పొలం అమ్మలేదని తండ్రిని చంపిన కొడుకు - ఆపై ఏమీ తెలియనట్లు నటన! - SON KILLED HIS FATHER FOR MONEY

Published : Feb 15, 2025, 10:06 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Son Killed His Father For Money In NTR District : చేతిలో డబ్బుల్లేవ్‌, పొలం అమ్ముదామంటే తండ్రి ఒప్పుకోలేదు, ఇంటి నుంచి బయటకెళ్లి బతకమన్నాడు, ఆయన్నే తుదముట్టిస్తే ఆస్తి అంతా తనదైపోతుందని అనుకున్నాడు ఆ కుమారుడు. అంతే ఒక్క దెబ్బతో తండ్రిని ఎలా మట్టుబెట్టాలో యూట్యూబ్‌లో వెతికాడు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కన్న తండ్రిని విచక్షణా రహితంగా కొట్టి చంపేశాడు. చేసిన నేరం తనపైకి రాకుండా ఉండేందుకు పక్క పొలం రైతుతో ఉన్న వివాదానికి ముడిపెట్టాడు.

అంతేకాదు ఏమీ తెలియనట్లు జాతీయ రహదారిపై ధర్నాకు దిగి, కుటుంబాన్ని సైతం రోడ్డెక్కించాడు. నిందితులను అరెస్టు చేయకుండా పోలీసులు కాలయాపన చేస్తున్నారని ఆరోపణలకు దిగి అందరినీ నమ్మించాడు. అయ్యో పాపం తండ్రి అంటే ఎంతటి ప్రేమో అని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకున్నారు. సానుభూతీ తెలిపారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి తమదైన శైలిలో విచారించి, ఘోరాన్ని బట్టబయలు చేయడంతో అందరూ నిశ్చేష్టులయ్యారు. వేరే దిక్కులేక నేరాన్ని అంగీకరించి కటకటాల పాలైన కర్కశ తనయుడి దురాగతమిది.

మైలవరం ఏసీపీ వై.ప్రసాదరావు తెలిపిన వివరాల మేరకు మైలవరం మండలం మొర్సుమిల్లి శివారు ములకలపెంటకు చెందిన కడియం శ్రీనివాసరావు (57) గత శనివారం అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. అతడి కుమారుడు పుల్లారావు ఫిర్యాదు మేరకు వీరి పక్కపొలం రైతు, అతని గుమస్తాను అనుమానితులుగా పేర్కొని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే రెండ్రోజులు దర్యాప్తు చేశాక శ్రీనివాసరావు కుమారుడి ప్రవర్తన, హత్య జరిగిన రోజు అతని కదలికలపై అనుమానం వచ్చి లోతైన దర్యాప్తు చేశారు. పోలీసులు క్షుణ్నంగా విచారించగా తానే హత్య చేసినట్లు పుల్లారావు ఒప్పుకొన్నాడు.

