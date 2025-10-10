ఒత్తిడిలో ఆత్మహత్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న డాక్టర్లు
ఒత్తిడిలో బలవన్మరణాలు అయినోళ్లకు కన్నీళ్లు - నేడు అంతర్జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం
Speacial Story on World Mental Health Day : ఉన్నత చదువులకు పోటీ పరీక్షలు రాస్తే సీటు రాలేదనే కారణంతో ఇటీవల ఓ యువ డాక్టర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని మరో యువకుడు ఆత్మహత్యకు చేసుకొని తల్లిదండ్రులకు పుట్టెడు దుఃఖాన్ని మిగిల్చాడు. ఇంట్లో ఫోన్ చూడనివ్వడం లేదని, ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్లనివ్వడం లేదని, నచ్చిన బైక్ కొనివ్వలేదని, ఇలా ఎంతోమంది చిన్న చిన్న కారణాలకు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా మీ కోసం ప్రత్యేక కథనం
దీర్ఘకాలంలో తీవ్ర మానసిక సమస్యలు : ఇంటా బయట మానసిక సమస్యలతో చాలా మంది ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. దీని నుంచి ఉపశమనానికి మత్తు పదార్థాల అలవాటు మొదలవుతోంది. మొదట్లో ప్యాషన్గా అనిపించినా తరువాత వాటికి బానిసగా మారుతున్నారు. జీవితం చేదాటి పోయే సమయంలో చికిత్స కోసం ఆసుపత్రిలో చేరుతున్నారు. తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు, సన్నిహితులను కోల్పోవడం, కుటుంబ తగాదాలు, ఎవరి ఆదరణకు నోచుకోక పోవడం, నిద్రలేమి, ఆందోళన ఇవన్నీ దీర్ఘకాలంలో తీవ్ర మానసిక సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయి.
ఈ లక్షణాలు గుర్తిస్తే : -
- ప్రవర్తన, వ్యక్తిత్వంలో తేడాలు
- అధిక ఆందోళన, చింత, భయం, అసాధారణ ఆలోచనలు
- తనకు బతకాలని లేదని తరచూ ఇతరుల వద్ద అంటుండటం
- అలసట, కలత నిద్ర, నీరసం
- జీవితంపై విరక్తి, ఆత్మహత్య ఆలోచనలు
జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం : -
ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరు మానసిక అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎర్రగడ్డలోని మానసిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి వస్తున్న రోగుల్లో 25 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయస్సు వారే అధికంగా ఉన్నారు.
- 18 నుంచి 29 సంవత్సరాల వారిలో 7.5 శాతం
- 30 సంవత్సరాలు దాటిన వారిలో 10.6 శాతం
- ఏదో ఒక సమస్యతో బాధ పడుతున్నవారు 14 శాతం
- బైపోలార్ డిజార్డర్ 0.55 శాతం
- స్క్రిజోఫ్రేనియా 0.25 శాతం
- యువతలో చిన్న విషయానికి ఆందోళన పడుతున్నవారు 20 నుంచి 22 శాతం
మానసిక సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు : చదువుకునే యువత అధిక శాతం మానసిక ఆందోళనకు గురవుతున్నారని కామినేని ఆసుపత్రి సీవోవో డాక్టర్ గాయత్రి కామినేని తెలిపారు. వైద్య విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం ఆవేదన కలిగిస్తోందని అన్నారు. పిల్లలను పేరెంట్స్ ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉండటం మంచిదని, ఎవరితో కలవకుండా ముభావంగా ఒంటరిగా ఉండే వారిని గుర్తించి వారి చూడాలని, వారితో మాట్లాడి భరోసా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు. మానసిక సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని, డాక్టర్లను కలిసి సూచనలు, సలహాలు తీసుకోవడం చాలా మంచిదని వివరించారు.
