుకొస్తారు. అదే నలుగురు బతికుండగానే ఓ ముద్ద పెడితే! వేళకు ఉచితంగా భోజనం పంపుతూ, జీవిత చరమాంకంలో కన్నబిడ్డలు లేని లోటు తీరుస్తుంటే! అంతకు మించిన మానవత్వం ఏముంటుంది? దానికి రక్త సంబంధమే ఉండక్కర్లేదు. కోట్లకు కోట్లు డబ్బులు ఉండాల్సిన పనిలేదు. మంచి మనసుంటే చాలు. ఆ ఊళ్లో అలాంటి మనసున్న మారాజులు నలుగురున్నారు. అందరూ ఉన్న అనాథల‌్లా మిగిలిన పండుటాకులకు రోజూ ఉచితంగా పట్టెడన్నం పెడుతున్నారు.

పల్నాడులో ఆకలి తీరుస్తున్న 'ఆ నలుగురు' (ETV)

రాష్ట్రంలో ఏ గ్రామానికి వెళ్లినా గుడి దగ్గరో, బడి దగ్గరో, రచ్చబండ దగ్గరో కూర్చున్న వృద్ధులు కనిపిస్తారు. 60, 70 ఏళ్లు దాటి, ఒంట్లో సత్తువ తగ్గి పనిచేయలేని స్థితిలో కుటుంబ సభ్యుల మీద ఆధారపడుతుంటారు. అయితే వీరిలో కన్నబిడ్డలు పట్టించుకోని వారే అధికం. తమ పిల్లల నిరాదరణతో కడుపు నింపుకునే మార్గం లేక ఆకలితో అవస్థలు పడుతుంటారు. పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ల గ్రామంలోని పలువురు వృద్ధులదీ 7 నెలల కిందట వరకు ఇదే పరిస్థితి. కడుపున పుట్టిన వారి నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఆ అభాగ్యులు నేడు కడుపు నిండా భోజనం చేస్తున్నారు. నలుగురు మంచి మనుషులు నిత్యం అందిస్తున్న అన్నదానంతో ఆకలి బాధ నుంచి ఉపశమనం పొందుతున్నారు.
ఆకలి తీరుస్తోన్న ఆ నలుగురు: ఆరేపల్లి ముప్పాళ్లకు చెందిన సూరే అప్పారావు, ఊట్ల రామారావు, షేక్ ఆదాంషా, శీలం పద్మ ఊళ్లో పండుటాకులు పస్తులుండడాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు. శీలం పద్మ శుభకార్యాలకు వంటలు చేస్తూ ఉపాధి పొందుతుండగా మిగతా ముగ్గురు గ్రామంలో చిరు వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు. ఈ నలుగురూ కలిసి 2024 డిసెంబరులో అన్నదానం ప్రారంభించారు. ఊళ్లో పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్న వృద్ధులు, కుటుంబ ఆదరణకు నోచుకోనివారు, మంచానపడ్డ వారు, ఇలా 30 మందిని గుర్తించి వారికి 2 పూటలా రుచికరమైన భోజనం అందిస్తున్నారు.

లాభాపేక్ష లేకుండా సాయం: దాదాపు 7 నెలలుగా గ్రామంలోని 30 మందికి అప్పారావు బృందం 2 పూటలకు సరిపోయేలా భోజనం క్యారేజీ కట్టి పంపిస్తున్నారు. 5 గిన్నెల క్యారేజీలో 2 బాక్సుల్లో అన్నం, 2 బాక్సుల్లో కూర, సాంబారు, ఒక బాక్సులో మజ్జిగ పెట్టి అందిస్తున్నారు. ఈ నలుగురిలో ముగ్గురు దాతల నుంచి నిధుల, సరుకులు సమీకరిస్తే, పద్మ వంటచేసి క్యారేజీలు సిద్ధం చేస్తారు. తమ పనులు చేసుకుంటూనే ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా వృద్ధుల ఆకలిని తీరుస్తున్నారు. వారికి విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పాలడుగు వెంకటేశ్వర్లు అండగా నిలుస్తున్నారు. తన పింఛను సొమ్ము నుంచి ప్రతి నెలా 30 వేల రూపాయలు అన్నదానం కోసం వెచ్చిస్తున్నారు.

ఈ నలుగురి సేవను చూసి గ్రామస్థులు సైతం ముందుకు వస్తున్నారు. తమ ఇళ్లలో శుభకార్యాలు, పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు వంటి వేడుకల వేళ వృద్ధులకు భోజనం సమకూర్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అన్నదానానికి సంబంధించి కొందరు మాట సాయం చేస్తుంటే, ఇంకొందరు వేళకు వచ్చి క్యారేజీలు తీసుకుని వెళ్లి మంచాల్లో ఉన్న ఆపన్నులకు అందిస్తున్నారు.

"నిరాదరణకు గురైన వృద్ధులకు సాయం చేయాలనే ఆసక్తితో మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. 2 పూటలకు సరిపోయేలా భోజనం క్యారేజీ కట్టి పంపిస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకా దాదాపు 30 మంది వృద్ధులకు రెండు పూటలా రుచికరమైన భోజనాన్ని అందిస్తున్నాం. గ్రామంలో అనాథలైన వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో నిరాదరణకు గురైన వారు పస్తులుంటున్నారని తెలిసి బాధపడి, ఎవరూ పస్తులుండకూడదనే ఉద్దేశంతో 2024 డిసెంబరు 27 నుంచి ప్రారంభించాం"- శీలం పద్మ

టీడీపీ అధికారంలోకి రాగానే అన్నా క్యాంటీన్లు పునరుద్ధరిస్తాం: నారా భువనేశ్వరి

అభాగ్యులకు ఆత్మీయుడు.. అన్నార్తులకు ఆప్తుడు

For All Latest Updates

TAGGED:

FREE MEALS FOR ELDERLY PEOPLEMEALS FOR ELDERSMEALS FOR ELDER PEOPLE PALNADU DISTFOUR PEOPLE SOCIAL SERVICEFREE MEALS FOR ELDERS IN MUPPALLA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.