ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధులు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేరిన నివేదిక! - SPECIAL FUND FOR HYDERABAD CITY

హైదరాబాద్​ నగర అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధి - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించినట్లు సమాచారం - ప్రభుత్వ పరిశీలనలో దస్త్రం

Special Fund for the Development of Hyderabad City
Special Fund for the Development of Hyderabad City (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read

Special Fund for the Development of Hyderabad City : భారీగా విస్తరిస్తున్న మహా నగరంలో మౌలిక వసతుల కల్పన పెద్ద సవాలే. ముఖ్యంగా నిధుల సమీకరణ చాలా అవసరం. హెచ్‌ఎండీఏ, బల్దియా, జలమండలి, ఇతర విభాగాల ద్వారా ప్రతీ సంవత్సరం రహదారులు, డ్రైనేజీ, తాగునీరులాంటి వసతులు కల్పిస్తున్నా, ఎటూ చాలడం లేదు. రహదారులు, వరద నీటి నిర్వహణ ఇబ్బందిగా మారుతోంది. ప్రజా రవాణా ఇబ్బందులు సరేసరి. ఈ క్రమంలో నగర అభివృద్ధికి అర్బన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు ఫండ్‌ (యూటీఎఫ్‌)ను ఏర్పాటు చేయాలని హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్‌ఎండీఏ) ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించినట్లు సమాచారం : కాంప్రెహెన్సివ్‌ మొబిలిటీ ప్లాన్‌ (సీఎంపీ)లో భాగంగా ఈ ప్రత్యేక నిధిని తీసుకురానున్నారు. ఈ అంశం ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. త్వరలో రూపం దాల్చే అవకాశం ఉందని హెచ్‌ఎండీఏకు చెందిన ఓ అధికారి చెప్పారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ప్రధాన నగరాల్లో ఈ విధానం అమల్లో ఉంది. కొన్ని రకాల సెస్సులను వసూలు చేసి, అలా పోగైన నిధిని ఆయా నగరాల్లో ప్రజల సౌకర్యాలకు వాడతారు. ఈ నిధితో కొరత తీరనుందని చెబుతున్నారు. విధి విధానాల ఖరారుపై హెచ్‌ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని యూనిఫైడ్‌ మెట్రో పాలిటన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు అథారిటీ (ఉమ్టా) ఇప్పటికే అధ్యయనం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వ పరిశీలనలో దస్త్రం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

వెసులుబాటు ఇలా : -

  • ప్రజలపై ప్రత్యక్షంగా భారం పడకుండా నిధులు సమకూర్చనున్నారు. నూతన వాహనాలకు చెల్లించే రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీల్లో కొంత సెస్‌ కింద ఈ యూటీఎఫ్‌కు మళ్లించే అవకాశం ఉంది. డీజిల్‌, పెట్రోల్ అమ్మకాలపై వచ్చే వివిధ సెస్సుల్లో కొంత ఈ నిధికి చేర్చనున్నారు.
  • హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలో చేపట్టే ప్రతి ప్రాజెక్టులో 1.25 శాతం డెవలప్‌మెంట్‌ ఛార్జీల కింద ఆ సంస్థకు చెల్లించాలనే నిబంధన హెచ్‌ఎండీఏ చట్టంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఇది అమలు కావడం లేదు. భవిష్యత్తులో ఇలా వచ్చే నిధులు అర్బన్‌ ట్రాన్స్‌ఫోర్టు ఫండ్‌ (యూటీఎఫ్‌) కింద జమ చేసే అవకాశం ఉంది.
  • ఖాళీ స్థలాలపై కొంత సెస్‌ కింద వసూలు చేసి, ఈ ఫండ్‌లో చేర్చే అవకాశం ఉంది.
  • వాణిజ్య, వ్యాపార కార్యకలాపాలు అధికంగా సాగే కొన్ని ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసి, వాటిని సెంట్రల్‌ బిజినెస్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ (సీబీడీ)గా గుర్తించనున్నారు. పీక్‌ అవర్‌లో ఆ ప్రాంతాలకు సొంత వాహనాలతో వెళ్లాలని అనుకుంటే కొంత సెస్‌ చెల్లించాలి.
  • ఉదాహరణకు హైదరాబాద్​ నగరంలో సికింద్రాబాద్, అమీర్‌పేట, మాదాపూర్, అబిడ్స్, గచ్చిబౌలిలాంటి బిజీ సెంటర్లను సీబీడీలుగా మార్చి, అక్కడ ప్రైవేట్​ వాహనాల నుంచి కొంత సెస్‌ వసూలు చేసే ఆలోచన ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి వచ్చిన వెంటనే ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుందని ఓ అధికారి అన్నారు.

హైదరాబాద్​ నగరం అభివృద్ధిపై సీఎం ఫోకస్​ - మూసీ నది అభివృద్ధే ప్రధానం

బలమైన వ్యవస్థగా 'హైడ్రా' ఉండాలి - అందుకు నిధులు కేటాయింపు? - రివ్యూలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Special Fund for the Development of Hyderabad City : భారీగా విస్తరిస్తున్న మహా నగరంలో మౌలిక వసతుల కల్పన పెద్ద సవాలే. ముఖ్యంగా నిధుల సమీకరణ చాలా అవసరం. హెచ్‌ఎండీఏ, బల్దియా, జలమండలి, ఇతర విభాగాల ద్వారా ప్రతీ సంవత్సరం రహదారులు, డ్రైనేజీ, తాగునీరులాంటి వసతులు కల్పిస్తున్నా, ఎటూ చాలడం లేదు. రహదారులు, వరద నీటి నిర్వహణ ఇబ్బందిగా మారుతోంది. ప్రజా రవాణా ఇబ్బందులు సరేసరి. ఈ క్రమంలో నగర అభివృద్ధికి అర్బన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు ఫండ్‌ (యూటీఎఫ్‌)ను ఏర్పాటు చేయాలని హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్‌ఎండీఏ) ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించినట్లు సమాచారం : కాంప్రెహెన్సివ్‌ మొబిలిటీ ప్లాన్‌ (సీఎంపీ)లో భాగంగా ఈ ప్రత్యేక నిధిని తీసుకురానున్నారు. ఈ అంశం ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. త్వరలో రూపం దాల్చే అవకాశం ఉందని హెచ్‌ఎండీఏకు చెందిన ఓ అధికారి చెప్పారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ప్రధాన నగరాల్లో ఈ విధానం అమల్లో ఉంది. కొన్ని రకాల సెస్సులను వసూలు చేసి, అలా పోగైన నిధిని ఆయా నగరాల్లో ప్రజల సౌకర్యాలకు వాడతారు. ఈ నిధితో కొరత తీరనుందని చెబుతున్నారు. విధి విధానాల ఖరారుపై హెచ్‌ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని యూనిఫైడ్‌ మెట్రో పాలిటన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు అథారిటీ (ఉమ్టా) ఇప్పటికే అధ్యయనం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వ పరిశీలనలో దస్త్రం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

వెసులుబాటు ఇలా : -

  • ప్రజలపై ప్రత్యక్షంగా భారం పడకుండా నిధులు సమకూర్చనున్నారు. నూతన వాహనాలకు చెల్లించే రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీల్లో కొంత సెస్‌ కింద ఈ యూటీఎఫ్‌కు మళ్లించే అవకాశం ఉంది. డీజిల్‌, పెట్రోల్ అమ్మకాలపై వచ్చే వివిధ సెస్సుల్లో కొంత ఈ నిధికి చేర్చనున్నారు.
  • హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలో చేపట్టే ప్రతి ప్రాజెక్టులో 1.25 శాతం డెవలప్‌మెంట్‌ ఛార్జీల కింద ఆ సంస్థకు చెల్లించాలనే నిబంధన హెచ్‌ఎండీఏ చట్టంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఇది అమలు కావడం లేదు. భవిష్యత్తులో ఇలా వచ్చే నిధులు అర్బన్‌ ట్రాన్స్‌ఫోర్టు ఫండ్‌ (యూటీఎఫ్‌) కింద జమ చేసే అవకాశం ఉంది.
  • ఖాళీ స్థలాలపై కొంత సెస్‌ కింద వసూలు చేసి, ఈ ఫండ్‌లో చేర్చే అవకాశం ఉంది.
  • వాణిజ్య, వ్యాపార కార్యకలాపాలు అధికంగా సాగే కొన్ని ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసి, వాటిని సెంట్రల్‌ బిజినెస్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ (సీబీడీ)గా గుర్తించనున్నారు. పీక్‌ అవర్‌లో ఆ ప్రాంతాలకు సొంత వాహనాలతో వెళ్లాలని అనుకుంటే కొంత సెస్‌ చెల్లించాలి.
  • ఉదాహరణకు హైదరాబాద్​ నగరంలో సికింద్రాబాద్, అమీర్‌పేట, మాదాపూర్, అబిడ్స్, గచ్చిబౌలిలాంటి బిజీ సెంటర్లను సీబీడీలుగా మార్చి, అక్కడ ప్రైవేట్​ వాహనాల నుంచి కొంత సెస్‌ వసూలు చేసే ఆలోచన ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి వచ్చిన వెంటనే ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుందని ఓ అధికారి అన్నారు.

హైదరాబాద్​ నగరం అభివృద్ధిపై సీఎం ఫోకస్​ - మూసీ నది అభివృద్ధే ప్రధానం

బలమైన వ్యవస్థగా 'హైడ్రా' ఉండాలి - అందుకు నిధులు కేటాయింపు? - రివ్యూలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD CITY DEVELOPMENTహైదరాబాద్​ నగర అభివృద్ధిSPECIAL FUND FOR HYDERABADSPECIAL FUND FOR HYDERABAD CITY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​స్టాలో స్నాప్​చాట్ ఫీచర్!- ఇప్పుడు మీరూ మీ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీని తెలుసుకోవచ్చు!!

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.