ETV Bharat / state

కేంద్ర బడ్జెట్​లో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక పేరా - అమరావతికి రూ.15 వేల కోట్లు - AP Special Financial Assistance

Updated : Jul 24, 2024, 7:21 AM IST

Published : Jul 24, 2024, 7:10 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Special Financial Assistance to AP in Union Budget 2024: ప్రజా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం వడివడిగా సాగనుంది. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌లో ఈ ఏడాది రాజధానికి 15వేల కోట్ల రూపాయలు అంందజేయనున్నట్లు ప్రకటించడంతో నిర్మాణ పనులు దూసుకెళ్లనున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంస పాలనతో దారుణంగా దెబ్బతిన్న రాజధానికి నిధుల సమస్యతో సతమతమవుతున్న తరుణంలో కేంద్రం ప్రకటనతో పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. తక్షణం రాజధాని పనులు ప్రారంభించేందుకు ఊతం లభించింది.

రూ.15 వేల కోట్ల సాయంతోపాటు అవసరమైతే వివిధ సంస్థల ద్వారా మరిన్ని నిధులు సమకూరుస్తామని కేంద్రం హామీ ఇచ్చింది. రాష్ట్ర యంత్రాంగం తక్షణం స్పందించి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో, రుణ సంస్థలతోనూ సంప్రదింపులు జరిపి నిధులు తెచ్చుకోవడమే తరువాయి. వీలైనంత త్వరగా పనులు ప్రారంభిస్తే ఒక్క ఏడాదిలోనే రాజధాని రూపరేఖలు మార్చేయవచ్చు. కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ మరిన్ని నిధులు తెచ్చుకోగలిగితే ఆంధ్రుల కలల రాజధాని సాకరమైనట్లేనని రాజధాని వాసులు అంటున్నారు.

రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వారం రోజుల్లోనే అడవిలా మారిన అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టి ప్రభుత్వానికి రాజధాని నిర్మాణం తొలి ప్రాధాన్యమని చెప్పకనే చెప్పింది. రహదారుల నిర్మాణం, 80శాతం పైగా పూర్తయిన భవనాల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసేందుకు నిధులు సమీకరణ కోసం ప్రభుత్వం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో కేంద్రం ప్రకటనతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఊపిరి పీల్చుకుంది. మరింత వేగంగా రాజధాని నిర్మాణం ముందుకు తీసుకెళ్లనుంది.

రాజధానికి రూ. 15 వేల కోట్లు అప్పా? లేక గ్రాంటా? - నిర్మలా సీతారామన్‌ స్పష్టత - Budget 2024 for AP