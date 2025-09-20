పూల పండుగ వచ్చింది - తెలంగాణ మురిసింది
బతుకమ్మ వేడుకలకు సర్వం సిద్ధం - రేపటి నుంచి బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభం - పాటల్లో తెలంగాణ ప్రాంత తీయదనం - స్త్రీల జీవితానికి అద్దం పట్టేలా పాటలు
Published : September 20, 2025 at 6:58 PM IST
Special Story on Bond Between Bathukamma Festival And Songs : సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు, ఆచార, వ్యవహారాల్ని చాటి చెప్పేవి పండుగలు. వాటిలోనూ ఒక్కో పండుగది ఒక్కో విశిష్టత, ప్రత్యేకత. అందులో తెలంగాణాకే ప్రత్యేకమైన పండగ బతుకమ్మ. బతుకునే తల్లిగా భావించే సంస్కృతికి నిలువుటద్దంలా నిలుస్తుంది ఈ పండుగ. పూలను దేవతగా కొలిచే అపురూప వేడుక బతుకమ్మ. తీరొక్కపూలను బతుకమ్మగా పేర్చి మహిళలంతా ఒక్కచోట చేరి జీవితపాఠాలను పాటలుగా ఆలపిస్తారు. ఆశ్వీయుజ మాసం అమావాస్య రోజున బతుకమ్మ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ రోజును పెత్తరామాస, పెద్దల అమావాస్య, మహాలయ అమావాస్య అని అంటారు. 9 రోజుల పాటు సాగే ఆ వేడుకలకు మరోసారి ముస్తాబయింది తెలంగాణ.
పండుగల పరమార్థం మంచిని చాటి చెప్పడం ప్రజల మధ్య ప్రేమ, ఐకమత్యాలను పెంచడం. అలాంటి వాటిని బతుకమ్మ పండుగ రెట్టింపు చేస్తుంది. కుటుంబ అనుబంధాలు, స్నేహం అంటే ఏమిటి, ప్రేమా ఆప్యాయతలను ఎలా పెంచాలి అంటే బతుకమ్మ వేడుకలను చూసి నేర్చుకోవచ్చు. వందలు, వేలాది మంది ఒక్క చోట చేరి ఆటపాటలతో ఉత్సాహంగా నిర్వహించుకునే ఈ పండుగ సామరస్యానికి, ప్రజల మధ్య కలివిడితనానికి ఐక్యతకు పండగ అద్దం పడుతుంది.
బంధువులు, చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకోవడమే కాక కష్టసుఖాలూ పంచుకునే వేదిక బతుకమ్మ. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న ఆడపడుచులు బతుకమ్మ సందర్భంగా పుట్టింటికి చేరుకుంటారు. అందుకే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరి ముఖాల్లో కొత్తకళ కనిపిస్తుంది. కొత్త అల్లుళ్లను ఆటపట్టించే మరదళ్లతో సందడి నెలకొంటుంది. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలు ధరించి, తలనిండా అందమైన రంగురంగుల పూలతో చేసుకునే అలంకరణ తెలుగు వారికే సొంతమైన అందాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ అలంకరణలో ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.
మట్టిని గౌరవించడం, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అన్ని వయసుల మహిళలు కలిసి ఆడడం ఒక్క బతుకమ్మలోనే కనిపిస్తుంది. అందుకే దీన్ని మట్టి పండుగ అని, మహిళల పండుగ అని పిలుస్తారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బతుకమ్మ నీరునిండుగా ఉండి ఎటు చూసినా పచ్చగా ఉండే ఈ రోజుల్లోనే ఎందుకు వస్తుందో ఇలాంటి దృశ్యాలు చూసినప్పుడే అర్థం అవుతుంది.
పాట, బతుకమ్మది పేగు బంధం : ఇద్దరక్క చెళ్లెళ్లు ఉయ్యాలో ఒక్కూరికిచ్చి ఉయ్యాలో ఒక్కడే మాయన్న ఉయ్యాలో, వచ్చన్న పోడే ఉయ్యాలో అంతేనా చిత్తూ చిత్తూల బొమ్మ శివునీ ముద్దుల గుమ్మ, బంగారు బొమ్మ దొరికెనమ్మో ఈ వాడలోన బతుకమ్మ వస్తే తప్పక వినిపించే పాటలివి. ఇవేకాదు తెలంగాణ పల్లె పదాలను, సాహిత్యాన్ని, జానపదాలను తనలో ఇముడ్చుకున్న పాటలెన్నో బతుకమ్మ సందర్భంగా మారుమోగుతాయి. నాటి మహిళల జీవన చిత్రాన్ని కళ్లకు కడతాయి.
పాట, బతుకమ్మది పేగు బంధం అనే చెప్పాలి. పాట లేకుంటే బతుకమ్మ పండుగే లేదు. మహిళలు బతుకమ్మ చుట్టూ లయబద్ధంగా చప్పట్లతో తిరుగుతూ పాడే ఈ పాటలు చదువురాని వారు కూడా పాడుకునేలా ఉండడం ప్రత్యేకత. ఎందుకంటే ఈ పాటల్లో ఆ నాటి స్త్రీల బతుకు జీవితం స్పష్టంగా కనిపించడమే. అందుకే స్త్రీ అంటే బతుకమ్మ, బతుకమ్మ అంటే స్త్రీ అన్నట్లుగా ఇక్కడి సంస్కృతిలో మమేకమయ్యాయి పాటలు.
బతుకమ్మ పండుగ పాటల్లో మహిళల అస్తిత్వ పోరాటం కనిపిస్తుంది. ఆ నాటి సామాజిక స్థితిగతులు, స్త్రీల నిత్య జీవితం, నడవడిక, అలంకరణ, మెట్టినింట్లో పడే కష్టాలు, పుట్టింట్లో దక్కే ఆప్యాయత, ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యపాత్ర పోషించిన తీరు, కుటుంబ అనుబంధాలు ఇలా అన్ని విషయాలు ఈ పాటల ద్వారా అవగతం అవుతాయి. బాగా వర్షాలు కురిస్తే స్త్రీలు ఎలాంటి పనుల్లో నిమగ్నం అవుతారో, బిడ్డలకు కథలు ఎలా చెబుతారో లాంటి అనేక విషయాలు బతుకమ్మ పాటలుగా మారాయి.
నాటి కాలపు స్త్రీల జీవితాలను కళ్లకు కట్టడమే కాదు, పురాణ కాలపు ఇతి వృత్తాలు చాటి చెప్పేలా కూడా బతుకమ్మ పాటలు సాగుతాయి. సీతమ్మ పుట్టుక గురించి వివరిస్తూ మనోహరంగా వినిపిస్తుంది ఒక పాట, లక్ష్మీదేవి బతుకమ్మగా పుట్టినట్లు మరో పాట వివరిస్తుంది. రజాకార్ల ఆకృత్యాల వల్ల ఆ నాటి స్త్రీల జీవితాలు ఎంత దీనంగా మారాయో బతుకమ్మ పాటలు తెలియజేస్తాయి.
బతుకమ్మ పాటలు అంటే అప్పటికప్పుడు ఆశువుగా పాడుకున్న పాటలే. అందుకే చాలా కాలం వరకు వీటికి ఎక్కడా అక్షర రూపం లేకుండా పోయింది. ఆ తర్వాతే కొద్ది మంది నడుంకట్టి ఆ పాటలను భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేందుకు రాత రూపం కల్పించడం ఆరంభించారు. ప్రతి ఏటా అనేక అందమైన కొత్తలు పుడుతూనే ఉన్నాయి.