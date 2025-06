ETV Bharat / state

జగన్ పర్యటనలో వ్యక్తి మృతి - చర్యలు తీసుకుంటామన్న ఎస్పీ - SP ON MAN DEATH IN JAGAN TOUR

Published : June 18, 2025 at 3:44 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

SP Satish Kumar on Death of Elderly Man in Jagan Tour: మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సత్తెనపల్లి వెళ్తుండగా ఏటుకూరు బైపాస్ వద్ద కాన్వాయ్ ముందు వెళ్తున్న ప్రైవేటు వాహనం ఢీకొని చీలి సింగయ్య ప్రమాదానికి గురయ్యారని గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ తెలిపారు. గుంటూరు రూరల్ మండలం వెంగళయపాలెంకు చెందిన సింగయ్య జగన్ పర్యటనను చూసేందుకు ఏటుకూరు బైపాస్ వద్దకు వచ్చారు.