అన్నదాతల యూటర్న్ - ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్తో లాభాల బాట
సేంద్రియ, ప్రకృతి వ్యవసాయంలో రాణిస్తున్న అనేకమంది రైతులు - ఆవు మూత్రం, పేడతోనే ఎరువుల తయారీ - యూరియా అధిక వాడకంతో అనేక అనర్థాలు
Published : September 16, 2025 at 5:51 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 5:57 PM IST
Special Story On Organic Farmers : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం రైతులు యూరియా కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు. వ్యవసాయ కేంద్రాల్లో యూరియా వస్తుందని తెలియగానే ఆధార్ కార్డులు, పాసుపుస్తకాలతో బారులు తీరుతున్నారు. మారుతున్న వ్యవసాయ విధానాలతో రైతులు క్రమంగా యూరియాపై అధికంగా ఆధారపడుతున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు గ్రామాల్లో పాడి విలసిల్లేది. ప్రతి ఇంటి ముందు పశువులు, మేకలు, కోళ్లు కనిపించేవి. వాటి వ్యర్థాలను సమీపంలోనే పెంటదిబ్బలుగా పోసేవారు. తొలకరి వర్షాలు కురవగానే ఆ వ్యర్థాలు కుళ్లిపోయి ఎరువుగా మారగానే పొలాల్లో చల్లేవారు. ఫలితంగా భూమి సారవంతంగా మారేది. రోజురోజుకూ గ్రామాల్లో పశుసంపద తరిగిపోతోంది. నిస్సారమైన నేలలకు నత్రజని అందిస్తే తప్ప మొక్కలకు జీవం రావట్లేదు.
అందుకే రైతులు యూరియా ఎక్కువ మోతాదులో వేస్తున్నారు. దీనివల్ల నేలల్లో నత్రజని అధికంగా పెరిగి మొక్కలు ఏపుగా పెరగుతున్నాయి. తెగుళ్లు కూడా వ్యాపిస్తున్నాయి. దీనికి భిన్నంగా కొందరు రైతులు పూర్వ సాగు విధానాలనే పాటిస్తున్నారు. అధిక దిగుబడి సాధిస్తున్నారు. ప్రజలకూ ఆరోగ్యకర ఉత్పత్తులు అందిస్తున్నారు. మిగతా రైతులు కూడా రసాయనాలు వదిలి ప్రకృతి సిద్ధంగా భూసారం పెంపుపై ‘యూటర్న్’ తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
కుళ్లిన పండ్లు, పంట వ్యర్థాలను నిల్వచేసి : ఎరువులు వాడకుండా 12 ఏళ్లుగా సేంద్రియ పద్ధతిలో పంటలు సాగు చేస్తున్నానని అంటున్నారు ఖమ్మం జిల్లాకు చెరుకూరి రామారావు. సొంతంగా ఉన్న 20 ఎకరాలతో పాటు మరో ఐదెకరాలు కౌలుకు తీసుకొని బొప్పాయి, చెరకు, పసుపు, మామిడి, సీతాఫలం, కొబ్బరితో పాటు అంతర పంటలుగా పలురకాల కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండిస్తున్నానని తెలిపారు. పచ్చిరొట్ట, వేరుసెనగ, కానుగ, వేపనూనెలు, పంట వ్యర్థాలే వీటికి ఎరువులన్నారు. పంట సాగు చేసే ముందు పశువులు, కోళ్ల ఎరువులు వేస్తార్ని, ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన ఫర్టిలైజర్ ట్యాంకులో కుళ్లిన పండ్లు, పంట వ్యర్థాలను నిల్వచేసి, వడబోసి డ్రిప్ ద్వారా భూమికి అందిస్తారని వివరించారు. తరువాత నువ్వులు, వేరుసెనగ చెక్కలు, మజ్జిగ, ఆవు మూత్రం, ఆకుల వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన ఎరువులను పిచికారీ చేస్తానన్నారు. పండిన వాటిని సొంతంగా విక్రయించడానికి ఖమ్మం నగరంలో న్యాచురల్ స్టోర్ ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు.
"ఒక్క ఆవు ఉంటే 3 ఎకరాలకు సరిపడా ఘనరూప(సమృద్ధి) ఎరువులు, వర్మీ కంపోస్టు, ఘనజీవామృతం, ద్రవరూప ఎరువులైన పంచగవ్య, వెర్మీవాష్, జీవామృతం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఏటా ఘనరూప ఎరువులను దుక్కిలో, ద్రవరూప ఎరువులను పై పాటుగా వాడితే నాలుగేళ్ల తరువాత యూరియా, డీఏపీ, కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు." - స్వామి, శాస్త్రవేత్త, కేవీకే జహీరాబాద్
50 ఏళ్లుగా గోశాల నిర్వహిస్తున్నా. ప్రస్తుతం 22 నాటు ఆవులు, 400 గొర్రెలు ఉన్నాయి. 25 ఏళ్లుగా వర్మికంపోస్టు తయారు చేస్తూ మిగతా రైతులకు అమ్ముతున్నా. 22 ఏళ్లుగా ప్రకృతి సేద్యం ద్వారా వరి పండిస్తున్నా. రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందులకు బదులు జీవామృతం, ఘనజీవామృతం, అగ్నిఅస్త్రం, నీమాస్త్రం, బ్రహ్మాస్త్రం, దశపర్ని కషాయం, మజ్జిగ వాడుతున్నా. మొదట్లో ఎకరాకు 16, 17 బస్తాల దిగుబడి వచ్చేది. ఇప్పుడు 28, 30 బస్తాలకు పెరిగింది. ఈ బియ్యాన్ని నేనే మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నా. అని ఖమ్మం జిల్లా, ముత్తగూడెం, అనుముల రాంరెడ్డి అన్నారు.
నెల పాటు మురగబెట్టి వాడితే : 15 ఏళ్లుగా సేంద్రియ విధానంలో మామిడి, వరి ఐదెకరాల చొప్పున, మూడెకరాల్లో కంది, పసుపు, పెసర పంటలు పండిస్తున్నారు నారాయణపేట్ జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ జనార్దన్. 50 దేశీ ఆవులను పెంచుతూ వాటి మూత్రం, పేడతో జీవామృతం తయారు చేసి పంటలకు వినియోగిస్తున్నారు. పంచగవ్య కోసం పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, ఆవుపేడ, మూత్రం, మగ్గిన అరటిపండ్లు, కొబ్బరి నీళ్లు లేదా తాటిబెల్లం కలిపి 20 నుంచి 30 రోజులు డ్రమ్ములో మురగబెట్టాలని చెప్పారు. ఈ మిశ్రమాన్ని లీటరు నీటికి 30 మి.లీ. కలిపి పంటలకు పిచికారీ చేసుకోవచ్చన్నారు. జీవామృతం కోసం ఆవు పేడ, మూత్రం, బెల్లం, ఏదైనా పప్పుదినుసుల పిండి, పుట్టమన్నును నీటితో కలిపి మూడు రోజులకోసారి కలియబెట్టాలని, నాలుగో రోజు నుంచి వాడుకోవచ్చని వివరించారు.
"రసాయన ఎరువులేవీ వాడకుండా 19 ఏళ్లుగా వరి, పసుపు, మొక్కజొన్న, పప్పుదినుసులు పండిస్తున్నాను. పసుపును విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నా. హైదరాబాద్లో నాకు పరిచయమున్న 150 కుటుంబాలకు పంట ఉత్పత్తులను అమ్ముతున్నా. ఆవును నమ్ముకొని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే భావితరాలకు సారవంతమైన నేలలు, నాణ్యమైన పంటలు అందించగలుగుతాం. ఇసుకలో ఆవు మూత్రం కలిపి యూరియాగా, ఆవుపాలల్లో పసుపు, మజ్జిగలో సొంటి, ఇంగువ కలిపి తెగుళ్ల నివారణకు వినియోగిస్తున్నా. పంట దిగుబడి కోసం చాలామంది రైతులు అధికంగా యూరియా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎకరాకు బస్తాలో 30 శాతం యూరియా చాలు. మోతాదు పెరిగితే నేలకు శోషించుకునే గుణం పోతుంది." - గంట దామోదర్రెడ్డి, కల్వల, మహబూబాబాద్ జిల్లా
సేంద్రీయ సాగులో నానో బయోటెక్నాలజీ - 15 శాతం అధిక దిగుబడి!