అన్నార్తుల ఆత్మబంధువు ఈ శ్రీదేవి - ఇంటింటికీ వెళ్లి మరీ ఆహారం అందజేత

అన్నార్తులకు ఆహార పొట్లాలు ఇంటికి వెళ్లి అందిస్తున్న శ్రీదేవి - ఎంతోమంది అభాగ్యులకు అన్నం పెడుతూ స్ఫూర్తిదాయకంగా మారారు కూకలకుంట శ్రీదేవి - ఆమె చేస్తున్నసేవపై 'ఈటీవీ భారత్​' ప్రత్యేక కథనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 2:05 PM IST

Sridevi's Annadana Seva Programme : అన్ని దానాల్లో అన్నదానం గొప్పదంటారు. ఏది దానం చేసినా మనిషికి మరింత కావాలనే తపన ఉంటుంది. బంగారం, డబ్బు, వస్తువులు ఎంత ఇచ్చినా ఇంకా కావాలి అనే ఆశ ఉంటుంది. కానీ ఒక్క అన్నదానం విషయంలో మాత్రం ఆశీర్వచనంతో పాటు ఇక చాలు అనే సంతృప్తి కనిపిస్తుంది. కడుపు నిండా అన్నం తిన్నవారి ముఖంలో వెలిగే ఆ తృప్తి ఎంతో సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. అలా ఎంతోమంది అభాగ్యులకు అన్నం పెడుతూ స్ఫూర్తిదాయకంగా మారారు కూకలకుంట శ్రీదేవి.

ఆమె మాతృదేవోభవ అనాధ ఆశ్రమంలో అన్నదాన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తూ అక్కడున్న అభాగ్యులకు సహాయం చేస్తోంది. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ, అన్నదానంలో తన సేవను అందిస్తోంది. ఇది ఆమె దాతృత్వానికి నిదర్శనం. ఆకలితో ఉన్నవారికి అన్నం పెట్టడం అంటే ఆ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడమే. ఇలా ఎంతోమందికి అన్నం పెడుతూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న శ్రీదేవి నిజంగా సమాజానికి ఒక ఆదర్శం. ఆమె చేస్తున్నసేవకు 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' ప్రత్యేక కథనం.

ఆకలితో ఉన్న వారికి కడుపునిండా భోజనం : మంచి మార్గంలో పయనిస్తూ మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని నమ్మిన శ్రీదేవి తన సేవా కార్యక్రమాలను అన్నదానంతో మొదలుపెట్టారు. సమాజంలో ఆకలితో ఉన్న వారికి కడుపునిండా భోజనం పెట్టాలని సంకల్పించారు. శ్రీదేవి అన్నదాన కార్యక్రమాలు కేవలం భోజనం పెట్టడమే కాకుండా ఒకరి కడుపు నింపితే ఆ సంతృప్తి మిగతా దానాల కంటే ఎంతో విభిన్నంగా ఉంటుంది. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం వారి ఆకలిని తీర్చడం వంటి సామాజిక బాధ్యతలను స్వీకరించడం ద్వారా శ్రీదేవి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

శ్రీకారం : శ్రీదేవిది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన దమ్మపేట మండలం ముష్టిబండ గ్రామం. ఒకరోజు రంగనాథస్వామి ఆశ్రమం పక్కన ఉండే షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయానికి వెళ్లారు. నిజంగా పేదలు ఇంతదూరం వచ్చి తినడం లేదు. కార్లు, ఆటోల్లో వచ్చే వారికి అన్నదానం చేస్తున్నారు’ అనే మాటలు వినిపించాయి. ఆమె నిజమే కాదా అనుకున్నారు. ఆకలితో ఉన్నవారికి కదా అన్నదానం చేయాల్సింది అని వెంటనే కార్యాచరణ మొదలుపెట్టారు.

అన్నార్తులకు ఆహార పొట్లాల పంపిణీ : అన్నార్తులకు ఆహార పొట్లాలు ఇంటికి వెళ్లి అందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వడ్లగూడెం, మందలపల్లి, ముష్టిబండ, సీతానగరం గ్రామాలకు సాయి భక్తులు ప్రతి గురువారం వెళ్లి 200 నుంచి 250 ఆహార పొట్లాలు అందిస్తున్నారు. పేదలు, దివ్యాంగులు, యాచకులకు ఆహార పొట్లాలు అందిస్తున్నారు. ఈ అన్నదాన సేవ కార్యక్రమాన్ని 2021లో కేవలం పదకొండు మందితో ప్రారంభించిన అన్నదానం నిరాటంకంగా ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.

సహకారం ఇలా : ఈ సేవా కార్యక్రమానికి మొదట ఏడాదిపాటు సొంత ఖర్చుతో సేవలు కొనసాగించారు. ప్రస్తుతం అన్నదానం కోసం కొందరు దాతలూ సహకారం అందిస్తున్నారు. బియ్యం, కూరగాయలు, సరకులు సమకూరుస్తున్నారు. ఆలయ, ఆశ్రమ నిర్వాహకుడు రంగనాథస్వామి తోడ్పాటు అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా దారా మోహనరావు, మట్టా శ్రీనివాసరావు, గోసు రమేశ్​, తిరుపతయ్య ఇంటింటికీ వెళ్లి ఆహారం అందించే సేవకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ANNADANA SEVA PROGRAMMEKUKALAKUNTA SRIDEVIKUKALAKUNTA SRIDEVI ANNADANAMశ్రీదేవీ అన్నదాన సేవ కార్యక్రమంANNADANA SEVA PROGRAMME

