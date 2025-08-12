ETV Bharat / state

'నిన్ను వదిలి ఎక్కడికీ వెళ్లనమ్మా' - 25 ఏళ్ల తర్వాత తల్లి చెంతకు కుమారుడు - SON MET MOTHER AFTER 25 YEARS

రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కొడుకు - అధికారుల చొరవతో తల్లి వద్దకు

son_met_mother_after_25_years
son_met_mother_after_25_years (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read

Son met Mother after 25 Years in Konaseema District: కుటుంబంలో గొడవలు కారణంగా ఓ వ్యక్తి 25 ఏళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆ తల్లి కొడుకు కోసం ఎదురు చూడని రోజంటూ లేదు. వృద్ధురాలు అయిన ఆ తల్లి తాను చనిపోయేలోపు తన కుమారుడిని చూడాలని పరితపించింది. దాంతో వారు ఎన్ని చోట్ల వెతికినా ఫలితం లేదు. కానీ ఇప్పుడు సరిగ్గా రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కొడుకు ఇన్నాళ్లకు అధికారుల చొరవతో తన తల్లిని కలిశాడు. మాటలకందని సంతోషంతో వారిద్దరూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ సంఘటన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని కెే గంగవరం మండలం పామర్రులో చోటు చేసుకుంది.

వివాదాలు రావడంతో ఇంటి నుంచి దూరం: వివరాల్లోకి వెళ్తే పామర్రుకు చెందిన శీలం పద్మిని (80)కి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. కుమార్తెల్లో వాసంశెట్టి సుబ్బలక్ష్మి గుంటూరులో, పితాని వసంత వేమగిరిలోనూ ప్రస్తుతం నివాసం ఉంటున్నారు. 25 ఏళ్ల క్రితం కుటుంబంలో చిన్న చిన్న వివాదాలు రావడంతో కుమారుడు శీలం శ్రీరాములు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. తల్లి పద్మిని ప్రస్తుతం తన చిన్న కుమార్తె వద్ద ఉంటున్నారు. తాను చనిపోయేలోగా కనీసం ఒక్కసారైనా తన కుమారుడిని చూడాలని ఆ తల్లి పరితపించారు.

కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడ వెతికినా శ్రీరాములు ఆచూకీ దొరకలేదు. ఆవేదనతో ఇటీవల జిల్లా కలెక్టర్‌ మహేష్‌కుమార్‌ను తల్లి ఆశ్రయించారు. చలించిన ఆయన పోలీసు సిబ్బందికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రామచంద్రపురం డీఎస్పీ రఘువీర్, ఎస్సై వెంకటనారాయణల సూచనలతో పామర్రు ఎస్సై షేక్‌ జానీబాషా, హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ పెద్దిరెడ్డి నారాయణలు శ్రీరాములు కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించారు.

కువైట్ నుంచి దేశానికి రప్పించి: శ్రీరాములు మొదట విశాఖపట్నంలో ఉండేవాడని, ఆ తరువాత జీవనోపాధి నిమిత్తం కువైట్‌ వెళ్లిపోయాడని తెలుసుకున్నారు. ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి ఎట్టకేలకు దేశానికి రప్పించి తల్లి, కుమారులను కలిపారు. దీంతో ఆ తల్లి ఆనందానికి అవధుల్లేవు. అమ్మా ఇంకా నిన్ను వదిలి ఇంక ఎక్కడికీ వెళ్లనమ్మా అంటూ శ్రీరాములు ఆమెను ఓదారుస్తుంటే బోరున విలపించింది. తల్లి కళ్లు తుడుస్తూ శ్రీరాములూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అధికారులు, పోలీసులకు ఆ కుటుంబీకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

మూడేళ్ల వయసులో వెళ్లి 30 ఏళ్ల తర్వాత వస్తే - నిరాశలో యువకుడు

6 ఏళ్ల వయసులో తప్పిపోయాడు - 13 ఏళ్ల తర్వాత అమ్మ దగ్గరకి

Son met Mother after 25 Years in Konaseema District: కుటుంబంలో గొడవలు కారణంగా ఓ వ్యక్తి 25 ఏళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆ తల్లి కొడుకు కోసం ఎదురు చూడని రోజంటూ లేదు. వృద్ధురాలు అయిన ఆ తల్లి తాను చనిపోయేలోపు తన కుమారుడిని చూడాలని పరితపించింది. దాంతో వారు ఎన్ని చోట్ల వెతికినా ఫలితం లేదు. కానీ ఇప్పుడు సరిగ్గా రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కొడుకు ఇన్నాళ్లకు అధికారుల చొరవతో తన తల్లిని కలిశాడు. మాటలకందని సంతోషంతో వారిద్దరూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ సంఘటన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని కెే గంగవరం మండలం పామర్రులో చోటు చేసుకుంది.

వివాదాలు రావడంతో ఇంటి నుంచి దూరం: వివరాల్లోకి వెళ్తే పామర్రుకు చెందిన శీలం పద్మిని (80)కి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. కుమార్తెల్లో వాసంశెట్టి సుబ్బలక్ష్మి గుంటూరులో, పితాని వసంత వేమగిరిలోనూ ప్రస్తుతం నివాసం ఉంటున్నారు. 25 ఏళ్ల క్రితం కుటుంబంలో చిన్న చిన్న వివాదాలు రావడంతో కుమారుడు శీలం శ్రీరాములు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. తల్లి పద్మిని ప్రస్తుతం తన చిన్న కుమార్తె వద్ద ఉంటున్నారు. తాను చనిపోయేలోగా కనీసం ఒక్కసారైనా తన కుమారుడిని చూడాలని ఆ తల్లి పరితపించారు.

కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడ వెతికినా శ్రీరాములు ఆచూకీ దొరకలేదు. ఆవేదనతో ఇటీవల జిల్లా కలెక్టర్‌ మహేష్‌కుమార్‌ను తల్లి ఆశ్రయించారు. చలించిన ఆయన పోలీసు సిబ్బందికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రామచంద్రపురం డీఎస్పీ రఘువీర్, ఎస్సై వెంకటనారాయణల సూచనలతో పామర్రు ఎస్సై షేక్‌ జానీబాషా, హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ పెద్దిరెడ్డి నారాయణలు శ్రీరాములు కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించారు.

కువైట్ నుంచి దేశానికి రప్పించి: శ్రీరాములు మొదట విశాఖపట్నంలో ఉండేవాడని, ఆ తరువాత జీవనోపాధి నిమిత్తం కువైట్‌ వెళ్లిపోయాడని తెలుసుకున్నారు. ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి ఎట్టకేలకు దేశానికి రప్పించి తల్లి, కుమారులను కలిపారు. దీంతో ఆ తల్లి ఆనందానికి అవధుల్లేవు. అమ్మా ఇంకా నిన్ను వదిలి ఇంక ఎక్కడికీ వెళ్లనమ్మా అంటూ శ్రీరాములు ఆమెను ఓదారుస్తుంటే బోరున విలపించింది. తల్లి కళ్లు తుడుస్తూ శ్రీరాములూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అధికారులు, పోలీసులకు ఆ కుటుంబీకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

మూడేళ్ల వయసులో వెళ్లి 30 ఏళ్ల తర్వాత వస్తే - నిరాశలో యువకుడు

6 ఏళ్ల వయసులో తప్పిపోయాడు - 13 ఏళ్ల తర్వాత అమ్మ దగ్గరకి

For All Latest Updates

TAGGED:

MISSING MAN RETURN HOME IN PAMARRUMAN RETURN HOME AFTER 25 YEARSSON RETURN HOME AFTER 25 YEARSSON RETURN HOME IN PAMARRUSON MET MOTHER AFTER 25 YEARS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.