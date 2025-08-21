Son In Law Murdered Aunt and Uncle at Gantavarigudem: భార్యను ప్రేమగా చూసుకోకుండా నిత్యం మద్యం సేవించి వేధింపులకు గురి చేసేవాడు. అతని హింస తట్టుకోలేని ఆ ఇల్లాలు పిల్లలతో సహా పుట్టింటికి చేరింది. ఏడాదిగా తన భార్యను కాపురానికి పంపించమంటూ అత్తమామలతో గొడవపడ్డాడు అల్లుడు. తమ బిడ్డను ఏం చేస్తాడో అన్న భయంతో వారు పంపించలేదు. కక్ష కట్టిన ఆ కర్కోటకుడు అత్తమామలనే కత్తితో పొడిచి కిరాతకంగా కడతేర్చాడు. ఈ ఘటన తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని నల్లజర్ల మండలం ఘంటావారిగూడెంలో చోటు చేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే ఏలూరు జిల్లా భీమడోలు మండలం పూళ్ల గ్రామానికి చెందిన ఏకుల బాబురావు కొన్నేళ్ల కిందట ఘంటావారిగూడెంలో ఇల్లు కొనుగోలు చేసి తన కుటుంబ సభ్యులతో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఆయనకు భార్య శారద, కుమారుడు అప్పారావు, కుమార్తె నాగేశ్వరి ఉన్నారు. కుమారుడు అప్పారావు విశాఖపట్నంలో ఉద్యోగరీత్యా ఉంటున్నారు. కుమార్తె నాగేశ్వరిని 10 ఏళ్ల క్రితం దెందులూరు మండలం గంగన్నగూడెం గ్రామానికి చెందిన మరీదు రామకోటేశ్వరరావుకు ఇచ్చి వివాహం చేశారు. బాబురావు, శారద హోటల్ నిర్వహించుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఏడాది కిత్రం భర్త రామకోటేశ్వరరావు వేధింపులు తాళలేక నాగేశ్వరి ఘంటావారిగూడెంలోని తల్లిదండ్రుల వద్దకు ఇద్దరు పిల్లలతోసహా వచ్చి ఉంటోంది.
అత్తమామలపై తరచూ గొడవ: కోటేశ్వరరావు ఘంటావారిగూడెం వచ్చి తన భార్యను కాపురానికి పంపించాలని అత్తమామలపై తరచూ గొడవపడేవాడు. కుమార్తెను పంపిస్తే అల్లుడు చంపేస్తాడనే భయంతో బాబురావు తమ వద్దే ఉంచుకుంటూ హోటల్ పనులు చేసుకుంటున్నారు. బుధవారం హోటల్ పనులు ముగించుకొని బాబురావు, శారద, నాగేశ్వరి ఇంటికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో అల్లుడు రామకోటేశ్వరరావు ద్విచక్రవాహనంపై బాబురావు ఇంటికి వచ్చి దుర్భాషలాడుతూ ఇంటి బయట పిచ్చిమొక్కలు తీస్తున్న అత్తను (47) తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో గొంతుపై పొడిచాడు. ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. అరుపులు విని బయటకు రాబోతున్న బాబురావును (58) మెడ, పొట్టపై పొడవడంతో తీవ్ర రక్తస్రావంతో అతను కూడా అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
తల్లిదండ్రులను కళ్ల ఎదుటే కిరాతకంగా తన భర్త చంపడం చూసిన భయంతో వణికిపోయారు నాగేశ్వరి. ఆమెపైనా దాడి చేసేందుకు కోటేశ్వరరావు ప్రయత్నించడంతో భయంతో ఇంటి లోపలికి వెళ్లి తలుపు గెడ పెట్టి ప్రాణాలు దక్కించుకుంది. ఈ దారుణ ఘటనతో స్థానికులు నల్లజర్ల పోలీసులు ఫిర్యాదు చేశారు కొవ్వూరు డీఎస్పీ, నల్లజర్ల పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వచ్చి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అత్తమామలను అతి దారుణంగా పొడిచి చంపిన తర్వాత నిందితుడు రామకోటేశ్వరావు పరారయ్యాడు.
అప్పటివరకు తమకు వివిధ టిఫిన్లు అందించిన దంపతుల్ని వారి అల్లుడే దారుణంగా హతమార్చడంతో గ్రామస్థులు తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు. దారుణానికి ఒడిగట్టిన కిరాతకుడని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు.
