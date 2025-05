ETV Bharat / state

మిస్​వరల్డ్​ పోటీలపై వస్తున్న ఆరోపణలు నిరాధారం : జయేశ్​ రంజన్ - JAYESH RANJAN ON MISS WORLD ISSUE

Jayesh Ranjan on Miss World issue ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 26, 2025 at 3:11 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 3:16 PM IST 2 Min Read

Jayesh Ranjan on Miss World issue : 72వ మిస్​వరల్డ్ పోటీలపై వస్తున్న ఆరోపణలను పర్యాటకశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్ తోసిపుచ్చారు. మిస్ ఇంగ్లండ్ వ్యాఖ్యలను ప్రచురించిన టాబ్లెయిడ్‌కు అంతగా ప్రాముఖ్యత లేదన్న ఆయన, అయినప్పటికీ నిజాలను తెలుసుకునేందుకు పోటీదారులతో మాట్లాడినట్లుగా వివరణ ఇచ్చారు. మిస్ వరల్డ్ నిర్వహణ పట్ల పోటీదారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని వివరించారు. మిస్​వరల్డ్​ పోటీలపై వస్తున్న ఆరోపణలు నిరాధారం : జయేశ్​ రంజన్ (ETV Bharat) మిస్ ఇంగ్లండ్​ మిల్లా మాగీ ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి : మిస్‌ ఇంగ్లండ్‌ మిల్లా మాగీ ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని జయేశ్‌రంజన్‌ అన్నారు. ఈ వివాదంపై స్పందించారు. ‘మిల్లా మాగీ ఇక్కడ ఉన్నది 8 రోజులు మాత్రమేనని విరించారు. ఆమె ఆరోపణలపై ఇతర పోటీదారులతో తాను మాట్లాడగా వారెవరూ తమకెలాంటి ఇబ్బందీ ఎదురుకాలేదని చెప్పారని వివరించారు. చౌమొహల్లా ప్యాలెస్‌లో మిస్‌ ఇంగ్లండ్, మిస్‌ వేల్స్‌ ఒకే టేబుల్‌పై ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు. వారితోపాటు సీనియర్‌ అధికారి, ఆయన భార్య, కోడలు, మరో మహిళ కూర్చున్నారని అన్నారు. అక్కడ తమతో ఎవరూ తప్పుగా ప్రవర్తించలేదని మిస్‌ వేల్స్‌ స్పష్టం చేశారని జయేశ్​ రంజన్​ తెలిపారు. మాగీ ఆరోపణలపై మిస్‌వరల్డ్‌ నిర్వాహకులు యూకేలో విచారిస్తున్నారన్నారు. ఆమెను ఇంటర్వ్యూ చేసిన టాబ్లాయిడ్‌కు కూడా అంత ప్రాధాన్యం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Last Updated : May 26, 2025 at 3:16 PM IST