దానా తుపాన్ హెచ్చరికలు - పలు రైళ్లు రద్దు

Some Trains Cancellation Due to Dhana Cyclone in Andhra Pradesh : తూర్పు బంగాళాఖాతంలో బుధవారం సాయంత్రానికి తుపాను ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది 24వ తేదీన పూరి-పశ్చిమ బెంగాల్ తీరం సమీపంలో అతి తీవ్ర తుపానుగా తీరం దాటుతుంది. అతి తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే సమయంలో తీరం వెంబడి 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్లు బలమైన ఈదురు గాలులు ఉంటాయి. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు. ఇలాంటి సమయంలో రైల్వే శాఖ అప్రమత్తమైంది. దానా తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో 23, 24, 25 తేదీలలో ఈస్ట్​-కోస్ట్​ పరిధిలో పలు రైళ్లను రద్దు చేసింది.

23వ తేదీ రద్దైన రైళ్ల వివరాలు

1. రైలు నం. 22503 కన్నియాకుమారి- దిబ్రూఘర్ ఎక్స్‌ప్రెస్

2. రైలు నం. 12514 సిల్చార్-సికింద్రాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్

3. రైలు నెం. 17016 సికింద్రాబాద్-భువనేశ్వర్ విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్

4. రైలు నం. 12840 MGR చెన్నై సెంట్రల్- హౌరా మెయిల్ ఎక్స్‌ప్రెస్

5. రైలు నం. 12868 పుదుచ్చేరి-హౌరా ఎక్స్‌ప్రెస్

6. రైలు నం. 22826 MGR చెన్నై సెంట్రల్- షాలిమార్ ఎక్స్‌ప్రెస్

7. రైలు నం. 12897 పుదుచ్చేరి-భువనేశ్వర్ ఎక్స్‌ప్రెస్

8. రైలు నం. 18464 KSR బెంగళూరు-భువనేశ్వర్ ప్రశాంతి ఎక్స్‌ప్రెస్

9. రైలు నం. 11019 CST ముంబై-భువనేశ్వర్ కోణార్క్ ఎక్స్‌ప్రెస్

10. రైలు నం. 12509 SMV బెంగళూరు- గౌహతి ఎక్స్‌ప్రెస్

11. రైలు నం. 18046 హైదరాబాద్- హౌరా ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్

12. రైలు నెం. 12704 సికింద్రాబాద్-హౌరా ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్

13. రైలు నం. 22888 SMVT బెంగళూరు- హౌరా హమ్‌సఫర్ ఎక్స్‌ప్రెస్

14. రైలు నం. 12864 SMVT బెంగుళూరు- హౌరా SF ఎక్స్‌ప్రెస్

15. రైలు నం. 09059 సూరత్-బ్రహ్మాపూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్

16. రైలు నం. 12552 కామాఖ్య- SMV బెంగళూరు AC ఎక్స్‌ప్రెస్

17. రైలు నం. 22504 దిబ్రూఘర్- కన్నియాకుమారి వివేక్ ఎక్స్‌ప్రెస్

18. రైలు నం. 22973 గాంధీధామ్- పూరీ ఎక్స్‌ప్రెస్

24వ తేదీ రద్దైన రైళ్ల వివరాలు

1. రైలు నెం. 03429 సికింద్రాబాద్-మాల్దా టౌన్ ప్రత్యేక ఎక్స్‌ప్రెస్

2. రైలు నెం. 06087 తిరునెల్వేలి- షాలిమార్ ప్రత్యేక ఎక్స్‌ప్రెస్

3. రైలు నం.12703 హౌరా-సికింద్రాబాద్ ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్

4. రైలు నం. 22603 ఖరగ్‌పూర్-విల్లుపురం SF ఎక్స్‌ప్రెస్

5. రైలు నం. 18045 షాలిమార్-హైదరాబాద్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్

6. రైలు నం. 22851 సంత్రాగచ్చి- మంగళూరు సెంట్రల్ వివేక్ ఎక్స్‌ప్రెస్

7. రైలు నం. 12841 షాలిమార్ - MGR చెన్నై సెంట్రల్ కోరమండల్ ఎక్స్‌ప్రెస్

8. రైలు నెం. 12663 హౌరా-తిరుచ్చిరాపల్లి SF ఎక్స్‌ప్రెస్

9. రైలు నం. 12863 హౌరా- SMVT బెంగళూరు SF ఎక్స్‌ప్రెస్

10. రైలు నం. 18047 షాలిమార్-వాస్కోడగామా ఎక్స్‌ప్రెస్

11. రైలు నం. 12839 హౌరా- MGR చెన్నై సెంట్రల్ మెయిల్

12. రైలు నం. 22644 పాట్నా- ఎర్నాకులం ఎక్స్‌ప్రెస్

13. రైలు నం. 06090 సంత్రాగచ్చి- MGR చెన్నై సెంట్రల్ స్పెషల్ ఎక్స్‌ప్రెస్

14. రైలు నం. 18117 రూర్కెలా-గుణపూర్ రాజ్య రాణి ఎక్స్‌ప్రెస్

15. రైలు నం. 08421 కటక్- గుణుపూర్ MEMU