వివాహేతర సంబంధం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలిగొంది - కన్నతండ్రినే చంపిన కుమారుడు

వివాహేతర సంబంధంపై ప్రశ్నించినందుకు భార్యపై దాడి చేసిన వ్యక్తి - అడ్డువచ్చిన తండ్రిని కొట్టి చంపేసిన తనయుడు సురేష్ - నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేసి కటకటాల్లోకి నెట్టిన పోలీసులు

Son kills Father in Warangal District
Son kills Father in Warangal District (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Son kills Father in Warangal District : మద్యం మహమ్మారి పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చు పెడుతోంది. వివాహేతర సంబంధాలు తోడవడంతో కాపురాలు ఆగం అవుతున్నాయి. తాగిన మత్తులో విచక్షణ మరిచిపోయి రాక్షసుల్లా మారుతున్నారు. కని, పెంచిన మమకారం సైతం కనుమరుగైపోతుంది. తల్లిదండ్రులపైనే చేయి చేసుకుని దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. పరస్త్రీ వ్యామోహంలో కట్టుకున్న భార్యకు నరకాన్ని చూపెడుతున్నారు. వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట పరిధిలో జరిగిన ఘటనే ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.

వివరాల్లోకి వెళితే : వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గుబ్బేడి తండాలో దారుణం జరిగింది. కన్న తండ్రినే తనయుడు దారుణంగా హత్య చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళితే వర్ధన్నపేటకు చెందిన సపావత్ రాజు భవన కార్మికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. అతని కుమారుడు సపావత్ సురేష్‌ తొలుత హోటళ్లలో పనిచేసేవాడు. కొన్నాళ్లకు ఆ పని మానేసి ఆటో నడుపుతున్నాడు. సురేష్‌కి ఆరేళ్ల క్రితం తాళ్లకుంట తండాకు చెందిన మౌనిక అనే యువతితో వివాహమైంది. వీరికి ముగ్గురు సంతానం. హాయిగా కాపురం సాగిపోతున్న తరుణంలో సురేష్‌కు మరో యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. అదికాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది.

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుతొలగించుకోవాలని : సురేష్‌ మరో యువతితో సంబంధం కొనసాగించడంతో మౌనిక భర్తను నిలదీసింది. కాపురానికి రానంటూ పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఈ విషయం పెద్దమనుషుల దాకా వెళ్లింది. వాళ్లు పంచాయితీ చేసి రాజీ కుదిర్చారు. సురేష్ తన భార్యను తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. భర్తలో మార్పు వచ్చినందుకు మౌనిక, సురేష్ తండ్రి రాజు ఎంతో సంతోషపడ్డారు. కానీ వారి సంతోషం ఎంతోకాలం నిలువలేదు.

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నారని పెంచిన తండ్రిని, తాళి కట్టిన భార్యను హతమార్చాలని సురేష్ పథకం పన్నాడు. వీరిద్దరి అడ్డు తొలగిస్తే వివాహేతర సంబంధాన్ని ఇంకెవరూ ప్రశ్నించలేరని భావించాడు. ఈ క్రమంలోనే వివాహేతర సంబంధంపై మరోసారి భార్యాభర్తల మధ్య పెద్దగొడవ జరిగింది. భార్యను విచక్షణారహితంగా కొట్టిన సురేష్‌ అడ్డు వచ్చిన తండ్రినీ చితకబాదాడు. వృద్దుడైన సపావత్ రాజు దెబ్బలు తాళలేక స్పృహ కోల్పోయాడు. మౌనిక ఇరుగుపొరుగు వారిని పిలవడానికి బయటకు పరిగెత్తింది. అయినా కసి చల్లారని సురేష్ తండ్రిని చంపేశాడు.

నిందితుడుని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు : రాజు కుమార్తె ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడిని వర్ధన్నపేట బస్టాండ్‌లో అరెస్ట్ చేశారు. ఆది నుంచీ నిందితుడు సురేష్‌ ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగానే ఉండేదని అతడి బంధువులు తెలిపారు. అతడిని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతున్నారు. మద్యానికి బానిసై చెడు సావాసాలు చేస్తూ సురేష్ పచ్చని తన కాపురాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు. పెళ్లై భార్యాపిల్లలున్నా పరాయి స్త్రీ మోజులో పడి కన్నతండ్రినే హతమార్చాడు. చేసిన తప్పునకు ఇప్పుడు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు.

"భార్యాభర్తలు తరచూ గొడవపడేవారు. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని భార్యను ఎందుకు కొడుతున్నావని అడిగితే తనకు అడ్డుగా ఉంటున్నారని చెప్పి చంపాలనే ఉద్దేశంతో తండ్రిని ఛాతిలో పిడుగుద్దులు గుద్ది పక్కకు ఒక ఊయల ఉంటే ఆ చీరతో గొంతు బిగించి, చనిపోయాక అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు"- అంబటి నర్సయ్య, ఏసీపీ, వర్ధన్నపేట

