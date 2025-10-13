ETV Bharat / state

ఈఎస్‌ఐసీ బెనిఫిట్స్‌ గురించి తెలుసా? - అవి తెలుసుకుంటే మీ కుటుంబం సేఫ్!

అమ్మానాన్నలకు, కుటుంబానికి ఆరోగ్యం, భవిష్యత్తు, భద్రత - అది ఈఎస్‌ఐసీ వల్ల సాధ్యం - ఎలాగంటే?

Special Story on Benefits of ESIC
Special Story on Benefits of ESIC (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 10:51 PM IST

Special Story on Benefits of ESIC to Family : శ్రమైకజీవుల కోసం కార్మిక రాజ్య బీమా సంస్థ (ఈఎస్‌ఐసీ) వేతన బెనిఫిట్స్‌తో పాటు, పింఛను సౌకర్యాన్నీ కల్పిస్తుంది. నెలకు రూ.21,000 వేతనం (దివ్యాంగులు రూ.25,000) పొందుతూ ఈఎస్‌ఐ పరిధిలోకి వచ్చే వారంతా వీటిని అందిపుచ్చుకోవచ్చు.

బీడీఎస్‌, ఎంబీబీఎస్ విద్య : ఈఎస్‌ఐ కార్మికుల పిల్లల వైద్య విద్య కోసం ఈఎస్‌ఐసీ ఎనిమిది బోధన ఆసుపత్రులు, 2 దంతవైద్య కాలేజీలు, 2 నర్సింగ్‌ కాలేజీలు నిర్వహిస్తోంది. ఒక్కో కాలేజీలోని మొత్తం సీట్లలో 15 % ఆలిండియా కోటా, 50 % స్థానిక రాష్ట్ర విద్యార్థులకు, మిగతా 35 % ఈఎస్‌ఐ కార్మికుల పిల్లలకు రిజర్వు చేసింది. కార్మికుల పిల్లల కోసం దేశవ్యాప్తంగా 466 ఎంబీబీఎస్‌ సీట్లు, 60 బీఎస్సీ నర్సింగ్, 28 బీడీఎస్, 104 పారామెడికల్‌ సీట్లు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. ఐపీ కోటా కింద ముందస్తుగా వార్డు ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకున్నవారే కార్మికుల పిల్లల కోటా కింద వైద్య విద్య సీట్ల కోసం పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది.

జబ్బు పడితే : కార్మికులు జబ్బు పడితే రోజువారీ జీతంలో 70 % కార్మికుడికి కార్పొరేషన్‌ చెల్లిస్తుంది. సంవత్సరంలో గరిష్ఠంగా 91 రోజులకు ఇలా ఇస్తారు. మహిళలు ట్యూబెక్టమీ చేయించుకుంటే 14 రోజులు, పురుషులు వేసక్టమీ చేయించుకుంటే 7 రోజుల పాటు పూర్తి వేతనం అందుతుంది. 34 ప్రత్యేక దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉంటే 124 నుంచి 309 రోజులు 80 % వేతనం ఇస్తుంది. డాక్టర్ల సలహా మేరకు రెండు సంవత్సరాల కాలానికి ఈ బెనిఫిట్‌ అందిస్తుంది. ఈ సాయం కోసం బీమా పరిధిలోకి వచ్చే కార్మికులు ఈఎస్‌ఐసీ శాఖా కార్యాలయంలో ఆన్‌లైన్​లో లేదా ఐపీ పోర్టల్‌లో లాగిన్‌ అయి క్లెయిమ్‌ దాఖలు చేసుకోవచ్చు. వైద్య ధ్రువీకరణ పత్రం, బ్యాంకు అకౌంట్​ వివరాలు నమోదు చేయాలి.

వైకల్యానికి గురైతే : బీమా పరిధిలోకి వచ్చిన తొలి రోజు నుంచి బీమా చెల్లించినంత కాలంలో ఎప్పుడైనా కార్మికుడు శాశ్వత వైకల్యానికి గురైతే జీవితాంతం అతనికి 100 % వేతనాన్ని కార్పొరేషన్‌ చెల్లిస్తుంది. ఒకవేళ తాత్కాలిక వైకల్యానికి గురైతే, సమస్య ఉన్నంత కాలానికి 90 % జీతం అందుతుంది. ప్రమాదానికి గురైన వెంటనే యజమాని ద్వారా ఆన్‌లైన్లో రిపోర్టు చేయాలి. పరిశీలన తర్వాత కార్మికుడి అకౌంట్​లో ఈఎస్‌ఐసీ నేరుగా సహాయాన్ని అందిస్తుంది.

మెటర్నిటీ బెనిఫిట్‌ : బీమా పరిధిలోకి వచ్చే మహిళా కార్మికులకు మాతృత్వ టైంలో నూరు శాతం సగటు రోజువారీ జీతంతో కూడిన సెలవులు మంజూరు చేస్తోంది. ఇద్దరు పిల్లల వరకు 26 వారాలు, ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నా, దత్తత తీసుకున్నా 12 వారాల వేతనాన్ని ఈఎస్‌ఐసీ చెల్లిస్తుంది. అనుకోని సమస్యలు తలెత్తితే ఆరు వారాల పాటు ఇస్తుంది. ఈ సేవలు పొందాలంటే గర్భం దాల్చిన తర్వాత లేదా గర్భస్రావం అయినపుడు ఈఎస్‌ఐసీ ఆసుపత్రి లేదా డిస్పెన్సరీకి వెళ్లాలి. లేదా ఈఎస్‌ఐసీ పోర్టల్‌ ద్వారా 'విజిట్‌ ఐపీ' లేదా 'బెనిఫిషియరీ పోర్టల్‌' ద్వారా క్లెయిమ్‌ చేసుకోనే అవకాశం ఉంటుంది.

కుటుంబసభ్యులకు ఆసరా : బీమా పరిధిలో ఉంటూ జాబ్​లో ప్రమాదం కారణంగా మృతి చెందినప్పుడు 90 % సగటు వేతనాన్ని పింఛను రూపంలో అతనిపై ఆధారపడిన వారికి ఈఎస్‌ఐసీ చెల్లిస్తోంది. మృతి చెందిన కార్మికుడి భార్యకు జీవితాంతం లేదా పునర్వివాహం వరకు, కొడుకుకి 25 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చే వరకు, కూతురికి వివాహం అయ్యే వరకు సాయం అందుతుంది. దివ్యాంగుడైన కూతురు, కుమారుడు ఉంటే వారికీ బెనిఫిట్‌ చెల్లిస్తుంది. ఫారం-15, బ్యాంకు అకౌంట్​ వివరాలు ఈఎస్‌ఐసీ శాఖా కార్యాలయాల్లో ఇవ్వాలి. తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి జీవన ప్రమాణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

వైద్య సదుపాయం : జాబ్​లో చేరిన మొదటి రోజు నుంచి బీమా పరిధిలోకి వచ్చే కార్మికులు, కుటుంబ సభ్యులు నగదు రహిత వైద్య సదుపాయాలు పొందొచ్చు. ఏఏఏ+ యాప్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ అపాయింట్‌మెంట్‌ తీసుకోవచ్చు. దీనికోసం కార్మికులు ఈఎస్‌ఐసీ డేటాబేస్‌లో కుటుంబసభ్యుల వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలి.

ఆధార్‌ కార్డు అనుసంధానమే కీలకం : బీమా డేటాబేస్‌లో కార్మికులు, కుటుంబసభ్యుల ఆధార్‌ కార్డులను అనుసంధానం చేయాలి. తద్వారా జాబ్​ మారినప్పుడల్లా రీరిజిస్టరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కార్మికులు ఫైల్స్‌ నిర్వహించాల్సిన పని ఉండదు. ఈఎస్‌ఐ ఆఫీస్​, ఆస్పత్రుల్లో లేదా ఈఎస్‌ఐసీ పోర్టల్‌లో ఆధార్‌ కార్డును లింక్‌ చేసుకోవచ్చు.

