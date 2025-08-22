ETV Bharat / state

ఇకపై విద్యుత్తు కనెక్షన్​ తీసుకోవడం కష్టమే - గదుల ఆధారంగా లోడ్​ అంచనా!! - POWER CONNECTIONS BASED ON ROOMS

విద్యుత్​ కనెక్షన్ల కనీస లోడ్​ను పెంచిన ఎస్పీడీసీఎల్ - వినియోగం ఆధారంగా కాకుండా గదుల ఆధారంగా పవర్​ లోడ్ అంచనా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 2:09 PM IST

Power Connections Based On Rooms : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​లో విద్యుత్తు కనెక్షన్ల కనీస లోడ్‌ను ఎస్పీడీసీఎల్‌ గణనీయంగా పెంచింది. వినియోగం ఆధారంగా కాకుండా గదుల ఆధారంగా పవర్​ లోడ్‌ని అంచనా వేస్తోంది. దీంతో ఇకపై కరెంట్‌ కనెక్షన్‌ తీసుకోవడం మరింత భారంగా మారనుంది. అపార్ట్‌మెంట్లు, బహుళ అంతస్తుల , ఆకాశహర్మ్యాల్లో కనీస లోడ్‌ ఒక పడకగది(బీహెచ్‌కే)ఫ్లాట్‌కి 2 కిలోవాట్లు, 2 పడకల గదుల ఫ్లాట్‌కు 5 కిలోవాట్లు, 3 పడకల ఫ్లాట్‌కి 10 కిలోవాట్లు, 4 పడకలు అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటికి 15 కిలోవాట్ల లోడ్‌ తీసుకోవాలని ఎస్పీడీసీఎల్‌(దక్షిణ ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ) గతనెలలో ఆదేశాలను జారీ చేసింది. సమాచారం లేక వినియోగదారులెవరైనా దరఖాస్తు చేస్తే వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో రిజక్ట్​ చేయడమే లేదంటే పెండింగ్‌లోనో పెడుతున్నారు.

3 బీహెచ్‌కేకి 10 కిలోవాట్లు తీసుకోవాల్సిందే : అపార్ట్‌మెంట్లలో తక్కువ లోడ్‌ కనెక్షన్లు తీసుకుని హేవీ లోడ్​ వినియోగం వల్ల అగ్నిప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మెట్రోజోన్‌ ఆపరేషన్‌ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ కొత్త ప్రతిపాదనను ఎస్పీడీసీఎల్​ సీఎండీ ఆమోదించారు. ఈ మేరకు ఆన్‌లైన్‌ ఎల్‌టీఎం దరఖాస్తులో పలు కీలక మార్పులు చేశారు. అయితే అపార్ట్‌మెంట్లకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం కనీసం 2 కిలోవాట్లకు విద్యుత్​ కనెక్షన్‌ ఇస్తున్నారు. అభివృద్ధి ఛార్జీలు రూ.2400, డిపాజిట్‌ రూ.200, దరఖాస్తు రుసుము రూ.25 కలిపి రూ.2625 అవుతోంది. ఆ విధంగా 10 కిలోవాట్లకు రూ.12,225 వరకు అవుతుంది. ఇప్పుడు 10 ఫ్లాట్లున్న అపార్ట్‌మెంట్‌కు సైతం పెద్ద ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది.

భూగర్భ కేబుల్‌ వేయాల్సిందే : అపార్ట్‌మెంట్‌ సమీపంలోనే 11కేవీ లైను లేకుంటే ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ నుంచి కొత్త లైను వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఓవర్‌హెడ్‌ లైన్లను వేస్తున్నారు. కొత్త కనెక్షన్లు తీసుకునేవారు తప్పనిసరిగా భూగర్భ కేబుల్​ను వేసుకోవాల్సిందే. ఓవర్‌హెడ్‌ లైన్లతో పోలిస్తే భూగర్భ కేబుళ్లకు అయ్యే ఖర్చు ఎక్కువని, రోడ్డు తవ్వకాలకు అనుమతుల ఖర్చు కలిపితే తడిసి మోపెడవుతుందని వాపోతున్నారు.

పైసా ఖర్చు లేకుండా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ మరమ్మతులు : బోరుబావులపై ఆధారపడి కొంతమంది రైతులు వరి సాగు చేస్తున్నారు. దీంతో విద్యుత్తు వినియోగం సైతం క్రమంగా పెరుగుతోంది. అదే స్థాయిలో విద్యుత్తు నియంత్రికలు(ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు) మరమ్మతులకు గురవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రైతులు అద్దె వాహనాల్లో మరమ్మతుల కేంద్రానికి నియంత్రికలను తీసుకుపోయి రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేసి ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారు. రైతులపై భారం పడకుండా విద్యుత్తు సంస్థ ఏడీఈ అధికారి స్థాయిలో ఒక వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉచిత రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పించింది.

ఏఈకి సమాచారం అందిస్తే చాలు : విద్యుత్తు ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ మరమ్మతులకు గురవగానే సంబంధిత విద్యుత్​శాఖ ఏఈకి సమాచారం అందించాలి. ఏఆర్‌టీ విభాగం సాయంతో విద్యుత్తు సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన వెహికల్​లో మరమ్మతుల కేంద్రానికి నియంత్రికను తరలిస్తారు. అనంతరం తీసుకొచ్చి బిగిస్తారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు ఏఈ బాధ్యత వహిస్తారు. ఒకవేళ ఒకేరోజు పదుల సంఖ్యలో నియంత్రికలు చెడిపోయినట్లయితే విద్యుత్తు సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన వాహనం వచ్చేంత వరకు ఆలస్యం కావొచ్చు. ఆ సమయంలో రైతులు అద్దె వెహికల్స్​లో తరలిస్తే సంస్థ వాహన యజమానికి అద్దె చెల్లిస్తుంది. దీనికి యజమాని బ్యాంకు అకౌంట్ జిరాక్స్‌ పత్రాలు అందించాలి. సమస్యలు ఉత్పన్నమైతే సంబంధిత ఏఈకి లేదా నియంత్రికపై ఉన్న టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌కు ఫోన్‌ చేయాలి.

