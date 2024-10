ETV Bharat / state

తండ్రిని నరికి చంపిన కొడుకు - ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్లాన్​

Son Killed His Father and Tried to Frame it As Accident In Anantapur District : తన భార్యను మందలించాడని ఓ కొడుకు కన్న తండ్రినే అతి కిరాతకంగా నరికి చంపిన ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది. రాయదుర్గం పట్టణంలోని సిద్ధేశ్వర కాలనీకి చెందిన బొమ్మన్న(51)ను కన్న కుమారుడు దారుణంగా హత్య చేశాడు. తన తండ్రి రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందాడని అందరిని నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం బయటపడటంతో కటకటాల పాలయ్యాడు. పోలీసులు, బంధువులు తెలిపిన వివరాల మేరకు బొమ్మన్న, శివమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుటుంబ కలహాలతో తండ్రి, కుమారుడు నాగరాజు తరచూ గొడవ పడేవారు. కోడలు ఆశా ప్రవర్తన సరిగా లేదని ఆయన మందలించారు. దాంతో శనివారం ఉదయం తండ్రి, కుమారుడు ఇద్దరూ ఇంట్లో ఘర్షణ పడ్డారు.

ఆ తర్వాత బొమ్మన్న సరిహద్దులో ఉన్న కర్ణాటక రాష్ట్రం పెదారగుడ్డం గ్రామంలోని వ్యవసాయ తోటకు వెళ్లారు. సాయంత్రం ద్విచక్ర వాహనంలో తన బంధువు సురేష్‌తో కలిసి వస్తుండగా, మల్లాపురం తండా సమీపంలోని మెచ్చిరి రోడ్డులో కుమారుడు నాగరాజు తన స్నేహితుడు పబ్జీతో కలిసి స్కూటీలో ఎదురుపడ్డారు. అక్కడ ఇద్దరూ గొడవ పడ్డారు. కుమారుడు వెంట తెచ్చుకున్న కొడవలితో తండ్రిని నరికాడు. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో రాయదుర్గం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లాడు.