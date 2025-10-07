విద్యార్థులకు వీసాలపై పరిమితి లేదు - యూనివర్సిటీలో సీటు వస్తే చాలు: జర్మనీ రాయబారి
మా ఇమిగ్రేషన్ చట్టాలు సరళం - రాత్రికి రాత్రి మార్పులుండవు - మా ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీల్లో విద్య దాదాపు ఉచితం
October 7, 2025
Interview With German Ambassador Philipp Ackermann: విద్య, ఉద్యోగాల కోసం జర్మనీకి వచ్చే భారతీయ విద్యార్థులు, వృత్తి నిపుణులను రెండు చేతులూ చాచి సాదరంగా స్వాగతిస్తామని భారత్లో జర్మనీ రాయబారి డాక్టర్ ఫిలిప్ అకర్మన్ తెలిపారు. జర్మనీ ఇమిగ్రేషన్ చట్టాలు, నిబంధనలు చాలా సరళమైనవి, ఉదారమైనవని వాటిని రాత్రికి రాత్రే మార్చేయలేమని చెప్పారు. అమెరికా హెచ్-1బీ వీసా ఫీజులను పెంచేసిన నేపథ్యంలో భారతీయ విద్యార్థులు, వృత్తి నిపుణులకు జర్మనీ మంచి ప్రత్యామ్నాయం అవుతుందని అన్నారు. మొదటిసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనకు వచ్చిన ఆయన 'ఈనాడు-ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్'కి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అందులోని ముఖ్యాంశాలు
వీరంటే మా యూనివర్సిటీలకు చాలా ఇష్టం: ప్రస్తుతం జర్మనీలో 60 వేల మంది భారతీయ విద్యార్థులు ఉన్నారు. 2024తో పోలిస్తే వారి సంఖ్య 20% పెరిగింది. భారతీయ విద్యార్థులకు జర్మనీ అత్యంత అనువైన, ఆకర్షణీయమైన ప్రదేశమనడానికి ఇదే నిదర్శనం. మా యూనివర్సిటీలకు భారతీయ విద్యార్థులంటే చాలా ఇష్టం. నిబద్ధత, అంకితభావం, లక్ష్యసాధనపై గురితో ఉంటారని, జీవితంలో ఏదో సాధించాలన్న తపన వారిలో కనిపిస్తుందన్న మంచి పేరు వాళ్లకు ఉంది. భారతీయ విద్యార్థులు స్టెమ్ (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథ్స్) కోర్సుల్లో చాలా చురుగ్గా ఉంటారు.
చదువుకున్నాక ఉద్యోగాలూ చేస్తున్నారు: జర్మన్లు కట్టే పన్నులతో భారతీయ విద్యార్థులకు ఉచితవిద్య ఎందుకు ఇస్తున్నారు? దానివల్ల మీకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటని సందేహం మీకు రావొచ్చు. జర్మనీలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన భారతీయ విద్యార్థుల్లో 60 నుంచి 70% మంది అక్కడే జాబ్లు చేస్తున్నారు. అది మాకు ప్రయోజనకరం. మా దగ్గరున్న ఖాళీలను నిపుణులైన భారతీయ యువతతో భర్తీ చేసుకోగలుగుతున్నాం అని చెప్పారు.
మాదే అత్యుత్తమం అని చెప్పను, కానీ మంచి ప్రత్యామ్నాయం: 'భారతీయ విద్యార్థులకు, వృత్తి నిపుణులకు జర్మనీ అత్యుత్తమ గమ్యం అనే భావన మాలో ఉన్నా, మేము దానిని ప్రచారం చేసుకోం. జర్మనీ మంచి ప్రత్యామ్నాయం అని మాత్రం చెబుతాం. మా ఇమిగ్రేషన్ చట్టాలు చాలా స్థిరమైనవి, విశ్వసనీయమైనవి. వాటిని నేను జర్మన్ కార్లతో పోలుస్తాను. మా కార్లు అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో తయారైనవి. ఫుల్స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉన్నపళంగా బ్రేక్ వేయడం కుదరదు. మా ఇమిగ్రేషన్ చట్టాలూ అంతే' అని ఆయన వివరించారు.
ఏజెంట్లను గుడ్డిగా నమ్మి: కొంతమంది ఏజెంట్లు జర్మనీకి విద్యార్థుల్ని ఎక్కువగా పంపుతున్నారు. వారిలో చాలా మంది జర్మనీ విశ్వవిద్యాలయాలకు కాకుండా, అక్కడుండే ఇతర దేశాల యూనివర్సిటీల కోసం పనిచేస్తుంటారు. అవి ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు కాబట్టి ఫీజులూ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటిలో చదివితే జర్మన్ డిగ్రీ రాదు. ఈ విషయం తెలియక ఏజెంట్ల ఉచ్చులో చాలామంది చిక్కుకుంటున్నారు. వాళ్లు చెప్పింది గుడ్డిగా నమ్మకండి. సరైన యూనివర్సిటీకే పంపుతున్నారో లేదో సరిచూసుకోండి. ఏజెంట్లకు డబ్బులు దక్కినా, విద్యార్థులు నష్టపోతారు.
మా యూనివర్సిటీల్లో నాణ్యమైన, విలువలతో కూడిన విద్య: విద్యార్థులు జర్మనీకే ఎందుకు రావాలని మీరు అడగవచ్చు. మా దగ్గర అత్యంత నాణ్యమైన, విలువలతో కూడిన విద్యను అందజేసే అగ్రశ్రేణి యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. మా యూనివర్సిటీల్లో విద్య చాలా వరకు ఉచితం. కొన్ని కోర్సులకు ఫీజులున్నా నామమాత్రం. ప్రభుత్వం నడిపే, ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే యూనివర్సిటీల్లో ఫీజులు వసూలు చేయం. ప్రతి ఒక్కరికీ మంచి విద్య అందించడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని పేర్కొన్నారు.
ఎంత మందికైనా వీసాలిస్తాం: విద్యార్థులకు వీసాలపై ఎలాంటి పరిమితీ లేదు. జర్మన్ యూనివర్సిటీల్లో సీటు తెచ్చుకుంటే చాలు, ఎంతమందికైనా ఇస్తాం. మోసం చేయకుండా, దరఖాస్తు మొత్తం పూర్తి చేస్తే కచ్చితంగా వీసా వస్తుంది.
- భారతీయ విద్యార్థుల్లో ఎక్కువమంది మాస్టర్ కోర్సుల కోసం జర్మనీ వస్తున్నారు. బోధన ఇంగ్లిష్లో ఉంటుంది కాబట్టి సమస్య లేదు. చదువు అయిన తర్వాత కూడా అక్కడే ఉద్యోగం చేయాలంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా జర్మన్ నేర్చుకోవాలి. జర్మనీలోని దాదాపు అన్ని యూనివర్సిటీలూ విదేశీ విద్యార్థులకు జర్మన్ భాష నేర్పుతున్నాయి.
- జర్మన్ నేర్చుకోవడం భారతీయులకు పెద్ద సమస్య కాదు. మీ మాతృభాష తెలుగు. మీరు ఇంగ్లిషు మాట్లాడుతున్నారు. హిందీ కూడా వస్తుంది. మరే దేశంలోనూ లేని విధంగా భారత్ బహుళ భాషలకు నిలయం కాబట్టి, ఇక్కడి పౌరులు అన్ని భాషల్నీ తేలిగ్గా నేర్చుకోగలుగుతారు.
- జర్మనీ, భారత్లోని కొన్ని యూనివర్సిటీలు ఇప్పటికే జాయింట్ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కొలాబరేషన్లు మరింత పెరుగుతాయి.
చంద్రబాబు దార్శనికత ఆకట్టుకుంది: సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశమయ్యాను. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు అవకాశాలు, పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహకాలపై ఆయన ఆలోచనలు పంచుకున్నారు. ఆయన దార్శనికత నన్ను ఆకట్టుకుంది. ఏపీలో పెట్టుబడులకు మా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్తో కలసి పనిచేస్తాం. ఇండియా మోడల్ జర్మనీలోని వ్యాపార, పారిశ్రామికవేత్తల్ని ఆకర్షిస్తోంది. వారు ఇక్కడ పెట్టుబడులకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో మంచి భవిష్యత్తు ఉందని మా కంపెనీలు నమ్ముతున్నాయి.
జర్మన్ ఎకడమిక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సర్వీసును సంప్రదించండి: భారతీయ విద్యార్థులకు మార్గదర్శనం, సందేహాల నివృత్తికి జర్మన్ ఎకడమిక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సర్వీస్ పేరుతో ప్రత్యేకవిభాగం ఉంది. జర్మనీ తర్వాత భారత్లోనే పెద్ద ఆఫీసు ఉంది. సమగ్ర సమాచారంతో వెబ్సైట్ అందుబాటులో ఉంది. ఒకటికి రెండుసార్లు ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవాలని భారతీయ విద్యార్థులకు నా సలహా.
