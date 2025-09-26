ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - తాత్కాలిక స్టాప్లను ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
దసరా పండుగ రద్దీని నియంత్రించేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు - ఈ నెల 26 నుంచి అక్టోబరు 5 వరకు 10 రోజుల పాటు తాత్కాలిక స్టాప్లు
Published : September 26, 2025 at 8:29 PM IST
Passenger Rush In Railway Stations The Wake Of Dussehra Festival : దసరా పండుగ సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో రద్దీని నియంత్రించేందుకు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ నెల 26 నుంచి అక్టోబర్ 5వ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు తాత్కాలిక రైళ్ల స్టాప్లను ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపింది. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి వెళ్లే రైళ్లు హైటెక్ సిటీ, లింగంపల్లి, చర్లపల్లి స్టేషన్లలో కూడా ఆగుతాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఈ మేరకు వెల్లడించారు. ప్రయాణికులు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కు వెళ్లకుండానే ఆయా స్టేషన్ల నుంచే నేరుగా ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంటుందని అన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రయాణికులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
హైటెక్ సిటీ స్టేషన్ : హడప్సర్-కాజీపేట, విశాఖపట్నం-లింగంపల్లితో పాటు సహా ఆరు రైళ్లకు తాత్కాలిక స్టాప్లు ఉంటాయి.
హైటెక్ సిటీ, చర్లపల్లి స్టేషన్లు : కాకినాడ టౌన్-లింగంపల్లి, నరసాపూర్-లింగంపల్లి సహా మరో నాలుగు రైళ్లు రెండు స్టేషన్లలో ఆగుతాయి.
చర్లపల్లి స్టేషన్ : దానపూర్-సికింద్రాబాద్, సికింద్రాబాద్-దానపూర్ రైళ్లకు తాత్కాలిక స్టాప్లను ప్రకటించారు.
లింగంపల్లి స్టేషన్ : హైదరాబాద్-CST ముంబై, సికింద్రాబాద్-రాజ్కోట్తో సహా ఎనిమిది రైళ్లకు తాత్కాలిక స్టాప్లు ఏర్పాటు చేశారు.
దసరా పండుగ సందర్భంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే కాచిగూడ స్టేషన్ నుంచి పలు రైళ్లను నడుపుతుంది. హైదరాబాద్ నగరవాసులు ఏటా పండుగలను తమ కుటుంబంతో బంధువులతో కలిసి సంతోషంగా జరుపుకోవడానికి స్వస్థలాలకు బయలుదేరి వెళతారు. ఈ సందర్భంలో ఆర్టీసీ, ప్రైవేట్ బస్సుల్లో కంటే ఎక్కువగా రైళ్లకే ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంటుంది. బతుకమ్మ, దసరా పండుగల నేపథ్యంలో రైల్వే ఉన్నతాధికారులు కొన్ని రైళ్లను ఇప్పటికే ముందస్తుగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
కాచిగూడ-బికనేర్ (07053), కాచిగూడ-మురుదేశ్వర్ (07191), కాచిగూడ-నాగర్సోల్ (07055) ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ఈ నెల 20 నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు నడుపనున్నట్లు ప్రకటించారు.
దేశవ్యాప్తంగా : కాచిగూడ నుంచి రైళ్లు ఆయా జిల్లాలు, ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్కు కూడా అనేక రైళ్లను నడుపుతున్నారు. వీటికి అదనంగా దసరా, దీపావళి, ఛత్ పండుగల కోసం మరిన్ని రైళ్లను స్పెషల్గా ప్రకటించారు. డిమాండ్కు అనుగుణంగా రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని రైళ్లను పెంచి నడపనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. రోజువారీ రైళ్లు 100కు పైగా నడపనున్నారు.
తెలంగాణ ఆర్టీసీ 200కుపైగా సర్వీసులు : ప్రయాణికులు 47 వేలకు వరకు ఉంటారని రైల్వే అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పండుగ కోసం ప్రత్యేకంగా 4 రైళ్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నగరం నలుమూలలా నుంచి చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ రాకపోకలకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 200కుపైగా సర్వీసులు ప్రత్యేకంగా నడుపుతోంది. సికింద్రాబాద్, బోరబండ, మెహిదీపట్నం, అఫ్జల్గంజ్, పటాన్చెరు వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ రూపోందించిన గమ్యం యాప్ సహాయంతో బస్సుల్లో చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్కు చేరుకొని సేవలను అందుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. స్పెషల్ ట్రైన్స్ నడిపే సందర్భంలో అదనపు బస్సులు నడుపుతున్నట్లు ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు పేర్కొన్నారు.
దసరాకు కాచిగూడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - ఈ నెల 20 నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు
చర్లపల్లికి 200కు పైగా ఆర్టీసీ సర్వీసులు - ఏయే నెంబర్ల బస్సులు వెళ్తాయంటే?