రెండు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు - SOUTHWEST MONSOON HIT AP IN 2 DAYS

Published : May 26, 2025 at 10:19 AM IST

Southwest Monsoon Likely to Hit Andhra Pradesh in Two to Three Days : నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళతోపాటు గోవాలో పూర్తిగా, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, మిజోరాం, మణిపూర్, నాగాలాండ్‌లోని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. రాబోయే రెండు లేదా మూడు రోజుల్లో ఏపీ, తమిళనాడులోని మిగిలిన ప్రాంతాలు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) తెలిపింది. రుతుపవనాలు దేశంలోకి ప్రవేశించిన రోజే కేరళలో పూర్తిగా, తమిళనాడులో 90%, కర్ణాటకలో కొంత భాగం విస్తరించడం అసాధారణం కాదని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

1971లోనూ దేశంలోకి ప్రవేశించిన రోజే కర్ణాటకలో ఎక్కువ భాగం, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయని గుర్తు చేస్తున్నారు. రుతుపవనాలు చురుగ్గా ఉన్న నేపథ్యంలో జూన్‌ 2 వరకు మహారాష్ట్ర, తూర్పు తీరంలో విస్తరించేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అనంతరం వేగం తగ్గి, విరామ స్థితిలోకి వెళ్తాయని వాతావరణ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

రాబోయే 4 రోజుల్లో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు : మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి సమీపంలో శనివారం తీరం దాటిన వాయుగుండం తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడింది. ఇది మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక పరిసరాల్లో కొనసాగుతోంది. క్రమంగా తూర్పు దిశగా పయనించి నేడు (సోమవారం) మరింత బలహీన పడుతుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.

అరేబియా సముద్రం నుంచి మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ మీదుగా ఒడిశా వరకు ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. మంగళవారం బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. వీటి ప్రభావంతో రాబోయే 4 రోజుల్లో (ఈనెల 29 వరకు) కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు అవకాశముందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఉరుములతో కూడిన గాలులు గరిష్ఠంగా గంటకు 70 కి.మీ. వేగంతో వీస్తాయని అంచనా వేస్తోంది.