మేనమామకు అల్లుడి లేఖ - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ - అందులో ఏముందంటే? - SON IN LAW LETTER TO UNCLE

Published : May 30, 2025 at 2:25 PM IST

Son in Law Letter to Uncle in WhatsApp : ఇటీవల పదో తరగతి పూర్తి చేసుకున్న మేనల్లుడు నిత్యం మొబైల్​ ఫోన్​లో సోషల్​ మీడియాలో రీల్స్​ చూస్తూ గడుపుతుండటంతో, అతడిని కళాశాలలో చేర్పించనని తన మేనమామ హెచ్చరించారు. దీంతో అలవాటు మార్చుకున్న అల్లుడు మొబైల్​ ఫోన్​కు దూరంగా ఉంటానని, తనను కాలేజీలో చేర్పించాలని కోరుతూ మేనమామకు పేపర్​పై లేఖ రాసి దానిని వాట్సాప్‌లో పెట్టడంతో అది వైరల్‌గా మారింది.

అసలు ఏమైందంటే : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన మేడ విజయ భాస్కర్‌ ప్రస్తుతం కరీంనగర్‌ రూరల్‌ అబ్కారీ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఎస్సైగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. విజయ భాస్కర్ అక్క సంతోష ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రాజన్నపేటలో నివాసం ఉంటున్నారు. బావ ఉపాధి కోసం గల్ఫ్‌ వెళ్లారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉంది. చదువుల విషయంలో మేనమామ ఎస్సై విజయ్‌భాస్కర్‌ నిరంతరం వారికి మార్గదర్శనం చేస్తుంటారు.