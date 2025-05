ETV Bharat / state

తెలంగాణకు చల్లని కబురు - రాష్ట్రంలోకి ముందుగానే నైరుతి రుతుపవనాల రాక! - SOUTHWEST MONSOON IN TELANGANA

Published : May 13, 2025 at 7:30 AM IST

Southwest Monsoon Likely to Hits in Telangana in June : రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభవార్త. నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి సాధారణ అంచనాల తేదీల కన్నా ముందుగానే తెలంగాణలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయాన్ని భారత వాతావరణ శాఖ(IMD) సోమవారం విడుదుల చేసిన బులిటెన్​లో స్పష్టం చేసింది. అంతకు ముందు మనదేశంలోని కేరళకు ఈనెల 27న నైరుతి రుతుపవనాలు తాకనున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ రుతుపవనాల విస్తరణ ప్రకారం చూస్తే జూన్​ మొదటివారంలోనే అంటే దాదాపు ఐదో తేదీలోపే రాష్ట్ర సరిహద్దులను తాకుతాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.

రానున్న వర్షాకాలంలో సాధారణం కన్నా అధికంగానే వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. సాధారణంగా రాష్ట్రంలో జూన్​ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు 734 మి.మీ వర్షం కురవాల్సి ఉండగా, గతేడాది 962.6 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కావడం గమనార్హం. తొందరగా వానజల్లు రాష్ట్రంలో పడుతుందన్న విషయం తెలిసిన రైతులు ఇప్పటినుంచే నేలను దుక్కు దున్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో సాధారణ సగటు కంటే ఎక్కువగా కురిసిన వర్షంతో నేల మెత్తగా ఉండటంతో ముందుగానే దుక్కుకు ఆస్కారం లభించింది.

రుతుపవనాల రాకతో తగ్గనున్న ఎండలు : రాష్ట్రంలో రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా 2-3 డిగ్రీలు తగ్గే అవకాశం ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మంగళవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. 14,15 తేదీల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు, మరికొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని వివరించింది. సోమవారం ఆదిలాబాద్​, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మెదక్​, హనుమకొండ జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఆ జిల్లాల వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.