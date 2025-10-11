ETV Bharat / state

కూడళ్లలో గూబ గుయ్​మంటోంది - హారన్ల మోతతో చెవులకు చిల్లు!

నేషనల్​ ఎన్విరాన్​మెంటల్​ ఇంజినీరింగ్​ రీసెర్చ్​ ఇనిస్టిట్యూట్​ - పట్టణ ప్రాంతాల్లో పరిమితికి మించి శబ్దకాలుష్యం - డబ్ల్యూహెచ్​వో పరిమితులకు ఎంతో ఎక్కువగా శబ్ద తీవ్రత

Sound Pollution in Hyderabad
Sound Pollution in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Sound Pollution in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో రోడ్డుపై బండేసుకొని వెళితే చాలు. ఒకటే సౌండ్స్​తో వాహనాలు వెళుతుంటాయి. ఒకవేళ ట్రాఫిక్​ సిగ్నల్​ దగ్గర బండి ఆగిందా వెనక ఉన్న వాహనాల నుంచి ఒకటే హారన్​ల మోత. పొరపాటున ముందున్న వాహనం ఆగిపోయిందో శబ్దాలతోనే సదరు వాహనదారులు చెమటలు పట్టించేస్తారు. ఒకవేళ ఓవర్​ టేక్​ చేసిన సమయంలో దారి ఇవ్వకపోయినా, రద్దీ సమయాల్లోనూ ఇదే తీరు రిపీట్​ అవుతుంది. ఈ విపరీత ధోరణితో ట్రాఫిక్​ కూడళ్ల వద్ద పరిమితికి మించి శబ్ద తీవ్రత అనేది నమోదు అవుతుంది. నివాస, సున్నిత ప్రాంతాలు, ఆసుపత్రులు, పాఠశాలల వద్ద అయితే సైరన్స్​ మోత మోగిపోతోంది. సైరన్​లు, మల్టీటోన్​, మ్యూజికల్​ హారన్లను ఇక్కడ వాడుతుంటారు. వాటి మోతలతో గూబలు గుయ్​గుయ్​ మంటూ ఉంటాయి.

నీరీ నివేదిక ఇలా : నేషనల్​ ఎన్విరాన్​మెంటల్​ ఇంజినీరింగ్​ రీసెర్చ్​ ఇనిస్టిట్యూట్​(నీరీ) పట్టణ ప్రాంతాల్లో పరిమితికి మించి శబ్దకాలుష్యం నమోదు అవుతుందని వెల్లడించింది. ఇక్కడ 70 నుంచి 90 డెసిబుళ్లు మధ్య శబ్ద తీవ్రత ఉంటుంది. ఇది డబ్ల్యూహెచ్​వో పరిమితులకు (పగలు 53 డెసిబుల్స్, రాత్రి 45 డెసిబుల్స్​) ఎంతో ఎక్కువని చెబుతోంది. ప్రధాన నగరాల్లో ట్రాఫిక్​లో హారన్ల ద్వారానే 60 శాతం శబ్దకాలుష్యం ఉత్పన్నం అవుతోంది. అలాగే పరిమితికి మించి 7 నుంచి 10 డెసిబుళ్ల తీవ్రత పెరుగుతోందని పేర్కొంది.

నివాస ప్రాంతాలైన జూబ్లీహిల్స్​, తార్నాకలో పగలు 55, రాత్రి 40 డెసిబుళ్లు శబ్ద పరిమితిని విధించారు. సున్నిత ప్రాంతాలైన జూపార్క్​, హెచ్​సీయూ/గచ్చిబౌలిలో పగలు 50 డెసిబుళ్లు, రాత్రి 40 వరకు శబ్ద పరిమితి ఉండగా కానీ అంతకు మించి నమోదు అవుతున్నట్లు రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నివేదికలోనూ పేర్కొన్నారు. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో పగలు 75 డెసిబుళ్లు, రాత్రి 70 డెసిబుళ్లు, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో పగలు 65, రాత్రి 55 డెసిబుళ్లు శబ్ద పరిమితి నిర్ణయించారు.

అలాగే డబ్ల్యూహెచ్​వో నివేదిక ప్రకారం, 65 డెసిబుళ్ల కంటే ఎక్కువ ధ్వని దీర్ఘకాలంలో ఒత్తిడిని పెంచుతోందని తెలిపింది. రద్దీగా ఉండే కూడళ్లలో 70 నుంచి 95 డెసిబుళ్ల ధ్వని నిరంతరం కొనసాగితే వినికిడి లోపం, రక్తపోటు, ఆందోళనను పెంచుతాయి.

ఈ నంబర్​కు కాల్​ చేయండి : ఒకవేళ శబ్ద కాలుష్యానికి సంబంధించిన ఉల్లంఘనలు గమనిస్తే ట్రాఫిక్​ హెల్ప్​లైన్​ నంబరు 9010203626ను సంప్రదిస్తే చర్యలు తీసుకుంటారు.

కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నివేదిక ఆధారంగా శబ్దకాలుష్యం గణాంకాలు :

ప్రాంతం పగలు రాత్రి
జూబ్లీహిల్స్​ 59 58
తార్నాక 66 61
అబిడ్స్​ 54 51
జేఎన్టీయూ 72 71
ప్యారడైజ్​ 65 61
సనత్​నగర్​ 70 66
జీడిమెట్ల 71 65
జూపార్క్​ 66 66
హెచ్​సీయూ/గచ్చిబౌలి 59 67

అంతులేని కాలుష్యం ఆపకుంటే ప్రమాదం - ప్రజలు బాధ్యతగా తీసుకోవాలంటున్న విశ్లేషకులు

ట్రాఫిక్​ సౌండ్​తో గుండె డ్యామేజ్​- డయాబెటిస్​, బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​కు ఛాన్స్!​ ఇవి బ్యాన్ చేస్తేనే సేఫ్​!! - Traffic Noise Sound Effect

