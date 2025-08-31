Story on Cloud Kitchen business in Karimnagar : ఆర్డర్పై రుచికరమైన వంట చేసి పంపించే వ్యవస్థే క్లౌడ్ కిచెన్. ఇది హోటల్ మాత్రం కాదు. ఇక్కడ కూర్చొని తినేందుకు అవకాశమూ ఉండదు. మనకు కావాల్సిన వంటకాలు చెబితే అప్పటికప్పుడు పసందైన వంటకాలు వండి ముంగిట్లోకి తీసుకొస్తారు. ఈ కొత్త తరహా విధానం ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. రెస్టారెంట్లు చాలా ఉన్నప్పటికీ క్లౌడ్ కిచెన్ వంటకాలపై నగరవాసులు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఈ సేవలు క్రమంగా జిల్లాలకూ విస్తరించాయి. మెట్రోపాలిటన్ సిటీలకే పరిమితమైన ఈ నూతన విధానం ఇప్పుడు నగరాలు, పట్టణాలకు కూడా వ్యాపిస్తోంది. కరీంనగర్లో నిర్వహిస్తున్న క్లౌడ్ కిచెన్లపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
వందల్లో ఫుడ్ కోర్టులు : కరీంనగర్ జిల్లాలో వందల కొద్దీ ఫుడ్ కోర్టులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ ఆగస్టు నెలలోనే కరీంనగర్లో దాదాపు 20 రెస్టారెంట్లు, 15 వరకు టిఫిన్ సెంటర్లు వెలిశాయి. ఈ గణాంకాలను చూస్తుంటే ఫుడ్ కోర్టుల ప్రాధాన్యం ఎలా పెరుగుతుందనే విషయం తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం నగరంలో దాదాపు 400 పైగా టిఫిన్ సెంటర్లు, వందలోపు రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. ఉదయం వేళ ఏ టిఫిన్ సెంటర్ను చూసినా జనం వరుస కట్టి తింటున్న దృశ్యాలే దర్శనమిస్తాయి. సాయంత్రమైతే చాలు నగరంలోని రెస్టారెంట్లు సందడిని సంతరించుకుంటున్నాయి. వీకెండ్స్ రోజుల్లో అయితే కనీసం సీట్లు కూడా దొరకవు. ఈ నేపథ్యంలోనే క్లౌడ్ కిచెన్లు వెలిశాయి. నిర్వాహకుల కరపత్రాలు, సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు.
ఇవి క్లౌడ్ కిచెన్ ప్రత్యేకతలు :
- ఆహారం కోసం బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
- ఆర్డర్ చేసిన వంటలను డెలివరీ యాప్ల ద్వారా నిర్దేశిత అడ్రస్కు అందజేస్తారు.
- ఈ క్లౌడ్ కిచెన్లో నిల్వ చేసిన వంటకాలు ఉండవు. ఆర్డర్ చేయగానే వండి పంపించడం వల్ల ఆహారం వేడిగా, తాజాగా ఉంటుంది.
- రెండు, మూడు గంటల ముందు ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వెజ్, నాన్వెజ్ వంటకాలను కూడా డెలివరీ చేస్తారు.
- కరీంనగర్ నగరంలో పదికిపైగా క్లౌడ్ కిచెన్లు వెలిశాయి. భగత్నగర్ శివాలయం వెనుక, సాయికృష్ణ థియేటర్ రోడ్డులో, గోదాంగడ్డ మసీద్ ప్రాంతంలో, వావిలాలపల్లి లాంటి ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి.
- రుచితోపాటు ఆరోగ్యకరమైన మంచి వంటలనే అందరూ ఆశిస్తారు. ఆరోగ్యకర విధానంలో ఆహార పదార్థాలు వండి అందిస్తే వినియోగదారులు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు.
- మంచి చెఫ్ ఉండి టేస్టీగా, వైవిధ్యంగా, పిల్లలకు నచ్చే విధంగా వంటలు చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉంటే వేగంగా లాభాలు తెచ్చిపెడుతుంది.
అభిరుచులకు అనుగుణంగా వంటలు : 'ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా పని విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను. పొద్దున లేచి టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేసుకునే సరికి సమయం గడిచిపోతుంది. హడావుడిగా ఆఫీస్నకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఒక పాంప్లెట్లో క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి చదివా. వెంటనే టిఫిన్ మంత్లీ ప్లాన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేశా. ఆఫీసుకు వెళ్లే సమయానికి ముందే ఇంటికి టిఫిన్ను పంపిస్తున్నారు. మన అభిరుచులకు అనుగుణంగా తాజాగా వండి పంపిస్తుండటంతో సౌకర్యంగా ఉంది' అని పరిమళ అనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని వివరించారు.
"క్లౌడ్ కిచెన్ ద్వారా వచ్చిన వంటకాలు మా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులందరికీ నచ్చాయి. ఆహారం నాణ్యత, పరిమాణం కూడా బాగున్నాయి. ఆర్డర్ చేసిన గంటలోనే ఇంటికి డెలివరీ చేస్తున్నారు. క్లౌడ్ కిచెన్ స్టార్టప్ను కరీంనగర్లో ప్రవేశపెట్టడం తీరిక లేకుండా ఉండే మాలాంటి ఎంతోమందికి అనుకూలంగా ఉంది"- టి. సదానందం, న్యాయవాది
