ఇక్కడ మందుల దుకాణాల్లో ప్రిస్క్రిప్షన్‌ అవసరం లేదు! - ఏ ట్యాబ్లెట్ అయినా ఇచ్చేస్తారు!!

Pharmacy Stores Not Following Rules : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఔషధ దుకాణాల విక్రయదారులు ఇష్టారాజ్యంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు. ఈ విషయం ఇటీవల ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ రాజర్షి షా, డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఆడె శ్రీలత వాటిని తనిఖీ చేసినప్పుడు ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. గతంలో గుడిహత్నూర్‌లో గర్భస్రావ మాత్రలతో బాలికకు అబార్షన్, ఆదిలాబాద్‌ పట్టణంలోని ఒక ఔషధ దుకాణంలో మత్తు మందు ఇంజక్షన్ల వ్యవహారం కలకలం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఔషధ అమ్మకాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించిన నియమ నిబంధనలు విక్రయ కేంద్రాల బాధ్యులు కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే. ఔషధాల్లో కొన్ని సాధారణమైనవి ఉన్నా మరికొన్ని మందులు తీవ్ర ప్రభావం చూపేవి ఉంటాయి. గుర్తింపు పొందిన డాక్టర్లు సూచించిన ప్రిస్క్రిప్షన్‌తోనే విక్రయించాలనే నిబంధన అత్యంత ప్రధానమైంది. వీటిని విధిగా ఫార్మాసిస్ట్‌ సమక్షంలోనే ఇవ్వాలి. కొనుగోలు, విక్రయ దస్త్రాల నిర్వహణ తప్పనిసరి.

ప్రజల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం : ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో మెడికల్‌ షాపుల యజమానులు కొందరు కేవలం ధనార్జనే ధ్యేయంగా ఔషధ అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. యాంటీబయాటిక్‌ మాత్రల క్రయవిక్రయాల హెచ్‌-1 రిజిస్టర్లు నిర్వహించడం లేదు. ఎక్కువ మోతాదులో వీటిని తీసుకుంటే ప్రజల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం కలిగే ఆస్కారం ఉంది.

ఔషధ దుకాణంలో తనిఖీ చేస్తున్న డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఆడె శ్రీలత
ఔషధ దుకాణంలో తనిఖీ చేస్తున్న డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఆడె శ్రీలత (Eenadu)
  • రిమ్స్‌లోని ఒక జీవన్‌ధార దుకాణంలో గతంలో డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ తనిఖీలు చేసి నిబంధనల ఉల్లంఘనలను సరిదిద్దుకోవాలని సూచనలు చేశారు. అదే ఆ ఔషధ దుకాణాన్ని సోమవారం తనిఖీ చేశారు. కనీసం ఫార్మాసిస్టు లేకుండానే ఔషధ అమ్మకాలు జరుపుతుండటం గుర్తించారు. తెల్ల కాగితాలపై మందుల పేర్లు రాసుకొని వచ్చిన వారికి డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ముందే అమ్మకాలు చేశారు.
  • కొంతమంది ఇతరుల ఫార్మసీ సర్టిఫికెట్లు అద్దెకు తీసుకొని ఔషధ దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కొందరు నొప్పుల నివారణ మాత్రలు కావాలంటే నోటిమాటగానే అమ్మేస్తున్నారు.
  • అర్హత లేని డాక్టర్లు రాసిన మందులను అమ్మటం జీఎస్‌టీ బిల్లులు, కంప్యూటరైజ్డ్‌ బిల్లులు ఇవ్వకపోవటం వంటి ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయి.
  • జనవరి నుంచి జులై వరకు జరిపిన తనిఖీల్లో డెభై దుకాణాల్లో నిబంధనలు పాటించటం లేదని అధికారులు గుర్తించారు. ఆగస్టులో 12, సెప్టెంబర్‌లో పది, ఈ నెలలో రెండు దుకాణాల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘనలను గుర్తించారు. ఇటీవల ఒక దుకాణంలో గడువు తీరిన బీపీ మాత్రలు విక్రయించారు. దీంతో నోటీసు ఇవ్వటంతో పాటు 10 రోజుల పాటు దుకాణాన్ని మూసివేయించారు.

కేసులు నమోదు చేస్తాం : ఔషధ దుకాణాల వారు విధిగా నిబంధనలు పాటిస్తూ మందులను అమ్మాలని ఆడె శ్రీలత, డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ తెలిపారు. రు. క్రయ, విక్రయాల రిజిస్టర్‌ల నిర్వహణ చేస్తూ, వినియోగదారులకు కంప్యూటరైజ్డ్‌ బిల్లులు ఇవ్వాలని, అలా చేయకపోతే కేసులు నమోదు చేస్తామని వివిరించారు.

"ఔషధ దుకాణాల వారు విధిగా నిబంధనలు పాటిస్తూ మందులను అమ్మాలి. నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే ఔషధ దుకాణాలను సీజ్‌ చేస్తాం. క్రయ, విక్రయాల రిజిస్టర్‌ల నిర్వహణ చేస్తూ, వినియోగదారులకు కంప్యూటరైజ్డ్‌ బిల్లులు ఇవ్వాలి. అలా చేయకపోతే కేసులు నమోదు చేస్తాం."- ఆడె శ్రీలత, డ్రగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌

