దసరా సెలవుల్లో ఆధార్ అప్డేట్కి అవకాశం - సచివాలయాల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 23 నుంచి 26 వరకు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో అవకాశం - చిన్నారులకు ఇబ్బంది లేకుండా సెలవుల్లో ఏర్పాటు
SPECIAL AADHAAR UPDATE CAMPS: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆధార్ నమోదు, నవీకరణ పనులను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. దసరా సెలవులను వినియోగించుకుని ఆధార్ నమోదు, సవరణ కోసం ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహించనుంది. ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు ఎంపిక చేసిన గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పరిధిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
లక్ష్యం 100 శాతం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అన్ని గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల డైరెక్టరేట్కి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆర్డీవోలు, డీఎల్డీవోలు పర్యవేక్షణలో ఈ శిబిరాలు జరగాలని నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా నూరుశాతం ఆధార్ నమోదు, నవీకరణ పూర్తి చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేకమంది చిన్నారులకు ఆధార్ కార్డు లేకపోవడం, కొందరికి నవీకరణ అవసరమవడం గమనార్హం. దసరా సెలవుల్లో విద్యార్థులకు పాఠశాలల నుంచి విరామం ఉండటంతో, వారికి ఇబ్బంది లేకుండా ఆధార్ నమోదు, సవరణ చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలన్న ఆలోచనతో ఈ ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు.
సిబ్బందికి శిక్షణ: ఆధార్ నమోదు, నవీకరణ కోసం ఎంపిక చేసిన సచివాలయాల సిబ్బందికి ఇప్పటికే శిక్షణ ఇచ్చారు. సాఫ్ట్వేర్ వినియోగం, బయోమెట్రిక్ విధానం, ఫొటో, పత్రాల స్కానింగ్ వంటి అంశాల్లో వారికి అవగాహన కల్పించారు. అయితే, ఇటీవల కొందరు శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది బదిలీ కావడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడిందని అధికారులు గుర్తించారు. దీనిపై సర్దుబాటు చర్యలు చేపడుతూ, నాలుగు రోజులపాటు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా శిబిరాలు కొనసాగించేలా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు.
భారీ లక్ష్యం: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా స్థాయి అధికారుల అంచనా ప్రకారం, జిల్లాలో సుమారు 60 వేల చిన్నారులకు ఆధార్ నవీకరణ చేయాల్సి ఉందని తేలింది. వీరిలో చాలామందికి మొదటి సారి ఆధార్ నమోదు జరగకపోవడం, కొందరికి ఫోటో, చిరునామా, వయస్సు వంటి సవరణలు అవసరమవుతున్నాయి.
ఈ అవసరాన్ని తీర్చేందుకు ప్రత్యేక శిబిరాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల విద్యార్థుల ఆధార్ వివరాలు సక్రమంగా ఉంటేనే విద్యా సంబంధిత పథకాలు, స్కాలర్షిప్లు, సబ్సిడీలు లభిస్తాయి. అందుకే ఈ శిబిరాలు అత్యంత కీలకమని పేర్కొంటున్నారు.
అధికారుల సన్నాహాలు: జంగారెడ్డిగూడెం డీడీవో కె. రాజు మాట్లాడుతూ “దసరా సెలవుల్లో సచివాలయాల్లో ప్రత్యేక ఆధార్ శిబిరాల కోసం అన్ని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. శిక్షణ పొందిన సిబ్బందిని వినియోగించి, ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. జిల్లాలో 60 వేల మందికి పైగా చిన్నారులకు ఆధార్ నవీకరణ అవసరం ఉంది. వీరందరికీ ఈ అవకాశాన్ని కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం” అని తెలిపారు.
ప్రజల స్పందన: చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. సెలవుల్లో పిల్లలను సచివాలయాలకు తీసుకెళ్లడం సులభం అవుతుందని, చదువులో ఆటంకం లేకుండా ఆధార్ పనులు పూర్తవుతాయని వారు చెబుతున్నారు. “గతంలో ఆధార్ కోసం జిల్లాల ప్రధాన కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు గ్రామంలోనే సదుపాయం అందుబాటులో ఉండటంతో ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.” అని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
దసరా సెలవుల్లో నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించబోయే ఈ ప్రత్యేక ఆధార్ శిబిరాలు చిన్నారులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు పెద్ద ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకున్న 100% నమోదు లక్ష్యం సాధ్యమవుతుందా అన్నది చూడాలి. కానీ ఈ ప్రయత్నం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆధార్ వివరాలు అప్డేట్కు మంచి అవకాశంగా చెప్పొచ్చు.
