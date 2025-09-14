ETV Bharat / state

'పప్పీ' 'జిమ్మీ'ల కోసం ప్రత్యేక సెంటర్లు - ఏ ప్రాబ్లమ్​ ఉన్నా వారే చూసుకుంటారు

పెట్స్​కు ప్రత్యేక డే కేర్​ సెంటర్లు - వాటికి కేరింగ్​, గ్రూమింగ్​, హాస్టళ్లు - హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న ఇలాంటి సెంటర్లు

Day care centers for pets
Day care centers for pets (ETV Bharat)
Pets Day Care Centers in Hyderabad : పెంపుడు జంతువు ఇంట్లో ఉండటం అనేది ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇళ్లల్లో చూస్తున్నాం. వాటిని పెంచుకునే వారి సంఖ్య కూడా రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు అవే ఇంటికి కాపలాగా ఉంటూ, ఎవరినీ లోపలికి రాకుండా చేస్తాయి. వీటి సంరక్షణ బాధ్యతను కూడా యజమానులు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. వాటి జుట్టు, గోళ్లు, స్నానం వంటి కోసం ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ చూపిస్తారు. ఇలాంటి వారి కోసం నగరంలో పెట్స్​కు అన్ని రకాల సేవలు అందించే కేంద్రాలు సైతం విరివిగా వెలుస్తున్నాయి. అందులో పెట్స్​ కేరింగ్​, గ్రూమింగ్​ సెంటర్లు, హాస్టళ్లు ఎక్కువగా పుట్టుకొస్తున్నాయి. పెట్స్​ పేరెంట్స్​ కమ్యూనిటీలు, పెట్​ వాక్​లు, ప్రత్యేక షోలు ఇలా ఎన్నో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.

Day care centers specifically for pets
పెట్స్​ హెయిర్​ కటింగ్​ (Eenadu)

పెట్స్​ ఆకర్షణీయంగా ఉండటానికి : పెంపుడు జంతువులకు గ్రూమింగ్​ చేయడం అనేది తప్పనిసరి. వారానికి రెండు, మూడుసార్లు వాటిని గ్రూమింగ్​ సెంటర్లకు తీసుకెళ్లే వాళ్లు కూడా ఉన్నారు. స్నానం, గోళ్లు ట్రిమ్మింగ్​, వెంట్రుకలు, దంత సంరక్షణ, చెవులు చేయడం, మసాజ్​, వాటికి స్పెషల్​ ట్రీట్​మెంట్​ లాంటి సేవలు అందిస్తారు.

Day care centers specifically for pets
పెట్స్​ హాస్టల్ (Eenadu)

పప్పీల సంరక్షణ : పప్పీల కోసం ప్రత్యేకంగా డే కేర్​ సెంటర్లు ఉన్నాయి. యజమానులు లేనప్పుడు పెట్స్​ ఆలనాపాలనా వీరే చూస్తారు. గ్రేటర్​లో ప్రభుత్వ వెటర్నరీ ఆసుపత్రులు 17 ఉన్నాయి. జంతువుల షెల్టర్లు 5 వరకు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రైవేటు కేంద్రాలు 100కు పైగానే పెట్​ క్లినిక్​లు పుట్టుకొచ్చాయి. పెంపుడు జంతువులు అనారోగ్యానికి గురైతే ఎవరికీ చెప్పుకోలేవు. పెట్​ పేరెంట్స్​ వాటి ఆరోగ్యాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టమే. వైద్యంతో పాటు అన్ని సేవలను ఇక్కడ అందిస్తారు. ప్రతి నెలా ఆరోగ్య పరీక్షలు, శస్త్ర చికిత్సలు, టీకాలు, అత్యవసర సేవలూ అందిస్తున్నారు.

ఛార్జీలు : పెట్స్​ సంరక్షణ కేంద్రాల్లో వాటికి కల్పించే సౌకర్యాలకు అనుగుణంగా రోజుకు రూ.500 నుంచి రూ.1,300 వరకు అద్దె ఉంటుంది.

కేంద్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే? : జూబ్లీహిల్స్​, కార్ఖానా, కొండాపూర్​, అమీర్​పేట్​, హైటెక్​సిటీ, బంజారాహిల్స్​, చందానగర్​, బీరంగూడ ప్రాంతాల్లో డాగ్​ బోర్డింగ్​ పేరుతో వసతి గృహాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇక్కడ ఏం చేస్తారు : పెట్స్​కు ఉదయపు నడక, మంచి ఆహారం, శిక్షణ తదితర సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు.

వసతి గృహాలు : యజమానులు ఊరెళ్లినప్పుడు పెట్స్ సంరక్షణ అనేది పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. ఇందుకోసం పెట్​ హాస్టల్స్​ అనేవి వచ్చాయి. ఫోన్​ చేస్తే ఇంటికొచ్చి వాటిని వారే తీసుకెళ్తారు.

Day care centers specifically for pets
పెట్స్​కు స్నానం (Eenadu)

ప్రత్యేక ఫుడ్​ స్టోర్లు : పెంపుడు జంతువులకు ప్రత్యేకంగా ఫుడ్​ స్టోర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పెట్స్​ ఆట వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు అందులో లభిస్తాయి. కేవలం శునకాలు మాత్రమే కాదు, ఇతర అన్ని రకాల పెంపుడు జంతువులకు విభిన్న ఆహారం ఇందులో లభించనుంది. వీటితో వాటు డాగ్​ వాకర్లు, మొబైల్​ వెటర్నరీ సెంటర్లు సైతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. అపాయింట్​మెంట్​ బుక్​ చేసుకుంటే ఇంటికే వచ్చి సేవలు అందించే పలు యాప్​లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Day care centers specifically for pets
పెట్స్​ గోళ్లు కట్టింగ్​ (Eenadu)

