సొంత ఇంటిలో దొంగతనం చేసుకున్న యువకుడు - సినిమా కథను తలదన్నేలా ప్లాన్
అప్పులపాలై సొంటింటికే కన్నాలు వేస్తున్న యువత - ఈజీ మనీ కోసం అడ్డదారులు - పోలీసుల విచారణలో వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 12:08 PM IST
Police Crack Theft Case in Visakhapatnam: ఈజీ మనీ కోసం ఆ యువకుడు అడ్డదారులు తొక్కాడు. అందినకాడికి అప్పులు చేశాడు. చివరికి అవి తీర్చడానికి సినీ ఫక్కీలో దొంగతనం ప్లాన్ చేశాడు. యూట్యూబ్, ఆన్లైన్లో వెతికి చివరకు సొంతింటికే కన్నం వేశాడు. మిత్రులను దొంగతనానికి పిలిచి ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు తననీ నాలుగు దెబ్బలెయ్యమన్నాడు. ఇంటిదొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టలేరు అనుకున్నాడు. కానీ విశాఖ పోలీసులు పట్టేశారు. ఒకే ఒక్క మెసేజ్ దొంగను పట్టించగా ఇంటి మనిషే ఇంత నాటకమాడాడని తెలిసి కుటుంబ సభ్యులు నోరు వెళ్లబెట్టారు.
సొంతింటికే కన్నం వేసిన యువకుడు: విశాఖ కంచరపాలేనికి చెందిన కృష్ణకాంత్ డిగ్రీ వరకూ చదివాడు. తండ్రి నగరపాలక సంస్థలో గుత్తేదారుగా పనిచేస్తున్నారు. తండ్రి కన్నా సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలనుకున్న కృష్ణకాంత్ అప్పులు చేసి మరీ షేర్ మార్కెట్లో డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడు. దాదాపు రూ.20 లక్షల వరకూ అప్పులు చేశాడు. వాటిని తీర్చేదారులు వెతికాడు. చివరకు సొంతింటికే కన్నంవేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఇదే విషయాన్ని నేరుగా ముగ్గురు స్నేహితులతో పంచుకున్నాడు. వారు కూడా సహకరిస్తామని చెప్పడంతో పక్కాగా ప్లాన్ వేశాడు. ఇంట్లో ఓ ఫంక్షన్ ఉండటంతో నగలు, నగదు సిద్ధం చేసుకున్నారని తెలిసి కృష్ణకాంత్ స్నేహితులతో దొంగతనం చేయించాడు. వారం రోజులు ముందుగానే ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు ఆపేసి పాడైపోయినట్లు కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించాడు. అందరూ వచ్చే దారిలో కాకుండా కేవలం ఆ కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే తెలిసిన మార్గంలో స్నేహితులను ఇంట్లోకి రప్పించి దొంగతనం సాఫీగా సాగేలా తనవంతు సాయం అందించాడు.
ఓ పథకం ప్రకారం: దొంగతనానికి ముందు కృష్ణకాంత్ మిత్ర బృందం రిహార్సల్స్ కూడా చేయడం గమనార్హం. అందరూ ముసుగులు వేసుకుని హిందీలోనే మాట్లాడాలని, తెలుగులో మాట్లాడొద్దని సూచించాడు. దానికీ ఓ కథుంది. దొంగతనానికి వారం రోజుల ముందు కృష్ణకాంత్ ఇంటి సమీపంలో రాజస్థాన్ వారు ఓ దుకాణం అద్దెకు తీసుకున్నారు. హిందీలో మాట్లాడితే దొంగతనం అనుమానం రాజస్థాన్ వాళ్లపైకి వెళ్తుందని భావించాడు కృష్ణకాంత్. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం ఇంటికి వచ్చిన దొంగల ముఠా కృష్ణకాంత్తోపాటు వాళ్ల బామ్మను కూడా కట్టేసింది. నోటికి ప్లాస్టర్ అంటించి ఆమె ఒంటిపై ఉన్న 12 తులాల బంగారం, ఇంట్లో ఉన్న రూ. 2,10,000 నగదు, ఇంటి ముందు ఉన్న కారు తీసుకుని ఉడాయించారు.
దొంగతనం గురించి ఇంట్లో వాళ్లంతా కుమిలిపోతున్నప్పటికీ కృష్ణకాంత్ మాత్రం మౌనంగా ఉండడం, దొంగలు కారుతాళం వెతికి మరీ తీసుకెళ్లడం పోలీసులకు అనుమానం తెప్పించింది. ఆ దిశగా విచారణ చేస్తున్నప్పుడే కృష్ణకాంత్ ఫోన్ స్నాప్చాట్కు వి ఆర్ సేఫ్లీ రీచ్డ్ (మేము క్షేమంగా చేరుకున్నాం) అనే సందేశం వచ్చింది. దాంతో పోలీసులు గట్టిగా నిలదీయడంతో అసలు బండారం బయటపడింది.
చోరీ అనంతరం నిందితులు విజయవాడ మీదుగా హైదరాబాద్ పారిపోయారు. అక్కడి నుంచి మళ్లీ విశాఖకు వచ్చి బంగారం, నగదు పంచుకుంటుండగా పోలీసులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు. విలాసాలు, వ్యసనాలకు అలవాటవుతున్న యువత అప్పులు తీర్చేందుకు చివరికి సొంత ఇంట్లోనే దొంగతనాలకు తెగిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులనే కట్టేసి చోరీలు చేయిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారనేది ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
మనవడే అసలు దొంగ: బెట్టింగ్ యాప్లు, జల్సాలకు అలవాటుపడిన యువత డబ్బు కోసం సొంత ఇళ్లలో చోరీలకూ వెనుకాడటం లేదు. విశాఖ కంచరపాలెంలో వృద్ధురాలి ఇంట్లో నగలు, నగదు దోచుకెళ్లేందుకు మనవడే స్నేహితులతో కలిసి పన్నాగం పన్నిన కేసు మరవక ముందే అలాంటి ఘటనే మరోటి వెలుగుచూసింది. కంచరపాలెం ఘటన వార్తను యూట్యూబ్లో చూసి ఓ యువకుడు తన మిత్రుడితో కలిసి అమ్మమ్మ వద్ద నుంచి నగదు, ఆభరణాల చోరీకి యత్నించి పోలీసులకు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.
విశాఖ శివారు దువ్వాడ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో వృద్ధురాలు ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో బెదిరించి నగలు, నగదు దోచుకెళ్లిన కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఆన్లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగులకు అలవాటు పడి అప్పులపాలైన వృద్ధురాలి మనవడే స్నేహితుడితో కలిసి చోరీకి పథకరచన చేశాడని తెలుసుకొని పోలీసులే విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాలు, ఫోన్ సంభాషణల ఆధారంగా నిందితుడైన సుమంత్, అతడి స్నేహితుడు సురేశ్లను అరెస్ట్ చేశారు.
