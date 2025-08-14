ETV Bharat / state

ఖండాంతరాల ఖ్యాతికి సిక్కోలు ప్రసిద్ధి - తరతరాలుగా అదే నడవడి - STORY ON SRIKAKULAM DISTRICT

ఒడిశా, బెంగాల్‌ వ్యాపారులు సైతం ఆమదాలవలస చెరకు కొనుగోలు - నేటికి వన్నె తగ్గని బుడితి పరిశ్రమ

Special Story Of History Of Special Items In Srikakulam District: ప్రాంతానికో ప్రత్యేకత, ఊరికో వైవిధ్యం, ప్రతి దాని వెనకా ఓ సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. అలాంటివెన్నో వస్తువులు సిక్కోలు ఖ్యాతిని ఖండాంతరాలకు చేర్చాయి. తరతరాల నుంచి అదే ధోరణిని కొనసాగిస్తున్నారు. ఎంతో మంది ప్రముఖుల మెచ్చుకోలు దక్కించుకున్నాయి. జిల్లా కీర్తిని నలుదిశలా ఇనుమడింపజేస్తున్నాయి. వజ్రోత్సవాల వేళ సిక్కోలు ప్రత్యేకతలపై నేటి ప్రత్యేక కథనం.

పొందూరు ఖాదీ - తిరుగులేని ఖ్యాతి: పొందూరు అనగానే మదిలో మెదిలేది ఖాదీ వస్త్రాలే. జిల్లా పేరును దేశ, విదేశాలకు తీసుకెళ్లాయి. వీటికి ఇంత ఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టినవి కొండ పత్తితో దారం తీసే ప్రక్రియ, వస్త్రాల తయారీలో చేపముల్లు వినియోగమే అని చెప్పవచ్చు. 1921లో మహాత్మాగాంధీకి ఇక్కడి నేత కార్మికుల నైపుణ్యం గురించి తెలిసింది. దీనికి ముగ్ధుడైన బాపూజీ కుమారుడు దేవదాస్‌ గాంధీని పంపారు. గాంధీజీ దీనిపై ‘యంగ్‌ ఇండియా’ పత్రికలో ఓ కథనం ప్రచురించారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ దిల్లీ ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలోని హస్తకళా ప్రదర్శనలో ఈ వస్త్రాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయారట. 1955లో ఆచార్య వినోభా బావే శంకుస్థాపన చేసిన పొందూరు ఖాదీ చేనేత సంఘ భవనమే నేడు ఆంధ్రా ఫైన్‌ ఖాదీ కార్మిక అభివృద్ధి సంఘంగా పనిచేస్తోంది.

PALASA CASHEW
పలాస జీడిపప్పు (EENADU)

పలాస జీడిపప్పు - ప్రత్యేక గుర్తింపు: పలాస ప్రాంతంలో లభించే జీడిపప్పునకు దేశ, విదేశాల్లో ప్రసిద్ధి చెందింది. జిల్లా అంతటా 350 పరిశ్రమల ద్వారా రోజుకు 80 టన్నుల వరకు ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. దీని రుచి, నాణ్యత కారణంగా ఇది అంతటి ఖ్యాతిని సంపాదించింది. ఇక్కడ తయారైన జీడిపప్పు ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, రాజస్థాన్, తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతోంది. దేశంలో కొత్తగా పలు రాష్ట్రాల్లో జీడి కర్మాగారాలున్నా పలాస సరకుకు మాత్రం నేటికి క్రేజ్​ తగ్గలేదు. తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలోనూ ఈ జీడిపప్పునే వాడుతున్నారు.

MANDASA KOVA
మందస కోవా (EENADU)

మందస కోవా - రుచి వహ్వా: పాలకోవా అన్ని ప్రాంతాల్లో దొరుకుతుంది. మందస పాలకోవా రుచికి మాత్రం ఏదీ సాటిరాదు. అందుకే ఇది ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. వనమూలికలకు నిలయమైన మహేంద్రగిరులపై పచ్చిక బయళ్లలో మేత మేసే గేదె పాలతో వీటిని తయారు చేస్తున్నారు. దీని రుచి, సుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. వీటిని కట్టెల పొయ్యిపైనే తయారు చేస్తారు. కప్పుల్లో వేసి క్రీం కోవాగా మార్కెట్‌ చేస్తారు. ముద్దగా చేసి బిళ్లలు కూడా అమ్ముతున్నారు.

వన్నె తగ్గని బుడితి పరిశ్రమ: వందేళ్ల చరిత్ర కలిగిన బుడితి కంచు, ఇత్తడి పరిశ్రమ సొంతం. దీనిపై ఆధారపడి 60 వరకు కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. పూర్వకాలంలో బరువైన బిందెలు, దీపం కుందులు, కంచాలు, గ్లాసులు తయారు చేసేవారు. వాటికి డిమాండు తగ్గడంతో ప్రస్తుతం ఇళ్లలో అలంకరణ వస్తువులు పూలకుండీలు, దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు. వాటిని ఆర్డర్లపై లేపాక్షికి వస్తువులు పంపుతారు. రాజమహేంద్రవరం, విశాఖ వంటి ప్రాంతాల నుంచి ముడి సరకు రప్పిస్తారు. దిల్లీ, ఆగ్రా, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నై వంటి మహానగరాల్లోనూ ప్రత్యేక స్టాళ్లలో వీటిని విక్రయిస్తారు.

SUGARCANE
ఏడుకొండలపైకి ఇక్కడి బెల్లం (EENADU)

ఏడుకొండలపైకి ఇక్కడి బెల్లం: ఆమదాలవలస మండలం నిమ్మతొర్లువాడ గ్రామంలో తయారయ్యే బెల్లానికి గుర్తింపు ఉంది. ఇందుకు కారణం తయారీ విధానం, సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేసిన చెరకు వాడకం. సేంద్రియ వ్యవసాయం కారణంగా చెరకు సహజంగానే బంగారు రంగులో ఉంటుంది. దాంతో ఏ విధమైన రసాయనాలు వాడకుండా చేస్తున్నారు. ఎరువులు, పురుగు మందుల అవశేషాలతో పాటు తేమ లేకుండా ఉండటం, రంగూరుచీ బాగుండటంతో రెండున్నర సంవత్సరాలు నుంచి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బెల్లాన్ని తీసుకుంటోంది. ఆత్రేయపురం పూతరేకులు, కాకినాడు కాజాల తయారీలోనూ దీన్నే విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒడిశా, బెంగాల్‌ వ్యాపారులు సైతం కొనుగోలు చేస్తున్నారని రైతులు అంటున్నారు.

