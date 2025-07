ETV Bharat / state

దృశ్యం సినిమా ప్రేరణతో అత్తను చంపిన అల్లుడు - SONINLAW MURDERED HIS AUNT

Soninlaw Murdered his Aunt at Siddipet ( ETV )

Published : July 12, 2025 at 5:41 PM IST



Son in law Murdered his Mother in law : దృశ్యం 2 సినిమా ప్రేరణతో ఓ వ్యక్తి సొంత అత్తను హత్య చేశాడు. ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం హత్య చేయించిన సంఘటన సిద్దిపేట జిల్లాలో తొగుట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే, సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో సీపీ అనురాధ కేసు వివరాలు తెలిపారు. తొగుట మండలంలోని పెద్ద మాసాన్ పల్లి గ్రామానికి చెందిన వెంకటేష్ తన అత్తమ్మ రామవ్వ పేరు మీద మార్చి నెలలో పోస్టాఫీస్, ఎస్బీఐలో ఇన్సూరెన్స్​లు చేయించాడు.

పొలం దగ్గర పని ఉందని : ఆపై జులై 7న పొలం దగ్గర పని ఉందని ఎలక్ట్రీషియన్ వస్తారని, ట్రాన్స్ ఫార్మర్ వేస్తారని ఆమెకు చేప్పాడు. దానికి ఆమె సంతకం కావాలని తనను పొలానికి తీసుకెళ్లాడు. ఆమెను ఓ చోటులో ఉండమని అల్లుడు వెళ్లాడు. కాసేపటికి ఓ కారు ఆమెను ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆమె మరణించింది. తర్వాత ఆమె అల్లుడు తిరిగి వచ్చాక ఆమెను చూశాడు. 100కి ఫోన్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు.

దృశ్యం సినిమా ప్రేరణతో అత్తను చంపిన అల్లుడు (ETV)

పథకం ప్రకారం కారుతో గుద్ది : కాగా సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఆమెను థార్ వాహనం ఢీకొన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కారు విషయం ఆరా తీయగా దానిని ఓ వ్యక్తి అద్దెకు తీసుకుని వాహనం నడిపినట్టు తెలిసింది. కాగా ఆ అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి పథకం వేసిన అల్లుడికి సోదరుడు కావడంతో అనుమానం వచ్చింది. ఆపై ఆరా తీయగా అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ కలిసి ఆమెను పథకం ప్రకారం హత్య చేసినట్టు పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్​లో తేలింది.