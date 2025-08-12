Son met Mother after 25 Years in Konaseema District: కుటుంబంలో గొడవలు కారణంగా ఓ వ్యక్తి 25 ఏళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆ తల్లి కొడుకు కోసం ఎదురు చూడని రోజంటూ లేదు. వృద్ధురాలు అయిన ఆ తల్లి తాను చనిపోయేలోపు తన కుమారుడిని చూడాలని పరితపించింది. దాంతో వారు ఎన్ని చోట్ల వెతికినా ఫలితం లేదు. కానీ ఇప్పుడు సరిగ్గా రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కొడుకు ఇన్నాళ్లకు అధికారుల చొరవతో తన తల్లిని కలిశాడు. మాటలకందని సంతోషంతో వారిద్దరూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ సంఘటన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని కెే గంగవరం మండలం పామర్రులో చోటు చేసుకుంది.
వివాదాలు రావడంతో ఇంటి నుంచి దూరం: వివరాల్లోకి వెళ్తే పామర్రుకు చెందిన శీలం పద్మిని (80)కి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. కుమార్తెల్లో వాసంశెట్టి సుబ్బలక్ష్మి గుంటూరులో, పితాని వసంత వేమగిరిలోనూ ప్రస్తుతం నివాసం ఉంటున్నారు. 25 ఏళ్ల క్రితం కుటుంబంలో చిన్న చిన్న వివాదాలు రావడంతో కుమారుడు శీలం శ్రీరాములు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. తల్లి పద్మిని ప్రస్తుతం తన చిన్న కుమార్తె వద్ద ఉంటున్నారు. తాను చనిపోయేలోగా కనీసం ఒక్కసారైనా తన కుమారుడిని చూడాలని ఆ తల్లి పరితపించారు.
కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడ వెతికినా శ్రీరాములు ఆచూకీ దొరకలేదు. ఆవేదనతో ఇటీవల జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్కుమార్ను తల్లి ఆశ్రయించారు. చలించిన ఆయన పోలీసు సిబ్బందికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రామచంద్రపురం డీఎస్పీ రఘువీర్, ఎస్సై వెంకటనారాయణల సూచనలతో పామర్రు ఎస్సై షేక్ జానీబాషా, హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెద్దిరెడ్డి నారాయణలు శ్రీరాములు కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించారు.
కువైట్ నుంచి దేశానికి రప్పించి: శ్రీరాములు మొదట విశాఖపట్నంలో ఉండేవాడని, ఆ తరువాత జీవనోపాధి నిమిత్తం కువైట్ వెళ్లిపోయాడని తెలుసుకున్నారు. ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి ఎట్టకేలకు దేశానికి రప్పించి తల్లి, కుమారులను కలిపారు. దీంతో ఆ తల్లి ఆనందానికి అవధుల్లేవు. అమ్మా ఇంకా నిన్ను వదిలి ఇంక ఎక్కడికీ వెళ్లనమ్మా అంటూ శ్రీరాములు ఆమెను ఓదారుస్తుంటే బోరున విలపించింది. తల్లి కళ్లు తుడుస్తూ శ్రీరాములూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అధికారులు, పోలీసులకు ఆ కుటుంబీకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
