ఆస్తులన్నీ అమ్మి చదివించాం - ఇప్పుడు రోడ్డున పడేశాడయ్యా! - SON NO CARE ABOUT PARENTS

Published : April 11, 2025 at 5:29 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Son Not Taking Care of his Parents: ఒక్కగానొక్క కుమారుడు అని ఆ తల్లీదండ్రులు కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటూ అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. తమ కుమారుడిని ఉన్నతస్థానంలో చూడాలని కలలు కన్నారు. కాయాకష్టం చేసి ఉన్నత చదువులు చదివించారు. ఆస్తులు అమ్మి ప్రయోజకుడిని చేశారు. ఉన్నదంతా కరిగిపోయినా తమ బిడ్డ అమెరికాలో స్థిరపడ్డాడని ఆ అమాయక తల్లీదండ్రులు సంతోషపడ్డారు. అయితే ఆ సంతోషం వారికి ఎంతోకాలం లేదు. విదేశాలకు వెళ్లిన కుమారుడు తల్లిదండ్రుల బాగోగులు చూడకపోవడం వల్ల తల్లడిల్లిపోయారు. చివరికి కోర్టును ఆశ్రయించాల్సిన దుస్థితి వచ్చింది.

అమెరికాలో స్థిరపడిన కొడుకు: పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మండలం విజయపురిసౌత్‌కు చెందిన బ్రహ్మారెడ్డి, విజయలక్ష్మి దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వీరి కుమారుడు అంజిరెడ్డి. తమకున్న 8.5 ఎకరాల భూమితోపాటు ఆస్తులను అమ్మి కుమారుడిని ఉన్నత చదువులు చదివించారు. చదువు అనంతరం అతను అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీరుగా స్థిరపడ్డాడు. ఆ తర్వాత వృద్ధులైన దంపతులను పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు.

దుర్భర జీవనం గడపలేక ఆత్మహత్యాయత్నం: అనారోగ్యంతోపాటు ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారడంతో దుర్భర జీవనం గడపలేక ఆ తల్లిదండ్రులు గతంలో ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. స్థానికులు అడ్డుకుని, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వారికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి, నరసరావుపేటలో ఎస్పీ శ్రీనివాసరావును కలిసే ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో ఎస్పీకి తమ బాధను తెలియజేశారు. గతంలో మాచర్ల పోలీసులకు కుమారుడిపై ఫిర్యాదు చేశామని, ఓ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి అండతో కేసును నీరుగార్చారని వాపోయారు.