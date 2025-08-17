Police Violated Rules in AP : చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవారిని, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించేవారికి అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన పోలీసులే దారి తప్పుతున్నారు. కొందరు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అక్రమార్కులతో చేతులు కలిపి అడ్డంగా దోచుకుంటున్నారు. పోలీస్స్టేషన్ పరిధినే ఇష్టారాజ్యంగా చేసుకొని దందాలు సాగిస్తున్నారు. అవినీతే తమ ప్రథమ కర్తవ్యంగా దోచేస్తున్నారు.
అరాచకాలతో విర్రవీగుతున్న వారి పట్ల స్వామిభక్తి ప్రదర్శిస్తూ రాజకీయ అండతో పేట్రేగిపోతున్నారు. ఇలా కృష్ణా జిల్లాలో ఏళ్లుగా పాతుకుపోతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని పోలీస్స్టేషన్లలో పాతుకుపోయి ఉన్నతాధికారులను సైతం తమ దారికి తెచ్చుకుంటున్నారు. బాధితులకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యతను విస్మరిస్తున్నారు. తమ దందాల కోసం కొన్ని కేసులకు సామాజిక, రాజకీయ రంగు పులిమే స్థాయికి దిగజారారు.
Police Corruption in AP : రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి హత్య కేసు వరకు నేరం ఏదైనా సరే పోలీసులకు మామూళ్లు అందాల్సిందే. అన్యాయం జరిగిందని పోలీస్స్టేషన్కు వస్తే సెటిల్మెంట్ చేయడం అవతలి వ్యక్తులను బెదిరించి అందినకాడికి దండుకుంటున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కీలక కేసుల్లో నిందితులను తప్పించేందుకు ఆధారాలను సైతం కప్పిపుచ్చుతున్నారు. బందరులో పలు ఠాణాల్లో ఇలాంటి అవినీతి కార్యాకలాపాలు శ్రుతిమించుతున్నా ఉన్నతాధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించడం విడ్డూరం.
మామూళ్ల మత్తులో బాధ్యత చిత్తు : బందరులోని కొన్నిచోట్ల సిగరెట్ దొరికినంత సులువుగా గంజాయి లభిస్తోంది. కోడి పందేలు, ఇతర జూద క్రీడలకు హద్దే లేదు. ఇంత బహిరంగంగా చట్టవ్యతిరేక పనులు జరగడంలో చిలకలపూడి పోలీస్స్టేషన్లో పలువురు సిబ్బంది సహకారం ఉందనే ఆరోపణలు దండిగానే వినిపిస్తున్నాయి. రాజకీయ నేతలు వారి పీఏలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలకు చెందిన కొందరికి బంటుల్లా వ్యవహరిస్తూ శాఖాపర రహస్య సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్న ఆరోపణలు లేకపోలేదు.
- మచిలీపట్నంలో కొన్ని నెలల కిందట ఇంటి సీసీ కెమెరా వైర్లు కత్తిరించి వడ్డీ వ్యాపారిని హతమార్చిన కేసులో కీలక ఆధారాలను పక్కన పెట్టారు. హత్య చేసిన వారితోపాటు నేరానికి ప్రేరేపించిన హతుని సన్నిహితులను కాపాడేందుకు పోలీస్స్టేషన్కు చెందిన ఓ ఉన్నతాధికారికి రూ.లక్షల్లో ముడుపులు అందాయని తెలిసింది. కీలకమైన సీసీ ఫుటేజీ దాచిపెట్టి కేసు పక్కదారిపట్టించి అనుమానితులను కాపాడారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
- తాజాగా ఇద్దరు మేజర్ల ప్రేమ వ్యవహారంలో ఓ ఉన్నతాధికారి, సిబ్బంది ఆడిన ఆట రాజకీయ పక్షాల మధ్య చిచ్చు రేపింది. ఓ కానిస్టేబుల్ చట్టవిరుద్ధంగా ప్రవర్తించిన ఆధారాలున్నా అతనిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోకుండా ట్రాఫిక్కు బదలాయించారు.
- నగరంలో ఓ వైద్యుని ఇంటి వద్ద రేషన్ బియ్యాన్ని రైస్మిల్లుకు తరలించేందుకు సిద్ధంగా ఉంచిన వాహనాన్ని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అయితే ఆ రైస్మిల్లుపై కేసు నమోదు కాకుండా చూస్తామని రూ.2 లక్షలు దండుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీ మచిలీపట్నం కేంద్రంగా నకిలీ కరెన్సీ నోట్ల ముద్రణ వ్యవహారంలో అసలు నిందితుడిని కాపాడేందుకు కేసు నీరుగార్చారనే విమర్శలున్నాయి.
- పోక్సో కేసులో నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు హైదరాబాద్ వెళ్లిన ఓ కానిస్టేబుల్ ఎస్సైకి తెలియకుండా రూ.50,000లు దండుకున్నాడు. బైక్ సీజ్ చేసేటప్పుడు మరో రూ.5000లు తీసుకున్నాడు. ఇందులో ఏసీ షాపు వ్యక్తి ప్రమేయం ఉందని కొత్త ఏసీ ఇవ్వాలని బెదిరించాడు.
- బందరు పరిధిలో పోలీస్ శాఖ కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి హాజరయ్యారు. అక్కడ ప్రతిపక్షాలు గొడవ చేసే అవకాశాన్ని ఓ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని ఉన్నతాధికారే కల్పించినట్లు ఆధారాలున్నా ఆయనపై చర్యలు తీసుకోలేదు. సంబంధం లేని మరో అధికారిని సస్పెండ్ చేశారు. అయితే దీని వెనుక ఆంతర్యమేంటో బోధపడలేదు. ఇదే ఠాణాలో పోక్సో కేసులో నిందితుడైన ఓ విశ్రాంతి ఉద్యోగిని కాపాడేందుకు పోలీసులు వివరాలను రహస్యంగా ఉంచారు. ఈ క్రమంలో వారి ప్రయత్నం బెడిసికొట్టడంతో అభాసుపాలయ్యారు.
రక్షించాల్సిన పోలీసే రాంగ్ రూట్ - లవర్స్ కనిపిస్తే చాలు - అందినకాడికి దోచుకోవడమే
