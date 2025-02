ETV Bharat / state

బిడ్డతో గొడవ పెట్టుకుంటున్నాడని కోపం - అల్లుడిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు - SONINLAW MURDERED BY POURING PETROL

Published : Feb 17, 2025, 8:59 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Son in law Murdered By Pouring Petrol In Bhadradri : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తమ కుమార్తెతో గొడవలు పెట్టుకుంటున్నాడనే కోపంతో ఆమె పుట్టింటి వారు అల్లుడిపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించారు. రెండు వారాల కిందట జరిగిన ఈ ఘటనలో గాయపడిన బాధితుడు ఆదివారం మృతి చెందారు. దీనిపై ఈ నెల 11న కేసు నమోదు చేశామని, దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్సై శ్రీకాంత్ తెలిపారు.

ఎస్సై పొడిశెట్టి శ్రీకాంత్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : పాల్వంచ మండలం దంతెలబోర ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన బల్లెం గౌతమ్‌ (24) బీటెక్‌ చదివారు. టేకులపల్లి మండలం రామచంద్రునిపేటకు చెందిన ఎజ్జు కావ్యను మూడేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి రెండేళ్లు, మూడు నెలల వయసున్న ఇద్దరు ఆడ పిల్లలు సంతానం. వివాహానంతరం గౌతమ్‌ ఎలక్ట్రీషియన్‌ పని చేస్తూ భార్యాబిడ్డలను పోషించుకుంటున్నారు. వీరు కొన్నాళ్లుగా ఇదే జిల్లాలోని సుజాతనగర్‌లో నివసిస్తున్నారు. ఐదు నెలలుగా భర్తతో గొడవలు జరుగుతుండటంతో కావ్య పుట్టింటికి వెళ్లింది.

ఆగ్రహంతో పెట్రోల్‌ పోసి : ఈ నెల 2న అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో గౌతమ్‌ అత్తింటికి వెళ్లి, మాట్లాడాలంటూ భార్యను పిలిచారు. ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చిన అత్త అనురాధ, మామ ఎజ్జు వెంకటేశ్వర్లు, వారి కుమారులు సతీశ్, కార్తిక్‌లు గౌతమ్‌ను దుర్భాషలాడారు. ఆగ్రహంతో ఆయనపై పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించారు. మంటల్లో చిక్కుకున్న గౌతమ్‌ పక్కనున్న నీటి తొట్టెలోకి దూకారు. అప్పటికే ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.