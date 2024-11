ETV Bharat / state

పెళ్లి చేయడం లేదని కన్నతండ్రిపై దాడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Sons Attack on His Father in Kurnool District : కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడని, పెళ్లీడు వచ్చినా వివాహాలు చేయడం లేదన్న కారణాలతో కన్న తండ్రిపై కక్ష పెంచుకున్న కుమారులు ఆయనపై దాడి చేసిన ఘటన గోనెగండ్లలో శుక్రవారం చోటు చేసుకుంది. గ్రామస్థులు తెలిపిన మేరకు వివరాలిలా ఉన్నాయి. గ్రామానికి చెందిన నేసే మంతరాజు, ఆదిలక్ష్మి దంపతులు కిరాణ దుకాణం నిర్వహిస్తూ జీవిస్తున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు. మొదటి కుమార్తెకు వివాహం చేశారు. మిగిలిన ముగ్గురికి కాలేదు.

