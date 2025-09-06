ETV Bharat / state

కుమార్తెకు చేతబడి చేశాడని అనుమానం - తండ్రిని దారుణంగా హతమార్చిన కుమారుడు

రెండు నెలల క్రితం మరణించిన నిందితుని కుమార్తె - తన తండ్రే చేతబడి చేసి హత్య చేయించాడనే అనుమానం - కన్నతండ్రిని దారుణంగా హత్యచేసిన కుమారుడు - నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లాలో ఘటన

Son Killed His Father In Nagar Kurnool
Son Killed His Father In Nagar Kurnool (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 5:14 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read

Son Killed His Father In Nagar Kurnool : తన కూతురును చేతబడి చేసి చంపాడన్న అనుమానంతో తండ్రినే హత్య చేసిన ఘటన నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లా కల్వకుర్తి పట్టణ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. ఈ నెల మూడో తేదీన హత్య జరగగా ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

చేతబడి చేశాడనే అనుమానంతో : పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నాగర్​ కర్నూల్​​ జిల్లా కల్వకుర్తి పట్టణ పరిధిలోని వాసవి నగర్​కు చెందిన బాలయ్య(70) నివాసం ఉంటున్నాడు. అతనికి ఇద్దరు కుమారులు కాగా వారిలో చిన్నవాడు బీరయ్య. రెండు నెలల నెలల క్రితం బీరయ్య కుమార్తె (16) ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. అయితే తన కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణం తన తండ్రి బాలయ్య చేతబడి చేసి ఉంటాడని బీరయ్య అనుమాన పడ్డాడు. దీనితో తన తండ్రిపై పగ పెంచుకున్నాడు. హత్య జరగటానికి రెండు రోజుల ముందు తండ్రి బాలయ్య పశువులు బీరయ్య పొలంలో మేత మేస్తున్నాయని తండ్రి కొడుకుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో బీరయ్య తండ్రిపై మరింత కక్ష పెంచుకున్నాడు.

మృతుడు బాలయ్య
మృతుడు బాలయ్య (ETV)

వాగులో పారవేసి : కాగా బుధవారం వారి పొలంలోనే బీరయ్య తన తండ్రిని కర్రతో తలపై మోది హత్య చేశాడు. అనంతరం ఎవరికీ అనుమానం కలగకుండా బాలయ్య మృతదేహాన్ని తరలించేందుకు పన్నాగం వేశాడు. అచ్చంపేట మండలం రంగాపూర్​కు చెందిన తన బావమరిది కుమారుడి సహాయంతో కారు డిక్కీలోకి ఎక్కించారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు వంగూరు మండలం డిండి చింతపల్లి దుందుభి వాగులో మృతదేహాన్ని పడేశారు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్​కు వెళ్లారు.

ఇంటికి రాకపోవడంతో : అప్పటికే బాలయ్య ఇంటికి రాకపోవడంతో భార్య చంద్రమ్మ పెద్ద కుమారుడు మల్లయ్య కంగారుపడ్డారు. అయితే తండాలో ఏదైనా పని మీద ఎక్కడికైనా వెళ్లి ఉండవచ్చని అనుకున్నారు. ఆరోజు ఉదయం పొలం వద్దకు వెళ్లి చూడగా అక్కడా తన ఆచూకీ కనిపించలేదు. అయితే సమీపంలో ఉన్న సోషల్​ వెల్ఫేర్​ బాలికల వసతిగృహంలోని సిబ్బందిని సంప్రదించి సీసీ కెమెరా దృశ్యాలను పరిశీలించారు. తర్వాత పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు.

లభించిన మృతదేహం : పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. బీరయ్యపై అనుమానం కలిగింది. గాలింపు అతనిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించగా నేరం అంగీకరించాడు. పోలీసులు మృతదేహం కోసం రెండు రోజులపాటు దుందుభి వాగులో వెతకగా శుక్రవారం సాయంత్రం 8:30 సమయంలో ఉప్పునుంతల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కొరటికల్లు గ్రామం వద్ద తలలేని మొండెం లభించింది. ప్రస్తుతం తల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

అనుమానంతోనే ఇంతటి దారుణం: ఈ ఘటనపై బాలయ్య భార్య చంద్రమ్మ స్పందించింది. తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఎలాంటి ఆస్తి తగాదాలు లేవని ఉన్నదంతా పిల్లల కోసం ఇప్పటికే ఖర్చు చేశామని అన్నారు. కేవలం తన మనవరాలి చావుకు తన భర్త కారణమనే అనుమానంతో ఇదంతా చేసి ఉంటాడని ఆమె పేర్కొన్నారు.

" ఉదయం 3:30కు పాలు పితికి వస్తాను అని ఇంటినుంచి బయటకు వెళ్లాడు. ఉదయం 7:00 అవుతున్నా ఇంటికి రాకపోయే సరికి అతనికి ఫోన్ చేస్తే స్విచ్​ ఆప్​ వచ్చింది. ఊర్లో ఎక్కడికైనా వెళ్లిండొచ్చని అనుకున్నాం. తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఎలాంటి ఆస్తి తగాదాలు లేవు. కేవలం తన కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణంతో తన తండ్రే కారణమనే అనుమానంతో బీరయ్య ఇదంతా చేసి ఉంటాడు." - మృతుని భార్య చంద్రమ్మ

కుమారుడిని దారుణంగా చంపిన కన్నతల్లి - 10నెలల తరువాత వీడిన మిస్టరీ

రూ.20 కోసం కన్నతల్లిని హత్య చేసిన కొడుకు

Last Updated : September 6, 2025 at 5:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

చేతబడి నెపంతో తండ్రిని చంపిన తనయుడుFATHER WAS KILLED BY SONFATHER WAS KILLED IN NAGAR KURNOOLNAGAR KURNOOL MURDER CASESON KILLED FATHER DUETO BLACKMAGIC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.