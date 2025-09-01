Special Story on Challapalli Rajavari Fort: కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి. ఈ పేరు చెబితే గుర్తుకొచ్చేది చల్లపల్లి రాజావారి కోట. నాలుగున్నర శతాబ్దాల చరిత్రకు సజీవసాక్ష్యంగా, రాజా వారి రాచరికానికి చిహ్నంగా చల్లపల్లి కోట నిలుస్తోంది. చల్లపల్లి వచ్చిన వారెవరైనా కోట చూసి వెళ్లాల్సిందే. సుమారు 450 ఏళ్ల చరిత్ర దీని సొంతం. చూపు తిప్పుకోనివ్వని శిల్పాలు, పింగాణీ జాడీలు, అరుదైన గృహోపకరణాలు ఎన్నో ఆ నాటి కాలానికి తీసుకెళ్తాయి. 20 ఎకరాలలో భారీ బురుజులు, భవంతులు, వందల ఏళ్లనాటి భారీ వృక్షాలతో ప్రాంగణం అలరారుతోంది. పర్యాటకులకు ఎంతగానో ఆకట్టుకునే చల్లపల్లి రాజా వారి చరిత్ర, కోట విశేషాలపై ప్రత్యేక కథనం.
దేవరకోట సంస్థానానికి రాజధాని: రాష్ట్ర చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని పదిలపర్చుకున్న కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి రాజావారి కోట రాజసం వందల సంవత్సరాలు గడిచినా ఇప్పటికీ ఆకట్టుకుంటోంది. దేవరకోట సంస్థానానికి రాజధానిగా ఓ వెలుగు వెలిగిన చల్లపల్లి గ్రామంలోని ఈ వారసత్వ సంపద నాటి సంప్రదాయానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. కృష్ణా మండలంలో అతిపురాతనమైన జమిందారీ సంస్థానాల్లో దేవరకోట కూడా ఒకటి. చల్లపల్లి రాజధానిగా జమిందార్లు పరిపాలన చేపట్టారు.
190 చదరపు మైళ్ల వైశాల్యంతో ఉన్న చల్లపల్లి సంస్థానానికి 448ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. దీని పరిధిలో 66 గ్రామాలు, 2 అగ్రహారాలు, పాలేలు, శివార్లు కలుపుకుని సుమారు 100 ఊర్లకు పైనే ఉండేవి. పొడవాటి స్తంభాలతో ఠీవీగా కనిపించే కోటలో ఒక్కో పిల్లరు వద్ద ఉన్న రాతి శిల్పాలు రాచదర్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. చూపు తిప్పుకోనివ్వని శిల్పాలు, పింగాణీ జాడీలు, అరుదైన గృహోపకరణాలు ఎన్నో మనల్ని ఆ నాటి కాలానికి తీసుకెళ్తాయి. 20 ఎకరాలలో భారీ బురుజులు, భవంతులు, వందల సంవత్సరాలనాటి భారీ వృక్షాలతో ప్రాంగణం అలరారుతోంది.
గంటల ఆధారంగా దినచర్య ప్రారంభం: ముఖద్వారం దగ్గరి కంచు గంట చల్లపల్లి వాసులకు గడియారంలా మారింది. నేటికీ గంటగంటకూ ఆ గంటను కొడుతుంటారు. పూర్వం ప్రజలు సమయం తెలుసుకునేందుకు వీలుగా కంచుతో తయారుచేసిన గంటలను ఏర్పాటుచేశారు. గడియారాలు అందుబాటులో లేని ఆ కాలంలో కోటలో గంటల ఆధారంగా ప్రతి నిత్యం దినచర్య ప్రారంభమయ్యేదని చెబుతుంటారు. పూర్వం కోటలో 4 గంటలు మోగుతుండేవి. కోటలో ఒకచోట, కోట ఆవరణ కింద భాగంలో, ఉత్తర, దక్షిణ దర్వాజాల వద్ద గంటలు మోగిస్తూ ఉండేవారు.
తొలుత కోటలో గంట మోగిన తర్వాత మిగిలిన చోట్ల కూడా గంటలు మోగించేవారు. శబ్దకాలుష్యం తక్కువగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో కోట గంట చుట్టు పక్కల గ్రామాలకు సైతం వినిపించేదని చెబుతారు. ప్రస్తుతం కోట గంట ద్వారా సమయం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేకున్నా ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ నేటికీ 2 చోట్ల గంట మోగిస్తూనే ఉన్నారు. కోట ఆవరణలో ఒకచోట, దక్షిణంవైపు ప్రధాన ప్రవేశద్వారం వద్ద మరో గంట మోగిస్తున్నారు.
20 మంది జమీందారుల పాలనకు కేంద్రం: ఎన్నో చారిత్రక అంశాలను పదిలపర్చుకున్న చల్లపల్లి కోటను 1860లో ఇక్కడి సంస్థానాన్ని పరిపాలించిన యార్లగడ్డ వంశీయులు నిర్మించారు. ఈ కోట నుంచే దేవరకోట సంస్థానాన్ని 20 మంది జమీందారులు పాలించారు. వారిలో మొదటి జమీందారు యార్లగడ్డ గుర్హనీడు. ఈ అపురూప నిర్మాణాన్ని అంకినీడు ప్రసాద్ బహుద్దూర్ అనే జమీందారు హయాంలోనే కట్టించారు. ఈయన కుమారుడైన యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ బహుద్దూర్ 1929లో 23 ఏళ్లకే పరిపాలనా పగ్గాలు చేపట్టి జమీందారీ వ్యవస్థ రద్దయ్యే వరకూ పాలించారు. చల్లపల్లి రాజాగా పేరొందిన శ్రీమంతు యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ బహదూర్ రాచరికంలోనే కాక ప్రజాస్వామ్యంలోనూ తనదైన ముద్రవేశారు.
ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజలకు సేవలందించి చిరస్థాయిగా నిలిచారు. కృష్ణాజిల్లా పరిషత్కు తొలి చైర్మన్గా వ్యవహరించారు. చల్లపల్లి రాజా అవనిగడ్డ ద్విశాసనసభకు ఎన్నికై రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రిగానూ పనిచేశారు. ఆయన కుమారులు మల్లికార్జునప్రసాద్, అంకినీడు ప్రసాద్, పద్మనాభ ప్రసాద్. వీరిలో అంకినీడు ప్రసాద్ 1967వ సంవత్సరంలో మచిలీపట్నం నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికై సేవలందించారు. కొద్ది రోజుల క్రితమే ఈయన మరణించారు. ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం వీరి వారసులు తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో ఉంటున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నా ఇప్పటికీ చల్లపల్లి కోటకు వారు వచ్చి వెళుతుంటారు.
చల్లపల్లి కోటలో ఒకప్పుడు పులులు, ఏనుగులు, గుర్రాలను పెంచేవారు. ఈ కోట పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. సుదూర ప్రాంతాలు, దివి ప్రాంతంలోని దేవాలయాలను చూసేందుకు వచ్చినవారు చల్లపల్లి కోటను సైతం చూసి వెళుతుంటారు. సుమారు 20 ఎకరాల్లో ఉండే కోట, దాని బురుజులు, పచ్చదనానికి, ప్రశాంతతకు చిహ్నంగా ఉండే అశోక వృక్షాలు, విశాలమైన ఆవరణ, పూర్వకాలం నాటి జాడీలు, పురాతన శిల్పసంపద, ఎత్తైన ప్రధాన ద్వారం సందర్శకులకు ఆకర్షిస్తుంది. చల్లపల్లి రాజా మనవడు యార్లగడ్డ రామేశ్వరప్రసాద్ గతంలో కోటను అభివృద్ధి చేశారు. కోట పైఅంతస్తులో దూలాలు దెబ్బతినటం, ఆర్చ్లు పాడవటంతో వాటికి మరమ్మతులు చేయించి సుందర రూపు తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం కోటకు ఇంకా మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉంది.
చల్లపల్లి రాజా పేరిట స్థాపించిన శ్రీమంతు రాజా యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ జూనియర్ కాలేజీ ఎందరో విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దింది. దివిసీమలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్న మోపిదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర క్షేత్రం, పెదకళ్లేపల్లి శ్రీదుర్గా నాగేశ్వర క్షేత్రం, శ్రీకాకుళంలోని శ్రీకాకుళేశ్వరస్వామి దేవాలయాలకు చల్లపల్లి రాజా వంశీయులు వంశపారంపర్య ధర్మకర్తలుగా కొనసాగుతున్నారు. మచిలీపట్నంలో శివగంగ అమ్మవారి దేవాలయానికి చల్లపల్లి రాజా వంశీయులే ధర్మకర్తలుగా ఉన్నారు. వీటితోపాటు యార్లగడ్డలోని శ్రీరుక్మిణీ సత్యభామా సమేత వేణుగోపాలస్వామి వారి ఆలయం సైతం ఎస్టేట్ ఆలయాల పరిధిలో ఉంది.
కోటలోని అమ్మవారికి నిత్య పూజలు: చల్లపల్లి రాజా వంశీయులు సంగీత, సాహిత్యాభివృద్ధికి విశేష కృషిచేశారు. ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులు పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య చల్లపల్లి కోటకి ఆస్థాన పండితుడిగా వ్యవహించారు. చల్లపల్లి రాజా వంశీయులు జగజ్జనని అమ్మవారిని పూజిస్తారు. కోటలో నేటికీ అమ్మవారికి నిత్య పూజలు జరుగుతుంటాయి. గతంలో పర్వదినాల్లో ప్రజలు అమ్మవారిని దర్శించేవారు. దీపావళి, దసరా సమయాల్లో కోటలో అమ్మవారికి పూజలు చేస్తుంటారు. ఆ ప్రదేశంలో ప్రతిరోజూ ముగ్గువేసి ఖాళీగా ఉంచుతారు. విజయదశమికి ఆయుధపూజ చేయటం నేటికీ ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
3,000 ఎకరాల భూమి పంపిణీ: రాష్ట్రంలో ఎన్టీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేపట్టిన భూ సంస్కరణల్లో చల్లపల్లి రాజా పేదలకు సుమారు 3 వేల ఎకరాల భూ పంపిణీ చేశారు. దీవిసీమలో పేద, బడుగు వర్గాలు పట్టెడు అన్నం తింటున్నారంటే ఆది రాజా గారి పుణ్యమేనని స్థానికులు ఇప్పటికి చెప్పుకుంటారు. అలాగే లక్ష్మీపురం చక్కెర కర్మాగారం నిర్మాణం చేసి ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించారు. కర్మాగారం ద్వారా రైతులను వాణిజ్య పంటల వైపు మళ్లేలా చేసి వారికి ఆర్ధిక చేయుత అందించారు. చల్లపల్లిలో హై స్కూల్ , జూనియర్ కాలేజీ ద్వారా వేలాది మందికి చదువుకునే అవకాశం కల్పించారు.
విజయవాడ నుంచి 60 కిమీ దూరంలో: చల్లపల్లి కోటను పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తే దివిసీమ పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చెంది మరింతగా సందర్శకులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేపడితే పర్యాటక క్షేత్రంగా రాణిస్తుంది. విజయవాడ నుంచి 60 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న కోటకు వెళ్తే అక్కడికి దగ్గర్లోని కూచిపూడి నృత్య కళాక్షేత్రం, మోపిదేవి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వర క్షేత్రం, పెదకళ్లేపల్లిలోని శ్రీదుర్గా నాగేశ్వరస్వామి ఆలయాలను కూడా పర్యాటకులు చూసే అవకాశం ఉంది. చల్లపల్లి కోటకు ఇవి సుమారు 15 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉంటాయి.
నాలుగున్నర శతాబ్దాల చరిత్రను సజీవంగా చెప్పే చల్లపల్లి రాజావారి కోట, నేటి తరానికి సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తే ఇది కృష్ణా జిల్లాకు మాత్రమే కాకుండా, రాష్ట్రానికి కూడా ఒక గుర్తింపుగా నిలుస్తుంది.
