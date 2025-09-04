ETV Bharat / state

బతికున్న తల్లి చనిపోయిందని - ఆస్తి కోసం కుమారుడు ఆడిన నాటకం - FAKE DEATH CERTIFICATE FOR PROPERTY

తల్లి పేరిట ఉన్న ఇంటిని అమ్మేందుకు అక్రమాలకు తెరలేపిన కుమారుడు - తల్లిపేరిట నకిలీ డెత్​ సర్టిఫికెట్​ను సృష్టించి ఆమె స్థలాన్ని అమ్మేసిన వైనం - దీనిపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితురాలు

FAKE DEATH CERTIFICATE FOR PROPERTY
FAKE DEATH CERTIFICATE FOR PROPERTY (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read

Man Fabricated Mother Death certificate For Property : కాలంతో పాటు మమతానురాగాలు, అనుబంధాలు క్రమంగా దూరమవుతున్నాయి. ఆస్తుల కోసం కొంతమంది అనురాగాలు మరిచి, నవమాసాలు కనిపెంచి, పెద్దచేసిన తల్లిదండ్రులను ఆదరించడం లేదు. వృద్ధాప్యంలో వారి ఆలనాపాలనా చూసుకోవట్లేదు. ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్న ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వృద్ధాప్యంలో చేదోడు వాదోడుగా ఉండాల్సిన కుమారుడు తల్లికి ఆస్తిగా ఉన్న ఇంటిని అమ్ముకునేందుకు ఏకంగా అక్రమాలకు తెరలేపాడు. తన బాధ్యతను విస్మరించి బతికున్న తల్లినే చనిపోయినట్లుగా తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలు(డెత్​ సర్టిఫికెట్) సృష్టించి ఆమె ఉంటున్న ఇంటిని అమ్మేశాడు. ఈ అమానవీయ ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రామన్నపేట మండలం మునిపంపుల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో బాధితురాలు తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ అధికారులను, గ్రామపెద్దలను, పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

స్థానికుల తెలిపిన వివరాల మేరకు : మునిపంపుల గ్రామానికి చెందిన కల్లూరి ఆండాళ్లు(70)కు ముగ్గురు సంతానం. కుమారుడు కల్లూరి వెంకటేశం పాటు మరో ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. వీరందరికీ పెళ్లిళ్లు చేశారు. కుమారుడు వెంకటేశం చిట్యాలలో నివాసం ఉంటుండగా, వృద్ధురాలు మాత్రం స్వగ్రామంలోనే జీవనం సాగిస్తోంది. అయితే ఈ క్రమంలోనే తల్లి పేరిట ఉన్న ఇంటిస్థలంపై కుమారుడి కన్నుపడింది. ఆమె ఇంటి స్థలాన్ని అమ్మాలని చూసిన వెంకటేశం తల్లి మృతి చెందిందని అక్రమ పద్ధతిలో మరణ ధ్రువీకరణ(డెత్​ సర్టిఫికెట్​), ఇంటి యాజమాన్య ధ్రువీకరణ పత్రాలను 16 అక్టోబరు 2024లో సృష్టించాడు. ఈ విధంగా తయారు చేసిన తప్పుడు డాక్యుమెంట్లతో చిట్యాలకు చెందిన తోటకూరి సంధ్యారాణికి రూ.4 లక్షలకు విక్రయించాడు. నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో రామన్నపేట సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ ఆఫీసులో 13వ తేదీన నవంబరు 2024లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించాడు.

గ్రామ పెద్దలు, ఎంపీడీవోకు ఫిర్యాదు చేసిన వృద్ధురాలు : ఇదిలా ఉండగా వృద్ధురాలు ఇటీవల ఇంటి పన్ను(హౌస్​ ట్యాక్స్​) చెల్లించేందుకు గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్లగా ఇల్లు సంధ్యారాణి పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ అయినట్లు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది చెప్పడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. జరిగిన మోసాన్ని గుర్తించిన వృద్ధురాలు, పలువురు గ్రామ పెద్దలు, ఎంపీడీవోకు(మండల పరిషత్ డెవలప్​మెంట్​ అధికారి), పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

ఫోర్జరీ చేసిన బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు : పంచాయతీ కార్యదర్శి ఫోర్జరీతో మరణ, ఇంటి యాజమాన్య ధ్రువీకరణ పత్రాలను పొంది అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించిన కల్లూరి వెంకటేశంతో పాటు అనంతరెడ్డి, బెదరకోట లక్ష్మణ్, తోటకూరి సంధ్యారాణిలపై చర్యలు తీసుకోవాలని మునిపంపుల గ్రామ కార్యదర్శి యన్‌.వెంకటేశం బుధవారం లోకల్​ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించి ఎస్సై డి.నాగరాజు మాట్లాడుతూ ఫిర్యాదు అందిందని, దీనిపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. వృద్ధాప్యంలో తల్లి ఆలనా పాలనా చూసుకోవాల్సింది పోయి ఆమె పేరిట ఉన్న ఇంటిని అమ్మిన కుమారుడి ఘటనతో స్థానికంగా చర్చ జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు పలుచోట్ల జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆస్తుల కోసం రక్తసంబంధాలని కూడా చూడకుండా దాడులకు పాల్పడటం లాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

బుడ్డోళ్ల బర్త్​ సర్టిఫికెట్​లో తల్లిదండ్రుల పేర్లకు బదులు - అవ్వా, తాతయ్య పేర్లు - ఇదేక్కడి మోసంరా బాబూ!!

ఆస్తి కోసం ఇంటి నుంచి గెంటేసిన కొడుకు - భూమి ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులతో తగాదా!

Man Fabricated Mother Death certificate For Property : కాలంతో పాటు మమతానురాగాలు, అనుబంధాలు క్రమంగా దూరమవుతున్నాయి. ఆస్తుల కోసం కొంతమంది అనురాగాలు మరిచి, నవమాసాలు కనిపెంచి, పెద్దచేసిన తల్లిదండ్రులను ఆదరించడం లేదు. వృద్ధాప్యంలో వారి ఆలనాపాలనా చూసుకోవట్లేదు. ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్న ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వృద్ధాప్యంలో చేదోడు వాదోడుగా ఉండాల్సిన కుమారుడు తల్లికి ఆస్తిగా ఉన్న ఇంటిని అమ్ముకునేందుకు ఏకంగా అక్రమాలకు తెరలేపాడు. తన బాధ్యతను విస్మరించి బతికున్న తల్లినే చనిపోయినట్లుగా తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలు(డెత్​ సర్టిఫికెట్) సృష్టించి ఆమె ఉంటున్న ఇంటిని అమ్మేశాడు. ఈ అమానవీయ ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రామన్నపేట మండలం మునిపంపుల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో బాధితురాలు తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ అధికారులను, గ్రామపెద్దలను, పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

స్థానికుల తెలిపిన వివరాల మేరకు : మునిపంపుల గ్రామానికి చెందిన కల్లూరి ఆండాళ్లు(70)కు ముగ్గురు సంతానం. కుమారుడు కల్లూరి వెంకటేశం పాటు మరో ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. వీరందరికీ పెళ్లిళ్లు చేశారు. కుమారుడు వెంకటేశం చిట్యాలలో నివాసం ఉంటుండగా, వృద్ధురాలు మాత్రం స్వగ్రామంలోనే జీవనం సాగిస్తోంది. అయితే ఈ క్రమంలోనే తల్లి పేరిట ఉన్న ఇంటిస్థలంపై కుమారుడి కన్నుపడింది. ఆమె ఇంటి స్థలాన్ని అమ్మాలని చూసిన వెంకటేశం తల్లి మృతి చెందిందని అక్రమ పద్ధతిలో మరణ ధ్రువీకరణ(డెత్​ సర్టిఫికెట్​), ఇంటి యాజమాన్య ధ్రువీకరణ పత్రాలను 16 అక్టోబరు 2024లో సృష్టించాడు. ఈ విధంగా తయారు చేసిన తప్పుడు డాక్యుమెంట్లతో చిట్యాలకు చెందిన తోటకూరి సంధ్యారాణికి రూ.4 లక్షలకు విక్రయించాడు. నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో రామన్నపేట సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ ఆఫీసులో 13వ తేదీన నవంబరు 2024లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించాడు.

గ్రామ పెద్దలు, ఎంపీడీవోకు ఫిర్యాదు చేసిన వృద్ధురాలు : ఇదిలా ఉండగా వృద్ధురాలు ఇటీవల ఇంటి పన్ను(హౌస్​ ట్యాక్స్​) చెల్లించేందుకు గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్లగా ఇల్లు సంధ్యారాణి పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ అయినట్లు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది చెప్పడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. జరిగిన మోసాన్ని గుర్తించిన వృద్ధురాలు, పలువురు గ్రామ పెద్దలు, ఎంపీడీవోకు(మండల పరిషత్ డెవలప్​మెంట్​ అధికారి), పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

ఫోర్జరీ చేసిన బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు : పంచాయతీ కార్యదర్శి ఫోర్జరీతో మరణ, ఇంటి యాజమాన్య ధ్రువీకరణ పత్రాలను పొంది అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించిన కల్లూరి వెంకటేశంతో పాటు అనంతరెడ్డి, బెదరకోట లక్ష్మణ్, తోటకూరి సంధ్యారాణిలపై చర్యలు తీసుకోవాలని మునిపంపుల గ్రామ కార్యదర్శి యన్‌.వెంకటేశం బుధవారం లోకల్​ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించి ఎస్సై డి.నాగరాజు మాట్లాడుతూ ఫిర్యాదు అందిందని, దీనిపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. వృద్ధాప్యంలో తల్లి ఆలనా పాలనా చూసుకోవాల్సింది పోయి ఆమె పేరిట ఉన్న ఇంటిని అమ్మిన కుమారుడి ఘటనతో స్థానికంగా చర్చ జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు పలుచోట్ల జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆస్తుల కోసం రక్తసంబంధాలని కూడా చూడకుండా దాడులకు పాల్పడటం లాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

బుడ్డోళ్ల బర్త్​ సర్టిఫికెట్​లో తల్లిదండ్రుల పేర్లకు బదులు - అవ్వా, తాతయ్య పేర్లు - ఇదేక్కడి మోసంరా బాబూ!!

ఆస్తి కోసం ఇంటి నుంచి గెంటేసిన కొడుకు - భూమి ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులతో తగాదా!

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE DEATH CERTIFICATE FOR PROPERTYSON EFFORTS FOR MOTHER PROPERTYఆస్తికోసం నకిలీ డెత్​ సర్టిఫికెట్SON CREATES FAKE DEATH CERTIFICATEFAKE DEATH CERTIFICATE FOR PROPERTY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.