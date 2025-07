ETV Bharat / state

తిరుపతి జిల్లాలో దారుణం - అత్తను చంపిన అల్లుడు - SON IN LAW KILLED AUNTY

Son In Law Killed Aunty in Tirupati District ( Eenadu )

Murder For Aunty Not Sending Wife To Husband House in Tirupati District: భార్యాభర్తల మధ్య ఏం జరిగిందో తెలియదు. భార్య భర్తకు దూరంగా తల్లిగారింట్లోనే ఉంటోంది. భర్త ఎన్నోసార్లు కాపురానికి రావాలని కోరాడు. అయినా రాలేదు. కుమార్తెను కాపురానికి పంపాలని అత్తను సైతం కోరాడు. అయినా ఫలితం లేదు. దీంతో అత్తపై కోపం పెంచుకున్నాడు. తన కాపురానికి అత్తనే అడ్డు అని భావించాడు. ఇంకేముంది అత్తను అతికిరాతకంగా నరికి చంపేశాడు. ఈ ఘటన తిరుపతి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

అత్తను కత్తితో పొడిచి చంపిన అల్లుడు: తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మండలం అయ్యపరెడ్డిపాలెంలో కొన్నేళ్లుగా భార్యను తనతో కాపురానికి పంపడం లేదని అత్త చెంగమ్మ (47)పై అల్లుడు వెంకయ్య కక్షగట్టాడు. ఓ పథకం ప్రకారం అత్తను చంపేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అందుకు తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడతానని అత్త చెంగమ్మ (47) తో ఫోన్‌లో బెదిరించే ప్రయత్నం చేశాడు. అత్త వారించే సరికి ఆమెను మాట్లాడాలని అయ్యపరెడ్డిపాలేనికి రప్పించాడు. అక్కడకు వచ్చిన అత్త చెంగమ్మతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో అత్తను అతి క్రూరంగా కత్తితో పొడిచి చంపాడు. ఆ తర్వాత ఎవరికీ ఏ విధమైనా అనుమానం రాకుండా మృతదేహాన్ని స్వర్ణముఖి నదీ తీరంలో పూడ్చిపెట్టాడు.

అల్లుడిని కలిసేందుకు వెళ్లిన అత్త చెంగమ్మ ఎంతకూ రాకపోయేసరికి బంధువులు, గ్రామస్థులు అల్లుడి వెంకయ్యపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. చెంగమ్మను ఏం చేశావని నిలదీశారు. దీంతో అత్తను చంపి పూడ్చిపెట్టిన విషయం ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ఇదే విషయాన్ని గ్రామస్థులు పోలీసులకు సమాచారమందించి, వెంకయ్యను వారికి అప్పగించారు. దీనిపై నాయుడుపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.