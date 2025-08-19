Special Quota for Children of Farmers in Agricultural Universities : వ్యవసాయ కాలేజీల్లో రైతు కూలీల బిడ్డలకు ప్రత్యేకంగా సీట్లు దక్కనున్నాయి. ఇంతకాలం గ్రామీణులు, రైతు బిడ్డలకు ప్రత్యేక కోటా ఉండగా వ్యవసాయ కూలీల బిడ్డలకు ఏజీబీఎస్సీ సీట్లను తెలంగాణ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ తొలిసారిగా 15శాతం సీట్లను రిజర్వు చేసింది. 2025- 26 విద్యాసంవత్సరం నుంచి వ్యవసాయ కూలీల పిల్లలకు కొత్త కోటాను అమలు చేయనుంది. వ్యవసాయ కూలీల పిల్లలకు 15శాతం కోటాను కేవలం బీఎస్సీ (అగ్రికల్చర్), బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ) కోర్సులకు మాత్రమే వర్సిటీ కేటాయించింది.
ప్రస్తుత వీసీ అల్దాస్ జానయ్య ఒకప్పుడు అశ్వారావుపేట వ్యవసాయ కాలేజీలో ఏడీగా పనిచేశారు. జానయ్య వైస్ ఛాన్స్లర్గా నియమితులయ్యాక మేనేజ్మెంట్ కోటాలో మార్పులు చేశారు. గతంలో మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీటు పొందాలంటే కనీసం రూ.10 నుంచి రూ.12లక్షలు కట్టాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు దానిని రూ.4.50లక్షలకు కుదించారు. సామాన్యుల పిల్లలూ ఏజీబీఎస్సీ అభ్యసించే అవకాశం లభించింది.
ఆ కోటాను రెండు భాగాలుగా విభజించి : గతంలో గ్రామీణ రైతుల పిల్లలకు 40శాతం కోటా ఉంటే దానిని రెండుగా విభజించింది. వ్యవసాయ భూమి కలిగిన రైతుల పిల్లలకు 25 శాతం, భూమిలేని వ్యవసాయ కూలీల బిడ్డలకు 15శాతం సీట్లు కేటాయించనుంది. వ్యవసాయ కూలీల పిల్లలకు కల్పించిన 15శాతం కోటా సీట్లలో అశ్వారావుపేట వ్యవసాయ కాలేజీలో 22 మంది ఏజీబీఎస్సీ చదివే అవకాశం దక్కనుంది. 40 సీట్లతో 1989లో ప్రారంభమైన ఈ కళాశాలకు గతేడాది 145 సీట్లు కేటాయించగా ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 167కు పెరిగింది. ఆచార్య జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం మార్గదర్శకాల ప్రకారం వ్యవసాయ కూలీల పిల్లల కోటాలో సీటు పొందాలనుకునే విద్యార్థులు నాలుగో తరగతి నుంచి 12వ తరగతి (ఇంటర్) వరకు కనీసం నాలుగేళ్లు ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదివి ఉండాలి.
పేరు మీద భూమి ఉంటే సీట్లు రావు : విద్యార్థులు లేదా వారి తల్లిదండ్రులకు జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం జాబ్ కార్డులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. విద్యార్థులు లేదా వారి తల్లిదండ్రులు, తాతల పేరిట వ్యవసాయ భూమి ఉండకూడడు. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు, సత్వర ఉపాధి అవకాశాలు పొందేందుకు ఏజీబీఎస్సీ ఉపయోగపడుతుందని అశ్వారావుపేట వ్యవసాయ కాలేజీ అసోసియేట్ డీన్ హేమంత్కుమార్ ‘ఈటీవీ భారత్’కు తెలిపారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం కింద గత పదేళ్లుగా 85శాతం స్థానికులకు, 15శాతం ఏపీ విద్యార్థులకు కోటా ఉండేది. ఈ ఏడాది నుంచి మొత్తం సీట్లను తెలంగాణ విద్యార్థులతోనే భర్తీ చేయనున్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణను ఈ ప్రవేశాల్లో తొలిసారిగా అమలు చేయనున్నారు.
వ్యవసాయ కాలేజీల్లో కోర్సుల వారీగా సీట్లు :
- వ్యవసాయ వర్సిటీ పరిధిలోని ఏడు బీఎస్సీ వ్యవసాయ కళాశాలల్లో 615 సాధారణ సీట్లు, 365 సెల్ఫ్ఫైనాన్స్ (ఎస్ఎఫ్) సీట్లు.
- బీఎస్సీ కమ్యూనిటీ సైన్స్లో 38 సాధారణ, 5 ఎస్ఎఫ్ సీట్లు.
- బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో 25 సాధారణ, 5 ఎస్ఎఫ్ సీట్లు.
- ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో మూడు కళాశాలల్లో 200 సాధారణ, 34 ఎస్ఎఫ్ సీట్లు ఉన్నాయి.
- పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోని మూడు పశువైద్య కళాశాలల్లో 185 సాధారణ, 15 ఎస్ఎఫ్ సీట్లు, ఫిషరీ సైన్స్ కళాశాలలో 28 సీట్లు భర్తీ అవుతాయి.
