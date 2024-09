ETV Bharat / state

కరివేపాకే అని తీసేస్తున్నారా ? అయితే మీరు చాలా మిస్​ అవుతున్నట్లే ! - Health Benefits of Curry Leaves

By ETV Bharat Telangana Team

Health Benefits By using Curry Leaves in Daily Life : మహిళల దృష్టిలో కరివేపాకు వంటల్లో వేసే ఆకు కాదు, అదో ఎమోషన్‌. వంట చేయడానికి అన్ని పదార్థాలు ఉన్నా తాలింపు వేయడానికి కరివేపాకు లేదంటే మాత్రం ఎంతో వెలితిగా భావిస్తారు. అందుకే అప్పట్లో పెరట్లో సువాసన వెదజల్లే కరివేపాకును పెంచుకుంటే, ప్రస్తుతం పరిస్థితి అనుగుణంగా బాల్కనీ కుండీల్లోనూ మొక్కల్ని పెంచుతున్నారు. వాసనతో పాటు వంటల్లో రుచి పెంచే ఈ కరివేపాకు ఔషధ గుణాలు ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. అందుకే సరికొత్త ఉత్పత్తులతో కరివేపాకు అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది.

కరివేపాకు, వేపాకును పోలి ఉంటుంది. దీనిని స్వీట్​ లీవ్స్​ అని అంటారు. ఈ ఆకులో ఐరన్‌, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్‌, క్యాల్షియం, జింక్‌, పీచు పోషకాలతో పాటు విటమిన్‌-బి, విటమిన్‌ సీ, విటమిన్‌-ఇలు ఉంటాయి. రోజూ మనం తినే ఆహారంలో కరివేపాకు ఉండేలా చూసుకుంటే దాని వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.