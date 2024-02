స్పీకర్ సంచలన నిర్ణయం - 8 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు

Speaker Tammineni to Take Action on YCP and TDP Rebel MLAs: వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అనర్హత వేటు వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ, తెలుగుదేశం ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టిన తమ్మినేని సీతారాం అనర్హత వేటు వేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇటీవలే అనర్హత పిటిషన్ లపై విచారణను ముగించిన స్పీకర్, న్యాయ నిపుణుల సలహా తీసుకున్న తరవాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ పార్టీకి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని స్పీకర్ కు, వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీలు స్పీకర్​కు పిటిషన్లు ఇచ్చాయి. వైఎస్సార్సీపీ ఇచ్చిన పిటిషన్ లో అనం రామనారాయణ రెడ్డి, మేకపాటి చంద్రశేఖరరెడ్డి, కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, శ్రీదేవి పేర్లు ఉండగా, టీడీపీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేల్లో మద్దాల గిరి, కరణం బలరాం, వల్లభనేని వంశీ, వాసుపల్లి గణేష్ పేర్లు ఉన్నాయి. ఇరుపార్టీలకు చెందిన మెుత్తం 8 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేస్తూ స్పీకర్​ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.