డేటింగ్ యాప్ల్లో మత్తు వలలు – యువతను ముంచుతున్న మాయమాటలు
డేటింగ్ యాప్ల వేదికగా డ్రగ్స్ దందా - బలహీనతను ఆసరా చేసుకొని - యువతను ముంచుతున్న మాయమాటలు
Published : October 11, 2025 at 8:15 PM IST
Special Story on Dark Side of Dating Apps : నేటి టెక్నాలజీ ఆధారిత ప్రపంచంలో డేటింగ్ యాప్లు సమాజంలో సాధారణ అంశంగా మారాయి. పరిచయాల కోసం, స్నేహితులను కలవాలనే ఉద్దేశంతో చాలామంది యువత ఈ యాప్లను వాడుతున్నారు. అయితే, ఈ వేదికలను కొంతమంది అసాంఘిక శక్తులు మత్తు పదార్థాల వ్యసనం వ్యాప్తి చేయడానికి వాడుకుంటున్న దారుణ వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి.
అతడో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి. ముప్పై సంవత్సరాల వయసు దాటింది. అతను డేటింగ్ యాప్లో పరిచయమైన మహిళల బలహీనతలను ఆసరాగా తీసుకొని మత్తు పదార్థాలను అందిస్తున్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడింది. మాదకద్రవ్యాలకు ఇప్పటికే అలవాటు ఉన్న మహిళలతో సన్నిహితంగా మెలుగుతాడు. వీకెండ్ పార్టీల పేరుతో ఎండీఎంఏ లాంటి డ్రగ్స్ ఇచ్చి శారీరకంగా దగ్గరవుతున్నాడు. ఈ సందర్భాలలో సెల్ఫోన్ ద్వారా వీడియోలు తీసి, ఆ తర్వాత బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ వారి ద్వారా మత్తుపదార్థాలు సరఫరా చేయిస్తున్నాడు. పోలీసుల తనిఖీల్లో పట్టుబడిన ఇతడి సెల్ఫోన్లో పదుల సంఖ్యలో అమ్మాయిల జాబితా గుర్తించారు. వీరిలో 12 మందితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్టు అతను అంగీకరించాడు. నైజీరియన్లతో మత్తు లింకుల ఛేదనలో వెలుగు చూసిన చీకటి కార్యకలాపాల్లో ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే.
ఇటువంటి ఘటనలు మన సమాజంలో డేటింగ్ యాప్లు ఎలా మత్తుకు వేదికలుగా మారుతున్నాయో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. తెలంగాణ పోలీసులు నిర్వహించిన “డెకాయ్ ఆపరేషన్”లో కూడా గంజాయి కొనుగోలు చేస్తున్న వందలాది మంది పట్టుబడటం, అందులో భార్యభర్తలు, స్వలింగ సంపర్కులు కూడా ఉండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తుంది.
ప్రత్యేకంగా స్వలింగ సంపర్కుల యాప్లలో కూడా మత్తు పదార్థాల వినియోగం ఎక్కువగా పెరిగిందని పోలీసులు గుర్తించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, అభిరుచులు పంచుకుంటూ కలిసి సహజీవనం చేస్తున్న వారు పరస్పరంగా డ్రగ్స్కు బానిసలవుతున్నారు. ఇది వారికి మాత్రమే కాక సమాజానికే ప్రమాదకర పరిణామాలను తెచ్చిపెడుతోంది.
ఇటువంటి మత్తు మాయలు యువత జీవితాలను పూర్తిగా ఛిద్రం చేస్తున్నాయి. ఎంటెక్ చేసి ఐటీ కంపెనీలో ఉన్నత హోదాలో ఉన్న యువకుడు, డ్రగ్స్ అలవాటు వల్ల ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయిన సంఘటన ఇందుకు నిదర్శనం. డేటింగ్ యాప్లో పరిచయం. ఆ పరిచయం ద్వారా డ్రగ్స్ పరిచయం. ఆ తరువాత వ్యసన జీవితం, ఉద్యోగం కోల్పోవడం, బ్లాక్మెయిల్ బాధితుడవటం వంటి అనేక సమస్యలు అతడిని చుట్టుముట్టాయి.
డేటింగ్ యాప్లు తమ స్వంత ఉద్దేశాలకు ఉపయోగపడుతున్నప్పటికీ, వీటిని మానసికంగా బలహీనంగా ఉన్న వారిని మోసం చేసేందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం, న్యాయవ్యవస్థ ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, మాదకద్రవ్యాలపై తెలంగాణ రాష్ట్రం “ఈగల్” (EAGLE – Telangana Elite Action Group for Drug Law Enforcement) ద్వారా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఒక ప్రైవేటు పార్టీలో డ్రగ్స్ పరీక్షలో పట్టుబడిన వారిలో ఒకరు మాత్రమే గోవా, బెంగళూరు వెళ్లి డ్రగ్స్ తెచ్చి మిగిలిన వారికి విక్రయిస్తారు. 30-35 ఏళ్ల వయసు దాటుతున్నా పెళ్లి వద్దంటున్న వారిపై నిఘా ఉంచాలి. టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930 ద్వారా యువతకు కౌన్సెలింగ్, సలహా సేవలు ఇస్తారు.
