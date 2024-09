ETV Bharat / state

గూగుల్‌ మ్యాప్‌ గుర్తించని వరద - స్పందించిన అధికారులు- తల్లీ, కొడుకు సేఫ్​ - Google Map mistake vijayawada

Son And Mother Stuck in Flood by Using Google Map to Reach Vijayawada : గూగుల్‌ మ్యాప్‌ను నమ్ముకొని విజయవాడకు వెళ్లాలనుకున్న ఓ యువకుడు తన తల్లితో కలిసి వరదలో చిక్కుకుపోయిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. కారు చుట్టూ వరద, తలుపులు లాక్‌ పడి బయటకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఆ యువకుడు కంట్రోల్‌ రూమ్‌ సాయం కోరాడు. అధికారులు వేగంగా స్పందించి స్థానికుల సాయంతో కాపాడారు.



విజయవాడ రూరల్‌ మండలం నున్నకు చెందిన కైలే గౌతమ్‌ విజయవాడలో పీజీ వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. పది రోజులుగా వరద కారణంగా సొంతింటికి వెళ్లడం కుదరని గౌతమ్‌ యనమలకుదురులోని బంధువులు, స్నేహితుల గదిలో ఉంటూ కాలం వెళ్లదీస్తూ వస్తున్నారు. శుక్రవారం వాతావరణం తెరిపినివ్వడంతో ధైర్యం చేసి గన్నవరం మండలం పురుషోత్తపట్నం మీదుగా నున్న వెళ్లిన గౌతమ్‌ తిరిగి తల్లి రమా కుమారితో కలిసి గూగుల్‌ మ్యాప్‌ సాయంతో విజయవాడకు బయలుదేరారు. ఆ మ్యాప్‌ సావరగూడెం- కేసరపల్లి మీదుగా చూపడంతో ఆ మార్గంలో వరద వస్తుందన్న విషయం తెలియని గౌతమ్‌ తన కారుతో 150 మీటర్ల దూరం ముందుకొచ్చారు. వరద ఎక్కువగా ఉండటంతో కారు సడన్‌గా ఆగిపోవడంతో తలుపులు తీసేందుకు యత్నించారు.

