ఆస్తి పంచుకున్నారు అమ్మను రోడ్డుపై వదిలేశారు - అడుక్కోలేక పోలీసులను ఆశ్రయిచిన వృద్ధురాలు - Sons Left Their Mother on Road

By ETV Bharat Telangana Team

Sons Left Their Mother On Road ( ETV Bharat )

Sons Left Their Mother On Road In Telangana : నవమాసాలు మోసి ముగ్గురు పిల్లల్ని కని పెంచింది. బిడ్డలే సర్వస్వంగా చేతనైనంత కాలం చేసి పెట్టింది. వయోభారంతో పాటు ఆ తల్లిని విధి వెక్కిరించింది. బుక్కెడు బువ్వ పెట్టాల్సిన కొడుకులు ఆస్తి లాక్కుని రోడ్డున పడేయడంతో బిక్కుబిక్కుమంటోంది. మహబూబాబాద్‌ జిల్లా గార్ల మండలానికి చెందిన గాడెపల్లి రామయ్య, నర్సమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు. రామయ్య పదేళ్ల కింద చనిపోగా, ముగ్గురు కుమారులు ఉపాధి కోసం వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. తలా ఓ నెలా తల్లిని చూసుకుంటామంటూ 3ఎకరాల భూమి, బంగారం తీసుకున్నారు. తల్లిని తమ వెంట తీసుకెళ్లకుండా వదిలేయడంతో నర్సమ్మ బతుకు గాలికి తెగిన గాలి పటంలా మారింది.

కుమారులు తిండి పెట్టకపోయినా ఇప్పుడా తల్లికి నిలువ నీడ సైతం లేకుండా పోయింది. ఉన్న పాత ఇళ్లు కూలిపోవడంతో రోడ్ల పక్కన షెటర్ల ముందు తలదాచుకుంటోంది. కుమారులు స్పందించి కాసింత ఆకలి తీరిస్తే చాలని ప్రాధేయపడుతోంది. తనకు న్యాయం చేయాలని, కాసింత ఆకలి తీరిస్తే చాలని ఆ వృద్ధ మాతృమూర్తి ప్రాధేయపడుతున్నారు.