ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం - ప్రత్యేక రైలు ప్రారంభమయ్యేది ఎప్పుడంటే?

₹20 వేలకే ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం - వచ్చే నెలలో ‘భారత్ గౌరవ్’ రైలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 10:42 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 10:57 PM IST
Trip to Famous Pilgrimage Sites in Special Train : ప్రత్యేక రైలులో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాల యాత్ర నవంబర్లో ప్రారంభించనున్నట్లు భారత గౌరవ్ సౌత్ స్టార్ రైల్ డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ తెలిపారు. ఈ పర్యాటక రైలులో యాత్రల ద్వారా తమిళనాడు, కేరళలోని దేవాలయాలు, పంచ ద్వారక, మహదేవ్, జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. నవంబర్ 16న ఒక యాత్ర, నవంబర్ 26న మరో యాత్ర ప్రారంభమవుతుందన్నారు. ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ టూర్ టైమ్స్ ఈ యాత్ర నిర్వహిస్తుందన్నారు. రిజర్వేషన్ల కోసం నేరుగా 93550 21516 నంబర్ ద్వారా సంప్రదించాలన్నారు. www.tourtimes.in వెబ్సైట్లోనూ బుక్ చేసుకోవచ్చని సూచించారు.
మాస శివరాత్రి నాడు అరుణాచల శివుని దర్శనం : తమిళనాడు, కేరళ దేవాలయాల యాత్ర నవంబర్ 16వ తేదీన ప్రారంభమవుతుందని విఘ్నేశ్ తెలిపారు. ఈ యాత్రలో తిరుకడైయూర్, చిదంబరం, అరుణాచలం, తిరుచ్చి, తంజావూరు, రామేశ్వరం, మధురై, కన్యాకుమారి, తిరువనంతపురం, చొట్టనిక్కర, గురువాయూర్లను సందర్శించొచ్చన్నారు. పదకొండు రోజుల ఈ యాత్రకు సెకండ్ స్లీపర్కు రూ.19,950, థర్డ్ ఏసీ రూ.29,750, సెకండ్ ఏసీ రూ.37,750, ఫస్ట్ ఏసీకి రూ.42,950 ఛార్జీగా చెల్లించాల్సి ఉంటుందన్నారు. ప్రదోషం నాడు చిదంబర నటరాజుని దర్శనం, మాస శివరాత్రి నాడు అరుణాచల శివుని దర్శనం, అమావాస్య నాడు కావేరి నది ఒడ్డున పిండ తర్పణం చేసుకోవచ్చన్నారు.
పంచ ద్వారక, మహాదేవ్ జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర నవంబర్ 26వ తేదీన ప్రారంభం కానుందన్నారు. ఈ యాత్రలో పంచ ద్వారకతో పాటు నిష్కళంక మహాదేవ్, జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం ఉంటుందన్నారు. ఇందులో ద్వారక, డాకోర్ ద్వారక, నాథ్ ద్వారక, కంక్రోలి ద్వారక, బేట్ ద్వారక, సోమనాథ్, నాగేశ్వర్, సోమనాథ్, నాగేశ్వర్, నిష్కలంక మహాదేవాలయంతో పాటు యాదగిరిగుట్ట, స్టాట్యూ అఫ్ ఈక్విటీ, స్టాచ్యూ అఫ్ యూనిటీ ఉంటాయన్నారు. పది రోజుల ఈ యాత్రకు థర్డ్ ఏసీకి రూ.41,150, సెకండ్ ఏసీ రూ. 53,250, ఫస్ట్ ఏసీకి రూ.63 వేలు చొప్పున ఛార్జీ ఉంటుందన్నారు. మోక్షదా ఏకాదశి నాడు ద్వారకాధీశుని దర్శనం ఉంటుందన్నారు.
భారతీయ రైల్వే- భారత్ గౌరవ్ సౌత్ స్టార్ రైలును టూర్ టైమ్స్ నడుపుతుందని విఘ్నేశ్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఈ పర్యాటక రైలు 2,42,993 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిందన్నారు. 21,130 మంది ప్రయాణికులను దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలను, వివిధ గమ్యస్థానాలను సందర్శించారన్నారు. ప్యాకేజీలో భారతీయ రైల్వేల 33 శాతం సబ్సిడీ ఇమిడి ఉందన్నారు. ఈ ప్రత్యేక పర్యాటక రైలులో గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, చర్లపల్లి నుంచి పర్యాటకులు రైలు ఎక్కడానికి వీలు కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్స్, ఆన్బోర్డ్ టూర్ మేనేజర్లు, కోచ్ సెక్యూరిటీ, ఆన్-బోర్డ్, ఆఫ్-బోర్డ్లోనూ అపరిమిత దక్షిణ భారత భోజనం అందిస్తామని వివరించారు. ఒక ఫస్ట్ ఏసీ, మూడు సెకండ్ ఏసీ, ఐదు థర్డ్ ఏసీ, రెండు స్లీపర్, ఒక ప్యాంట్రీ కార్ ఉంటాయన్నారు. 650 మంది ప్రయాణికులు సామర్థ్యం కలిగి ఉందని తెలిపారు. ప్యాకేజీలో వసతి, సందర్శన, బస్సు, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్, మూడు పూటలా భోజనం, యాత్రికులు ఎల్టీసీ, ఎల్ఎఫ్సీ సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చన్నారు.
