గాంధీ కొండకు నూతన సొబగులు - దేశంలోని 6 ప్రధాన స్మారక స్థలాల్లో ఈ స్తూపం ఒకటి!

వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెంలోని ‘సారస్వత నికేతన్‌’ గ్రంథాలయం - గాంధీజికి సంబంధించినవే రెండు వేల పుస్తకాలు

Special Story On 52 Feet Gandhi Statue In Vijayawada
Special Story On 52 Feet Gandhi Statue In Vijayawada (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Special Story on Mahatma Gandhi : మహాత్మా గాంధీ అహింసా ఆయుధంగా, సత్యా మార్గాన్ని ఎంచుకుని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ప్రపంచ చరిత్రలో అమోఘమైన నాయకుడిగా నిలిచిపోయారు. దేశానికి స్వాతంత్య్రం సాధించడంలో ఆయన చేసిన త్యాగాలు, చూపిన మార్గం, ప్రవేశపెట్టిన తత్త్వాలు నేటికీ ప్రతి భారతీయుడికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాయి. గాంధీజీ స్మృతులను గుర్తు చేసుకుంటు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో స్మారక క్షేత్రాలు నిర్మించారు. వాటిలో కొన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకమైనవి, ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచిపోయేలా ఉన్నవి. వాటి ప్రత్యేకతలు, విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రెండు ప్రాముఖ్యమైన గాంధీ స్మారక క్షేత్రాలు ఇప్పుడు మరింత పునరుజ్జీవనాన్ని పొందుతున్నాయి. విజయవాడ నగరంలో గల గాంధీ కొండ – దేశంలోని ఆరు గాంధీ స్మారక స్తూపాలలో ఒకటిగా ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది. ఇక బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెలోని 'సారస్వత నికేతన్' గ్రంథాలయం మహాత్ముడి పాదస్పర్శ పొందిన ప్రదేశంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.

Lift up the hill
కొండను తొలిచి లిఫ్ట్‌ వరకు మార్గం ఏర్పాటు చేస్తున్నారిలా (EENADU)

52 అడుగుల ఎత్తు: విజయవాడలో ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రమైన గాంధీ కొండ కొత్త సొబగులు అద్దుకుంటోంది. దేశంలో ఉన్న 6 గాంధీ స్మారక ప్రదేశాలలో ఇక్కడి స్తూపం ఒకటి. 52 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న ఈ గాంధీ స్తూపాన్ని 1968 అక్టోబరు 6న అప్పటి రాష్ట్రపతి జాకీర్ హుసేన్​ ఆవిష్కరించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ ప్రాంతం నిర్లక్ష్యానికి గురికాగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ప్రణాళికతో మహర్దశ పట్టింది.

అందులో భాగంగానే స్తూపాన్ని పునర్‌ నవీకరణ చేస్తున్నారు. అలాగే దాంతో పాటుగా కొండ మధ్య భాగం నుంచి పై వరకు రూ.55 లక్షలతో లిఫ్ట్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొండ చుట్టూ మరింత పచ్చదనం, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి మౌలికవసతులూ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీంతో పాటు గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో సృష్టించిన 10 అడుగుల ధ్యాన గాంధీ విగ్రహాన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటన్నింటినీ నేడు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు.

Vetapalem Library
వేటపాలెం గ్రంథాలయం (EENADU)

వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన:బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెంలోని వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన 'సారస్వత నికేతన్' గ్రంథాలయం విజ్ఞాన భాండాగారంగా వెలుగొందడమే కాకుండా మహాత్మాగాంధీ స్మృతులకు నిలయంగా నిలుస్తోంది. 1918 అక్టోబరు 15న విజయదశమి నాడు గ్రామంలో అభ్యుదయ భావాలు గల కొంతమంది యువకులు హిందూ యువజన సంఘంగా ఏర్పడి ఊటుకూరి సుబ్రాయశ్రేష్టి చేతుల మీదుగా ఈ గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం నిర్వహణ భారాన్ని తనపై వేసుకున్న శ్రేష్టి ‘సారస్వత నికేతన్‌’ గ్రంథాలయం అని నామకరణం చేశారు. అలాగే ఒక ఇంటిని కొనుగోలు చేసి, 1924 సెప్టెంబరు 1న అందులోకి మార్చారు.

Gandhi walking stick
గాంధీజీ చేతికర్ర (EENADU)

కొంతకాలానికి కొత్త భవనం నిర్మించాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో స్వాతంత్య్రోద్యమంలో ఊరూరా ప్రచారం చేస్తున్న మహాత్మాగాంధీ ఇక్కడికి రావడంతో 1929 ఏప్రిల్‌ 4న కొత్త గ్రంథాలయ భవనానికి భూమి పూజ చేయించారు. అప్పుడు గాంధీజీని చూసేందుకు ప్రజలు తండోపతండాలుగా రావడంతో ఆయన చేతికర్ర విరిగిపోయింది. దీంతో ఆ కర్రను అక్కడే వదిలివెళ్లారు. గ్రంథాలయ సిబ్బంది చేతికర్రను అతికించి భద్రపరిచారు. ఇక్కడ మొత్తం 1.20 లక్షల పుస్తకాలు ఉండగా, గాంధీజికి సంబంధించినవే రెండు వేల పుస్తకాలు లభించడం గమనార్హం.

