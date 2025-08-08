Essay Contest 2025

విఫలమైనా నిరుత్సాహపడలేదు! - మూడో ప్రయత్నంలో ఐఏఎస్​ అయ్యాడు - BELLAMPALLI SUB COLLECTOR MANOJ

ఐఏఎస్​ సాధించాలనే లక్ష్యాన్నిపెట్టుకుని మూడో ప్రయత్నంలో కల సాకారం - శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న12 రోజుల్లోనే బెల్లంపల్లి సబ్‌ కలెక్టర్‌గా నియామకం

Published : August 8, 2025 at 2:23 PM IST

Manoj was Appointed as Bellampalli Sub-Collector in His Third Attempt : ఉన్నత లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకొని ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో కృషి చేస్తే విజయం వారి సొంతం అవుతుంది. కొన్నిసార్లు లక్ష్య మార్గం సులభంగా ఉండదు. అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. మరికొన్ని సార్లు నిరుత్సాహానికి గురయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగాలి. అప్పుడే కోరుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించగలం. ఇలానే ఇక్కడ ఓ యువకుడికి ఇంటర్‌లో వచ్చిన ఆలోచన ఐఏఎస్‌ సాధనకు నాంది పలికింది. ఆ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని మూడో ప్రయత్నంలో తన కల సాకారం చేసుకున్నారు.

ఆ యువకుడి తండ్రి పోలీస్​ ఉద్యోగంలో ఉండటంతో తరచుగా అధికారులను దగ్గరి నుంచి గమనించేవారు. చిన్నతనం నుంచే సామాజికంగా ఆలోచించడం అలవాటుగా మారింది. ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్​ రాగానే ఐఏఎస్​ సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని మూడో ప్రయత్నంలో తన కల నేరవేర్చుకున్నారు. ఇనుకొండ ఈశ్వర్ సత్యసాయి దుర్గ మనోజ్​ బెల్లంపల్లి సబ్​ కలెక్టర్​గా నియామకమైన యువ ఐఏఎస్​ అధికారి మనోజ్​పై ''ఈనాడు-ఈటీవీ'' భారత్​ ప్రత్యేక కథనం.

యువ ఐఏఎస్​ అధికారి మనోజ్​ ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల మండలం అనంతారం స్వగ్రామానికి చెందిన వాడు. జులై 7వ తేదీని 1998లో జన్మించాడు. తల్లి గంగాభవాని, తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు పోలీస్​శాఖలో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందాడు. తన సోదరి పేరు లక్ష్మి మౌనిక. అతడికి నచ్చిన ఆట క్రికెట్​. పుస్తకాలు చదవడం అంటే అలవాటుగా ఉంది. మనోజ్​ యువతకు ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే 'యువకులు ఉన్నత లక్ష్యం ఏర్పరచుకోవాలి. ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా లక్ష్య సాధనను మరువ కూడదు. అందుకు తగ్గట్టు ప్రణాళికతో కృషి చేస్తే విజయం వరిస్తుంది' అని సూచన ఇచ్చారు.

ఇంజినీరింగ్​లో పట్టా పొంది సబ్​కలెక్టర్​గా : నర్సరీ నుంచి మూడో తరగతి వరకు హైదరాబాద్​లో చదివాడు. అతడికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాతో మనోజ్​కు అనుబంధం ఉంది. తండ్రి తాండూరుకు సీఐగా బదిలీపై వచ్చారు. ఈ సమయంలో 4,5 తరగతులు మండలంలోని విద్యాభారతి పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. తిర్యాణి, తాండూరు, మాదారంతో పాటు చుట్టు పక్కల గ్రామాల్లోనూ మనోజ్​ తన తండ్రితో కలిసి తిరిగారు. ఆ తర్వాత తిరగి మెట్​పల్లికి తండ్రికి బదిలీ కావడంతో అక్కడ ఆరో తరగతి పూర్తి చేశారు. వరంగల్​ నిట్​లో చదివి బీటెక్​ కంప్యూటర్​ సైన్స్​ అండ్​ ఇంజినీరింగ్​లో పట్టా పొందారు.

విద్య, వైద్యంపై దృష్టి : భూభారతి చట్టంపై రెవెన్యూ సదస్సులు నిర్వహించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తానని మనోజ్‌ తెలిపారు. విద్య, వైద్యం, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తానని వెల్లడించారు. శాంతిభద్రతలపై సైతం తన దృష్టి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

విఫలమైనా నిరుత్సాహ పడలేదు : 2019లో తొలిసారి సివిల్స్‌ రాసి ఇంటర్య్యూ వరకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేకపోయారు. నిరుత్సాహానికి గురి కాకుండా 2021లో సివిల్స్‌ రాయగా ఐఆర్‌ఎస్‌కు ఎంపికయ్యారు. నాగపూర్‌లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న సమయంలో మళ్లీ సివిల్స్‌ రాసి తన లక్ష్యమైన ఐఏఎస్‌ సాధించారు. 2023 ఆగస్టు నుంచి 2024 ఏప్రిల్‌ వరకు ఉత్తరాఖండ్‌లోని ముస్సోరిలో ఐఏఎస్‌లో ప్రైమరీ శిక్షణ పూర్తి ముగించుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2024 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2025 మార్చి వరకు సంగారెడ్డి జిల్లా శిక్షణ కలెక్టర్‌గా పనిచేశారు. 2025 ఏప్రిల్‌ నుంచి మే వరకు రెండు నెలల పాటు సెంట్రల్‌ గవర్నమెంట్‌ మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ హౌసింగ్‌ అండర్‌ అర్బన్‌ అఫైర్స్‌ అసిస్టెంట్‌ సెక్రెటరీగా దిల్లీ కార్యాలయంలో బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. గత జూన్, జులైలో రెండో విడత శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత శిక్షణ అనంతరం 12 రోజుల తర్వాత బెల్లంపల్లి సబ్‌కలెక్టర్‌గా నియామకం అయ్యారు.

