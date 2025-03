ETV Bharat / state

శాసనసభ్యులకు క్రీడా పోటీలు - ఏర్పాట్లు సమీక్షించిన స్పీకర్​ అయ్యన్న - SPEAKER AYYANNA REVIEW ON SPORTS

Speaker Ayyanna Review on Sports and Cultural Events For MLA, MLCs : శాసనసభ్యులకు మూడు రోజులపాటు నిర్వహించనున్న క్రీడా, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ఏర్పాట్లపై స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు అసెంబ్లీలో సమావేశం నిర్వహించారు. క్రీడాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రామ్‌ప్రసాద్‌రెడ్డి, వివిధ శాఖల మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఈనెల 18వ తేదీ మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో ఈ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది.

విజేతలకు ప్రైజులు, మెమెంటోలు అందజేయడం, క్రీడల్లో పాల్గొనే వారికి ప్రత్యేక డ్రెస్సు కోడ్ అమలుపై శాప్ ఛైర్మన్ రవి నాయుడుకు పలు సూచనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమాలు రాజకీయ నాయకులకు రిలీఫ్ కలిగించేలా నిర్వహించాలని, ఇంకా వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలపై సమావేశంలో చర్చించారు. శాసనసభ సభ్యులు, మండలి సభ్యులు అందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలని స్పీకర్‌ కోరారు. మార్చి 20వ తేదీ రాత్రి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో బహుమతుల ప్రదానోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.