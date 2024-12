ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్ - శబరిమలకు 28 ప్రత్యేక రైళ్లు - రేపటి నుంచే బుకింగ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Special Trains for Devotees Going to Sabarimala : శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరికొన్ని రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతుండగా భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో మరో 28 సర్వీసులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ రైళ్లు హైదరాబాద్‌లోని మౌలాలి నుంచి కొల్లం, కాచిగూడ నుంచి కొట్టాయం, కాకినాడ టౌన్‌ నుంచి కొల్లం, నర్సాపూర్‌ నుంచి కొల్లం వరకు నడవనున్నాయి.

డిసెంబర్‌ 11 నుంచి జనవరి 29 వరకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి. డిసెంబర్​ నెలలో 6 రైళ్లు, జనవరి నెలలో 8 రైళ్లు శబరిమల వెళ్లనున్నాయి. ప్రత్యేక రైళ్లకు అడ్వాన్సు బుకింగ్స్‌ శుక్రవారం (డిసెంబర్‌ 6) ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. రైళ్ల నంబర్లు, బయల్దేరు స్టేషన్ల వివరాలు, తేదీలు, టైమింగ్స్‌ ఇవే.

